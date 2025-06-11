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Divergence Awesome Ocilator - индикатор для MetaTrader 5
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Данный MQL5-код представляет собой пользовательский индикатор, предназначенный для обнаружения и визуализации дивергенций между ценовым движением и Awesome Oscillator (AO). Дивергенции возникают, когда движение цены и движение осциллятора не совпадают, часто сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Индикатор строит сигналы покупки/продажи, гистограмму AO и линии тренда, чтобы выделить эти дивергенции.
Ключевые особенности индикатора:
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Обнаружение дивергенций:
- Обнаруживает бычьи дивергенции (цена опускается ниже минимумов, в то время как AO опускается выше минимумов).
- Обнаружение медвежьих дивергенций (цена достигает более высоких максимумов, в то время как AO достигает более низких максимумов).
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Визуализация:
- Стрелки покупки/продажи: Показывает стрелки на графике, чтобы обозначить потенциальные сигналы на покупку или продажу на основе дивергенций.
- Гистограмма: отображает значения Awesome Oscillator (AO) в виде гистограммы.
- Линии тренда: рисует линии тренда на графике, чтобы выделить расхождения между ценой и AO.
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Пользовательские буферы:
- Использует четыре буфера для хранения данных:
- BuyBuffer и SellBuffer для сигналов покупки/продажи.
- HistogramBuffer для значений AO.
- PointsCounterBuffer для отслеживания выровненных точек для подтверждения дивергенции.
- Использует четыре буфера для хранения данных:
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Динамическое построение линий тренда:
- Использует CChartObjectTrend для динамического построения линий тренда на графике для цены и AO.
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Проверка пересечения:
- Включает функцию (CheckCrossing) для проверки, пересекает ли цена или AO линию тренда, что помогает подтвердить или опровергнуть дивергенцию.
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Интерполяция:
- Использует линейную интерполяцию ( CalculateIntermediateValue ) для расчета промежуточных значений между двумя точками, что используется для проверки пересечений.
Как это работает:
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Инициализация:
- Функция OnInit() устанавливает буферы индикатора, назначает свойства (например, цвета, стили) и инициализирует хэндл Awesome Oscillator (AO).
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Основной расчет:
- Функция OnCalculate() обрабатывает данные о цене и AO для выявления дивергенций:
- Определяет низы (более низкие минимумы) и вершины (более высокие максимумы) как в цене, так и в AO.
- Проверяет наличие дивергенций, сравнивая тренды цены и AO.
- Строит сигналы на покупку/продажу и рисует линии тренда при подтверждении дивергенции.
- Функция OnCalculate() обрабатывает данные о цене и AO для выявления дивергенций:
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Подтверждение дивергенции:
- Использует такие условия, как IsBullishTrend и IsBearishTrend, для подтверждения дивергенций.
- Убеждается в отсутствии пересечения между ценой и линиями тренда AO для подтверждения дивергенции.
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Динамическое обновление:
- Индикатор динамически обновляется с каждым новым баром, пересчитывая дивергенции и перерисовывая линии тренда по мере необходимости.
Ключевые функции:
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IsBottom() и IsTop() :
- Определяют локальные минимумы (низы) и максимумы (вершины) в массиве (цена или AO).
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CheckCrossing() :
- Проверяет, пересекает ли цена или AO линию тренда, что может сделать дивергенцию недействительной.
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CalculateIntermediateValue() :
- Вычисляет промежуточные значения с помощью линейной интерполяции для анализа линии тренда.
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AddUniqueCoordinates() :
- Обеспечивает добавление уникальных координат в массив для построения линии тренда.
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TotalAligned() :
- Подсчитывает количество выровненных точек для подтверждения силы дивергенции.
Использование:
- Этот индикатор полезен для трейдеров, которые полагаются на стратегии дивергенции для выявления потенциальных разворотов или продолжений на рынке.
- Он предоставляет визуальные подсказки (стрелки, линии тренда и гистограммы), чтобы помочь трейдерам принимать обоснованные решения.
Пример сценария:
- Если цена достигает более низких минимумов (медвежий тренд), а AO - более высоких минимумов (бычий тренд), то обнаруживается бычья дивергенция. Индикатор построит стрелку на покупку и нарисует линии тренда, чтобы подчеркнуть дивергенцию.
- И наоборот, если цена достигает более высоких максимумов (бычьих), а AO - более низких максимумов (медвежьих), обнаруживается медвежья дивергенция. Индикатор построит стрелку на продажу и нарисует линии тренда.
Технические детали:
- Платформа: MetaTrader 5 (MT5).
- Язык: MQL5.
- Зависимости: Использует Awesome Oscillator ( iAO ) для расчетов.
- Пользовательские объекты: Использует CChartObjectTrend для рисования линий тренда и CArrayInt для управления массивами координат.
Этот индикатор - мощный инструмент для трейдеров, которые хотят автоматизировать обнаружение и визуализацию дивергенций, сэкономить время и повысить точность своих торговых стратегий.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56820
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