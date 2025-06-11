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Индикаторы

Divergence Awesome Ocilator - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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Данный MQL5-код представляет собой пользовательский индикатор, предназначенный для обнаружения и визуализации дивергенций между ценовым движением и Awesome Oscillator (AO). Дивергенции возникают, когда движение цены и движение осциллятора не совпадают, часто сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Индикатор строит сигналы покупки/продажи, гистограмму AO и линии тренда, чтобы выделить эти дивергенции.

дивергенция от покупки

Ключевые особенности индикатора:

  1. Обнаружение дивергенций:

    • Обнаруживает бычьи дивергенции (цена опускается ниже минимумов, в то время как AO опускается выше минимумов).
    • Обнаружение медвежьих дивергенций (цена достигает более высоких максимумов, в то время как AO достигает более низких максимумов).

  2. Визуализация:

    • Стрелки покупки/продажи: Показывает стрелки на графике, чтобы обозначить потенциальные сигналы на покупку или продажу на основе дивергенций.
    • Гистограмма: отображает значения Awesome Oscillator (AO) в виде гистограммы.
    • Линии тренда: рисует линии тренда на графике, чтобы выделить расхождения между ценой и AO.

  3. Пользовательские буферы:

    • Использует четыре буфера для хранения данных:
      • BuyBuffer и SellBuffer для сигналов покупки/продажи.
      • HistogramBuffer для значений AO.
      • PointsCounterBuffer для отслеживания выровненных точек для подтверждения дивергенции.

  4. Динамическое построение линий тренда:

    • Использует CChartObjectTrend для динамического построения линий тренда на графике для цены и AO.

  5. Проверка пересечения:

    • Включает функцию (CheckCrossing) для проверки, пересекает ли цена или AO линию тренда, что помогает подтвердить или опровергнуть дивергенцию.

  6. Интерполяция:

    • Использует линейную интерполяцию ( CalculateIntermediateValue ) для расчета промежуточных значений между двумя точками, что используется для проверки пересечений.

Как это работает:

  1. Инициализация:

    • Функция OnInit() устанавливает буферы индикатора, назначает свойства (например, цвета, стили) и инициализирует хэндл Awesome Oscillator (AO).

  2. Основной расчет:

    • Функция OnCalculate() обрабатывает данные о цене и AO для выявления дивергенций:
      • Определяет низы (более низкие минимумы) и вершины (более высокие максимумы) как в цене, так и в AO.
      • Проверяет наличие дивергенций, сравнивая тренды цены и AO.
      • Строит сигналы на покупку/продажу и рисует линии тренда при подтверждении дивергенции.

  3. Подтверждение дивергенции:

    • Использует такие условия, как IsBullishTrend и IsBearishTrend, для подтверждения дивергенций.
    • Убеждается в отсутствии пересечения между ценой и линиями тренда AO для подтверждения дивергенции.

  4. Динамическое обновление:

    • Индикатор динамически обновляется с каждым новым баром, пересчитывая дивергенции и перерисовывая линии тренда по мере необходимости.

Ключевые функции:

  1. IsBottom() и IsTop() :

    • Определяют локальные минимумы (низы) и максимумы (вершины) в массиве (цена или AO).

  2. CheckCrossing() :

    • Проверяет, пересекает ли цена или AO линию тренда, что может сделать дивергенцию недействительной.

  3. CalculateIntermediateValue() :

    • Вычисляет промежуточные значения с помощью линейной интерполяции для анализа линии тренда.

  4. AddUniqueCoordinates() :

    • Обеспечивает добавление уникальных координат в массив для построения линии тренда.

  5. TotalAligned() :

    • Подсчитывает количество выровненных точек для подтверждения силы дивергенции.

Использование:

  • Этот индикатор полезен для трейдеров, которые полагаются на стратегии дивергенции для выявления потенциальных разворотов или продолжений на рынке.
  • Он предоставляет визуальные подсказки (стрелки, линии тренда и гистограммы), чтобы помочь трейдерам принимать обоснованные решения.

Пример сценария:

  • Если цена достигает более низких минимумов (медвежий тренд), а AO - более высоких минимумов (бычий тренд), то обнаруживается бычья дивергенция. Индикатор построит стрелку на покупку и нарисует линии тренда, чтобы подчеркнуть дивергенцию.
  • И наоборот, если цена достигает более высоких максимумов (бычьих), а AO - более низких максимумов (медвежьих), обнаруживается медвежья дивергенция. Индикатор построит стрелку на продажу и нарисует линии тренда.

Технические детали:

  • Платформа: MetaTrader 5 (MT5).
  • Язык: MQL5.
  • Зависимости: Использует Awesome Oscillator ( iAO ) для расчетов.
  • Пользовательские объекты: Использует CChartObjectTrend для рисования линий тренда и CArrayInt для управления массивами координат.

Этот индикатор - мощный инструмент для трейдеров, которые хотят автоматизировать обнаружение и визуализацию дивергенций, сэкономить время и повысить точность своих торговых стратегий.

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56820

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