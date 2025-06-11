Советник RSI - это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для платформы MetaTrader 5 (MT5). Этот советник использует индекс относительной силы (RSI) для определения сигналов на покупку и продажу, включает в себя управление рисками, частичное закрытие позиций и ограничения по времени торговли для оптимизации торговых результатов.

Советник BreakRevertPro объединяет стратегии прорыва и средней реверсии с адаптивными SL/TP и трейлинг-стопами ATR на нескольких таймфреймах для гибкой торговли на волатильных рынках.