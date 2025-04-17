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Индикаторы

AveragePrice - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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Индикатор MQL5 для расчета средней цены хедж-счета


Введение

Этот код был сгенерирован chatgpt, но я внес некоторые коррективы и выложил видео на youtube:


В трейдинге часто используются хедж-счета, на которых можно одновременно держать длинные и короткие позиции по одному и тому же активу. Частой проблемой для трейдеров, работающих в этой модели, является определение средней цены открытых позиций.

В этой статье представлен MQL5-индикатор, который автоматически рассчитывает среднюю цену открытых позиций для заданного символа и Magic Number и отображает результат на графике.

Как работает индикатор?

Индикатор работает следующим образом:

  1. Фильтрует все открытыепозиции в MetaTrader 4, проверяя актив (символ) и Magic Number, заданный пользователем.
  2. Разделяет сделки на покупку и продажу, рассчитывая объем и общую стоимость каждого типа.
  3. Рассчитывает средневзвешенную цену, принимая во внимание общий объем покупок и продаж.
  4. Отображает на графикелинию, соответствующую средней цене чистой позиции.

Код Пояснение

1. Расчет средней цены

Функция CalculateHedgeAveragePrice() перебирает все открытые позиции и:

  • Разделяет покупки и продажи.
  • Рассчитывает средневзвешенную цену для каждого направления.
  • Определяет, является ли чистая позиция длинной или короткой.
  • Возвращает соответствующую среднюю цену.

2. Инициализация индикатора

В функции OnInit() мы создаем буфер, в котором будет храниться средняя цена для отображения на графике.

3. Заполнение буфера

Функция OnCalculate() обновляет буфер индикатора с помощью ArrayFill(), что делает код более эффективным.

Как использовать в MetaTrader 5

  1. Скопируйте и вставьте код в новый файл .mq5 в папке Indicators.
  2. Скомпилируйте в MetaEditor.
  3. Добавьте индикатор на график в MetaTrader 5.
  4. Установите магическое число сделок, которые вы хотите отслеживать.

Заключение

Этот MQL5-индикатор будет полезен трейдерам, работающим на хедж-счетах, и поможет отслеживать среднюю цену открытых позиций. Его можно настроить для различных активов и стратегий.

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/57320

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