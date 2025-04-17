Индикатор MQL5 для расчета средней цены хедж-счета



Введение



Этот код был сгенерирован chatgpt, но я внес некоторые коррективы и выложил видео на youtube:





В трейдинге часто используются хедж-счета, на которых можно одновременно держать длинные и короткие позиции по одному и тому же активу. Частой проблемой для трейдеров, работающих в этой модели, является определение средней цены открытых позиций.

В этой статье представлен MQL5-индикатор, который автоматически рассчитывает среднюю цену открытых позиций для заданного символа и Magic Number и отображает результат на графике.

Как работает индикатор?

Индикатор работает следующим образом:

Фильтрует все открытыепозиции в MetaTrader 4, проверяя актив (символ) и Magic Number, заданный пользователем. Разделяет сделки на покупку и продажу, рассчитывая объем и общую стоимость каждого типа. Рассчитывает средневзвешенную цену, принимая во внимание общий объем покупок и продаж. Отображает на графикелинию, соответствующую средней цене чистой позиции.

Код Пояснение

1. Расчет средней цены

Функция CalculateHedgeAveragePrice() перебирает все открытые позиции и:

Разделяет покупки и продажи .

и . Рассчитывает средневзвешенную цену для каждого направления.

для каждого направления. Определяет, является ли чистая позиция длинной или короткой.

Возвращает соответствующую среднюю цену.

2. Инициализация индикатора

В функции OnInit() мы создаем буфер, в котором будет храниться средняя цена для отображения на графике.

3. Заполнение буфера

Функция OnCalculate() обновляет буфер индикатора с помощью ArrayFill(), что делает код более эффективным.

Как использовать в MetaTrader 5

Скопируйте и вставьте код в новый файл .mq5 в папке Indicators. Скомпилируйте в MetaEditor. Добавьте индикатор на график в MetaTrader 5. Установите магическое число сделок, которые вы хотите отслеживать.

Заключение

Этот MQL5-индикатор будет полезен трейдерам, работающим на хедж-счетах, и поможет отслеживать среднюю цену открытых позиций. Его можно настроить для различных активов и стратегий.