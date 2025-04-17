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AveragePrice - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MQL5 для расчета средней цены хедж-счета
Введение
Этот код был сгенерирован chatgpt, но я внес некоторые коррективы и выложил видео на youtube:
В трейдинге часто используются хедж-счета, на которых можно одновременно держать длинные и короткие позиции по одному и тому же активу. Частой проблемой для трейдеров, работающих в этой модели, является определение средней цены открытых позиций.
В этой статье представлен MQL5-индикатор, который автоматически рассчитывает среднюю цену открытых позиций для заданного символа и Magic Number и отображает результат на графике.
Как работает индикатор?
Индикатор работает следующим образом:
- Фильтрует все открытыепозиции в MetaTrader 4, проверяя актив (символ) и Magic Number, заданный пользователем.
- Разделяет сделки на покупку и продажу, рассчитывая объем и общую стоимость каждого типа.
- Рассчитывает средневзвешенную цену, принимая во внимание общий объем покупок и продаж.
- Отображает на графикелинию, соответствующую средней цене чистой позиции.
Код Пояснение
1. Расчет средней цены
Функция CalculateHedgeAveragePrice() перебирает все открытые позиции и:
- Разделяет покупки и продажи.
- Рассчитывает средневзвешенную цену для каждого направления.
- Определяет, является ли чистая позиция длинной или короткой.
- Возвращает соответствующую среднюю цену.
2. Инициализация индикатора
В функции OnInit() мы создаем буфер, в котором будет храниться средняя цена для отображения на графике.
3. Заполнение буфера
Функция OnCalculate() обновляет буфер индикатора с помощью ArrayFill(), что делает код более эффективным.
Как использовать в MetaTrader 5
- Скопируйте и вставьте код в новый файл .mq5 в папке Indicators.
- Скомпилируйте в MetaEditor.
- Добавьте индикатор на график в MetaTrader 5.
- Установите магическое число сделок, которые вы хотите отслеживать.
Заключение
Этот MQL5-индикатор будет полезен трейдерам, работающим на хедж-счетах, и поможет отслеживать среднюю цену открытых позиций. Его можно настроить для различных активов и стратегий.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/57320
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