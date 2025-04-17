오픈 포지션의 평균 가격을 계산하는 지표로, 하나의 로봇의 포지션만 분리하려는 경우 매직넘버를 사용할 수 있지만 0은 수동 조작을 위한 숫자입니다.

카운트다운은 다음 캔들 또는 다음 장이 열릴 때까지 남은 시간을 명확하고 효율적으로 추적하려는 트레이더를 위해 설계된 고급 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 세 가지 유연한 표시 모드(해설, 차트 테두리 또는 가격 옆)를 통해 트레이딩 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

EquiPeak 드로다운 트래커는 트레이딩 계좌의 최대 드로다운을 실시간으로 모니터링하고 기록하도록 설계된 지표입니다. 단순한 현재 손실 지표가 아니라 현재 손실과 예상 또는 이전에 기록한 최대 과거 손실과 시각적으로 비교하는 데 특히 유용합니다.