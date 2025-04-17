거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
MACD 다이버전스 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 233
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는이 링크를 통해 다운로드할 수 있는 다이버전스 어썸 오실레이터인디케이터의 포크입니다:https: //www.mql5.com/pt/code/56820
이 인디케이터를 조립하는 유튜브 튜토리얼:
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/57644
스프레드
두 개의 심볼 스프레드 표시기평균가격
오픈 포지션의 평균 가격을 계산하는 지표로, 하나의 로봇의 포지션만 분리하려는 경우 매직넘버를 사용할 수 있지만 0은 수동 조작을 위한 숫자입니다.
카운트다운 2.0
카운트다운은 다음 캔들 또는 다음 장이 열릴 때까지 남은 시간을 명확하고 효율적으로 추적하려는 트레이더를 위해 설계된 고급 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 세 가지 유연한 표시 모드(해설, 차트 테두리 또는 가격 옆)를 통해 트레이딩 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있는 솔루션을 제공합니다.EquiPeak 드로다운 트래커
EquiPeak 드로다운 트래커는 트레이딩 계좌의 최대 드로다운을 실시간으로 모니터링하고 기록하도록 설계된 지표입니다. 단순한 현재 손실 지표가 아니라 현재 손실과 예상 또는 이전에 기록한 최대 과거 손실과 시각적으로 비교하는 데 특히 유용합니다.