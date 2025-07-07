Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге "Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.

Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах. По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.