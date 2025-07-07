CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR Channels Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Muhammad Syamil Bin Abdullah
Muhammad Syamil Bin Abdullah

Muhammad Syamil Bin Abdullah

4 кода 403 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
851
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор основан на индикаторе ATR Channel для MT4, который был опубликован The Collector здесь https://www.mql5.com/ru/code/9287.






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60194

Range Expansion Index (REI) MT5 Range Expansion Index (REI) MT5

Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге "Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.

Recent High/Low Alert MT5 Recent High/Low Alert MT5

Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах. По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5 Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5

Индикатор Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MetaTrader - это очень простой, но визуально информативный индикатор, основанный на стандартной скользящей средней. Он рисует 66 скользящих средних линий цвета радуги по выбранному вами типу и цене прямо в главном окне графика. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Telegram To MT5 Copier Telegram To MT5 Copier

TelegramToMT5 - это советник MetaTrader 5, который соединяет Telegram и MT5, отображая сообщения из ваших Telegram-каналов, групп и приватных чатов прямо на ваших торговых графиках. Просто создайте Telegram-бота, добавьте его в нужные вам каналы/группы, и пусть советник отображает все сообщения в виде комментариев на вашем графике в режиме реального времени.