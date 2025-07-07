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Индикаторы

Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MetaTrader - это очень простой, но визуально информативный индикатор, основанный на стандартной скользящей средней. Он рисует 66 скользящих средних линий цвета радуги по выбранному вами типу и цене прямо в главном окне графика. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Входные параметры
MA_Type (по умолчанию = MODE_EMA) - тип радужной скользящей средней.
MA_Price (по умолчанию = PRICE_CLOSE) - тип цены, который будет использоваться в расчетах MA.
MA_Period_NN (по умолчанию = Varies) - периоды 66 скользящих средних.

Пример и стратегия


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55500

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