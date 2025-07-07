Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге "Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.

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Индикатор QQE MetaTrader - или Quantitative Qualitative Estimation, основан на довольно сложном расчете сглаженных показателей RSI. В результате в отдельном окне индикатора вы получаете две линии - быструю и медленную. Также есть важный уровень индикатора (50), который используется в сигналах. Для этого индикатора можно включить текстовые, звуковые и электронные оповещения. Данная реализация QQE поддерживает мультитаймфреймовый анализ с отображением верхнего таймфрейма. Индикатор доступен для MT4, MT5