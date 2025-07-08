说明

电报信号 EA：在 MT5 图表上实时显示信号

Telegram Signal EA 是一款功能强大的工具，旨在将您的 Telegram 通信与 MetaTrader 5 (MT5) 图表连接起来。它使您能够将 Telegram 频道、群组和私人聊天中的消息作为评论直接显示在 MT5 图表上。这种集成简化了您在积极交易时监控交易信号和重要信息的过程。

功能

实时消息显示 ：直接在 MT5 图表上查看来自 Telegram 频道、群组和私人聊天的消息。

：直接在 MT5 图表上查看来自 Telegram 频道、群组和私人聊天的消息。 可配置的更新间隔 ：通过自定义检查间隔享受实时更新。

：通过自定义检查间隔享受实时更新。 格式清晰 ：消息以清晰的格式和适当的间距显示，便于阅读。

：消息以清晰的格式和适当的间距显示，便于阅读。 全面支持 ：兼容频道帖子、群组消息和私人聊天。

：兼容频道帖子、群组消息和私人聊天。 自动处理 ：自动处理信息并显示在图表上。

：自动处理信息并显示在图表上。 易读评论：消息以易于阅读的注释格式显示在 MT5 图表上。





https://youtu.be/Ue1n0WeOni0



安装步骤

1.创建 Telegram Bot

打开 Telegram 并搜索 "@BotFather" 。

。 开始与 BotFather 聊天。

发送命令/newbot

按照提示操作 为你的机器人选择一个 名字 。 选择一个 用户名 （必须以 "bot "结尾）。

BotFather 将为您提供一个机器人令牌。请妥善保管。

2.配置机器人隐私

在 BotFather 中发送命令/mybots

选择您的机器人。

点击 "Bot Settings（机器人设置）" 。

。 点击 "群组隐私" 。

。 点击 "关闭 " 禁用隐私模式。

禁用隐私模式。 点击"返回"，然后点击"完成"。

3.将机器人添加到群组/频道

a.对于群组

打开所需群组。

单击组名。

点击 "添加成员" 。

。 搜索机器人。

将机器人添加为管理员。

b.对于频道：

打开所需的频道。

单击频道名称。

单击 "管理员" 。

。 点击 "添加管理员" 。

。 搜索您的机器人。

将机器人添加为管理员。

4.配置 MetaTrader 5

打开 MetaTrader 5。

转至 工具 -> 选项 -> 专家顾问 。

。 选中 "允许对列出的 URL 进行 WebRequest" 。

。 在允许的 URL 中添加 "api.telegram.org"。

单击 "确定 " 保存设置。

5.安装 EA

将 EA 文件复制到 MT5 目录： TelegramToMT5.mq5 到 MQL5/Experts/ Telegram.mqh 到 MQL5/Include/ jason.mqh 到 MQL5/Include/ Common.mqh 到 MQL5/Include/

重新启动 MetaTrader 5。

打开 导航 窗口 (Ctrl+N)。

窗口 (Ctrl+N)。 在 "Expert Advisors（智能顾问）" 下找到 EA。

下找到 EA。 将其拖放到图表上。

6.配置 EA

在 EA 设置中，输入您的 机器人令牌 。

。 设置 更新间隔 （默认：1 秒）。

（默认：1 秒）。 单击 "确定 " 启动 EA。

使用方法

EA 会自动开始在 MT5 图表上直接显示来自 Telegram 频道、群组和私人聊天的消息。 消息以注释形式显示，格式和间距正确。 每条显示的消息都包括 来源信息 （频道/群组/私聊）

（频道/群组/私聊） 发件人详细信息 （群组和私聊）

（群组和私聊） 消息内容

时间戳

故障排除

1.如果未显示信息：

验证 机器人令牌 是否正确。

是否正确。 检查 机器人 是否 已添加 到群组/频道。

是否 到群组/频道。 确保 已禁用 机器人的 隐私模式 。

机器人的 。 确认 api.telegram.org 是否在 MT5 允许的 URL 列表 中。

中。 确保所有所需文件都在正确的目录 中。

2.如果看到 "Failed to initialize（初始化失败）"错误，请点击 "确定"：

检查 网络连接 。

。 验证 机器人令牌 。

。 确保 EA 有 适当的权限 。

。 验证是否存在 所有必需文件。

3.如果消息延迟：