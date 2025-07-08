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Telegram To MT5 Copier - MetaTrader 5程序库

Salman Soltaniyan
Salman Soltaniyan

Salman Soltaniyan

4.9 (64)
I'm an MQL4/5, Pinescript developer
You can post a job for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=salmansoltaniyan
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\MQL5\Include\
jason.mqh (42.23 KB) 预览
Common.mqh (56.48 KB) 预览
Telegram.mqh (70.63 KB) 预览
\MQL5\Experts\
TelegramToMT5.mq5 (9.4 KB) 预览
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电报信号 EA：在 MT5 图表上实时显示信号

说明

Telegram Signal EA 是一款功能强大的工具，旨在将您的 Telegram 通信与 MetaTrader 5 (MT5) 图表连接起来。它使您能够将 Telegram 频道、群组和私人聊天中的消息作为评论直接显示在 MT5 图表上。这种集成简化了您在积极交易时监控交易信号和重要信息的过程。

功能

  • 实时消息显示：直接在 MT5 图表上查看来自 Telegram 频道、群组和私人聊天的消息。
  • 可配置的更新间隔：通过自定义检查间隔享受实时更新。
  • 格式清晰：消息以清晰的格式和适当的间距显示，便于阅读。
  • 全面支持：兼容频道帖子、群组消息和私人聊天。
  • 自动处理：自动处理信息并显示在图表上。
  • 易读评论：消息以易于阅读的注释格式显示在 MT5 图表上。

图表上的面板

https://youtu.be/Ue1n0WeOni0

安装步骤

1.创建 Telegram Bot

  • 打开 Telegram 并搜索"@BotFather"
  • 开始与 BotFather 聊天。
  • 发送命令/newbot
  • 按照提示操作
    • 为你的机器人选择一个名字
    • 选择一个用户名（必须以 "bot "结尾）。
  • BotFather 将为您提供一个机器人令牌。请妥善保管。

2.配置机器人隐私

  • 在 BotFather 中发送命令/mybots
  • 选择您的机器人。
  • 点击"Bot Settings（机器人设置）"
  • 点击"群组隐私"
  • 点击"关闭 " 禁用隐私模式。
  • 点击"返回"，然后点击"完成"

3.将机器人添加到群组/频道

a.对于群组

  • 打开所需群组。
  • 单击组名。
  • 点击"添加成员"
  • 搜索机器人。
  • 将机器人添加为管理员

b.对于频道：

  • 打开所需的频道。
  • 单击频道名称。
  • 单击"管理员"
  • 点击"添加管理员"
  • 搜索您的机器人。
  • 将机器人添加为管理员

4.配置 MetaTrader 5

  • 打开 MetaTrader 5。
  • 转至工具 -> 选项 -> 专家顾问
  • 选中"允许对列出的 URL 进行 WebRequest"
  • 在允许的 URL 中添加 "api.telegram.org"。
  • 单击 "确定 " 保存设置。

5.安装 EA

  • 将 EA 文件复制到 MT5 目录：
    • TelegramToMT5.mq5 到 MQL5/Experts/
    • Telegram.mqh 到 MQL5/Include/
    • jason.mqh 到 MQL5/Include/
    • Common.mqh 到 MQL5/Include/
  • 重新启动 MetaTrader 5。
  • 打开导航 窗口 (Ctrl+N)。
  • "Expert Advisors（智能顾问）" 下找到 EA。
  • 将其拖放到图表上。

6.配置 EA

  • 在 EA 设置中，输入您的机器人令牌
  • 设置更新间隔（默认：1 秒）。
  • 单击 "确定 " 启动 EA。

使用方法

  1. EA 会自动开始在 MT5 图表上直接显示来自 Telegram 频道、群组和私人聊天的消息。
  2. 消息以注释形式显示，格式和间距正确。
  3. 每条显示的消息都包括
    • 来源信息（频道/群组/私聊）
    • 发件人详细信息（群组和私聊）
    • 消息内容
    • 时间戳

故障排除

1.如果未显示信息：

  • 验证机器人令牌 是否正确。
  • 检查机器人 是否已添加 到群组/频道。
  • 确保已禁用 机器人的隐私模式
  • 确认 api.telegram.org 是否在 MT5允许的 URL 列表 中。
  • 确保所有所需文件都在正确的目录 中。

2.如果看到 "Failed to initialize（初始化失败）"错误，请点击 "确定"：

  • 检查网络连接
  • 验证机器人令牌
  • 确保 EA 有适当的权限
  • 验证是否存在 所有必需文件

3.如果消息延迟：

  • 调整 EA 设置中的更新间隔
  • 检查网络连接速度

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56646

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