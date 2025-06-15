Этот модуль Telegram позволяет общаться с Telegram, отправляя сообщения через Telegram Bot API.

Функция SendMessageToTelegram принимает:

Для выполнения запроса используется функция WebRequest с таймаутом в 5000 миллисекунд. В случае успешного выполнения запроса (ответ HTTP 200) выводится сообщение о подтверждении; в противном случае выводится сообщение об ошибке вместе с информацией об ответе.

Отправка сигнальных оповещений

Другие коммуникационные задачи

Ниже приведен пример использования модуля Telegram.mqh в эксперте (советнике). Я разработал простой тестовый советник, который при инициализации отправляет приветственное сообщение в Telegram.

При интеграции сообщений Telegram в советник необходимо выполнить три ключевых шага:

1. Включить модуль Telegram

#include <Telegram.mqh>: Импортирует модуль, предоставляющий функцию SendMessageToTelegram.

2. Объявите учетные данные Telegram

botToken: Входной параметр для хранения токена бота Telegram.

chatId: Входной параметр для хранения идентификатора чата Telegram.

3. Отправка сообщения Telegram

Определить сообщение: Создайте строку приветственного сообщения.

Вызов функции: Используйте SendMessageToTelegram(message, chatId, botToken) в функции OnInit().

в функции OnInit(). Обработка обратной связи: Выводите сообщения об успехе или неудаче на основе HTTP-ответа.

Тестирование TelegramSendTesting

Результаты в журнале Experts на изображении выше показывают попытку отправить сообщение в Telegram, которая завершилась неудачей из-за неверных учетных данных.



