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Telegram integration made easy. - библиотека для MetaTrader 5
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Этот модуль Telegram позволяет общаться с Telegram, отправляя сообщения через Telegram Bot API.
Функция SendMessageToTelegram принимает:
- сообщение, ID чата и токен бота в качестве параметров для создания полезной нагрузки в формате JSON,
- и отправляет его с помощью HTTP POST-запроса в Telegram API.
Для выполнения запроса используется функция WebRequest с таймаутом в 5000 миллисекунд. В случае успешного выполнения запроса (ответ HTTP 200) выводится сообщение о подтверждении; в противном случае выводится сообщение об ошибке вместе с информацией об ответе.
Примеры приложений
- Отправка сигнальных оповещений
- Другие коммуникационные задачи
Ниже приведен пример использования модуля Telegram.mqh в эксперте (советнике). Я разработал простой тестовый советник, который при инициализации отправляет приветственное сообщение в Telegram.
При интеграции сообщений Telegram в советник необходимо выполнить три ключевых шага:
1. Включить модуль Telegram
- #include <Telegram.mqh>: Импортирует модуль, предоставляющий функцию SendMessageToTelegram.
2. Объявите учетные данные Telegram
- botToken: Входной параметр для хранения токена бота Telegram.
- chatId: Входной параметр для хранения идентификатора чата Telegram.
3. Отправка сообщения Telegram
- Определить сообщение: Создайте строку приветственного сообщения.
- Вызов функции: Используйте SendMessageToTelegram(message, chatId, botToken) в функции OnInit().
- Обработка обратной связи: Выводите сообщения об успехе или неудаче на основе HTTP-ответа.
Тестирование TelegramSendTesting
Результаты в журнале Experts на изображении выше показывают попытку отправить сообщение в Telegram, которая завершилась неудачей из-за неверных учетных данных.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56583
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