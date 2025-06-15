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Telegram integration made easy. - библиотека для MetaTrader 5

Clemence Benjamin
Clemence Benjamin

Clemence Benjamin

4.8 (6)
Высоко мотивированный разработчик инструментов для торговли на Форекс. Я создатель контента и вдохновляющий преподаватель, который делает торговую среду комфортной.
8 продуктов 105 статей 2 кода 1 тема 39 комментариев
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Просмотров:
608
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
\MQL5\Include\
Telegram.mqh (1.35 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
TelegramSendTesting.mq5 (1.97 KB) просмотр
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Этот модуль Telegram позволяет общаться с Telegram, отправляя сообщения через Telegram Bot API.

Функция SendMessageToTelegram принимает:

  1. сообщение, ID чата и токен бота в качестве параметров для создания полезной нагрузки в формате JSON,
  2. и отправляет его с помощью HTTP POST-запроса в Telegram API.

Для выполнения запроса используется функция WebRequest с таймаутом в 5000 миллисекунд. В случае успешного выполнения запроса (ответ HTTP 200) выводится сообщение о подтверждении; в противном случае выводится сообщение об ошибке вместе с информацией об ответе.

Примеры приложений

  • Отправка сигнальных оповещений
  • Другие коммуникационные задачи

Ниже приведен пример использования модуля Telegram.mqh в эксперте (советнике). Я разработал простой тестовый советник, который при инициализации отправляет приветственное сообщение в Telegram.

При интеграции сообщений Telegram в советник необходимо выполнить три ключевых шага:

1. Включить модуль Telegram

  • #include <Telegram.mqh>: Импортирует модуль, предоставляющий функцию SendMessageToTelegram.

2. Объявите учетные данные Telegram

  • botToken: Входной параметр для хранения токена бота Telegram.
  • chatId: Входной параметр для хранения идентификатора чата Telegram.

3. Отправка сообщения Telegram

  • Определить сообщение: Создайте строку приветственного сообщения.
  • Вызов функции: Используйте SendMessageToTelegram(message, chatId, botToken) в функции OnInit().
  • Обработка обратной связи: Выводите сообщения об успехе или неудаче на основе HTTP-ответа.

Тестирование TelegramSendTesting

Результаты в журнале Experts на изображении выше показывают попытку отправить сообщение в Telegram, которая завершилась неудачей из-за неверных учетных данных.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56583

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