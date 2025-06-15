Зигзаг, который определяет новые точки свинга на основе размера шага. Чувствительность обнаружения свингов контролируется одним входом "шкала", который регулирует, насколько чутко индикатор реагирует на изменения цены.

Размер шага определяет минимальное движение цены, необходимое для разворота текущего направления волны. Он определяет порог движения цены, необходимый для того, чтобы направление колебаний считалось измененным.

Традиционный индикатор Zigzag использует параметр "глубина" для определения минимального количества ценовых баров, необходимых для разворота волны, в то время как данный индикатор фокусируется на самом движении цены. Но, несмотря на эту разницу, функциональность довольно схожа, так как происходит продолжение ноги до подтверждения нового свинга. Его следует использовать для свинг-анализа.

Является конверсией индикатора MT4 Евгения Чумакова.

Оригинальный индикатор MT4 можно найти здесь: https://www.mql5.com/en/code/54274.

Увеличение значения масштаба сделает зигзаг более чувствительным к изменениям цены, и, таким образом, точек зигзага будет тем больше, чем выше значение масштаба.

Значение шкалы по умолчанию 1,0 было разработано в первую очередь для валютных пар.

Для XAUUSD вы можете начать со значения шкалы 3000 и работать дальше.

Для BTCUSD можно начать с 25000 и далее работать по нарастающей.

Для других типов рынков вам придется использовать метод проб и ошибок, чтобы найти подходящее начальное значение шкалы.







