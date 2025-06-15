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Autoscaling Zigzag - индикатор для MetaTrader 5
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Conor McnamaraI started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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Зигзаг, который определяет новые точки свинга на основе размера шага. Чувствительность обнаружения свингов контролируется одним входом "шкала", который регулирует, насколько чутко индикатор реагирует на изменения цены.
Размер шага определяет минимальное движение цены, необходимое для разворота текущего направления волны. Он определяет порог движения цены, необходимый для того, чтобы направление колебаний считалось измененным.
Традиционный индикатор Zigzag использует параметр "глубина" для определения минимального количества ценовых баров, необходимых для разворота волны, в то время как данный индикатор фокусируется на самом движении цены. Но, несмотря на эту разницу, функциональность довольно схожа, так как происходит продолжение ноги до подтверждения нового свинга. Его следует использовать для свинг-анализа.
Является конверсией индикатора MT4 Евгения Чумакова.
Оригинальный индикатор MT4 можно найти здесь: https://www.mql5.com/en/code/54274.
Увеличение значения масштаба сделает зигзаг более чувствительным к изменениям цены, и, таким образом, точек зигзага будет тем больше, чем выше значение масштаба.
Значение шкалы по умолчанию 1,0 было разработано в первую очередь для валютных пар.
Для XAUUSD вы можете начать со значения шкалы 3000 и работать дальше.
Для BTCUSD можно начать с 25000 и далее работать по нарастающей.
Для других типов рынков вам придется использовать метод проб и ошибок, чтобы найти подходящее начальное значение шкалы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56616
Индикатор Zig Zag, который полагается только на минимальный % отката к каждой предыдущей волне, и, опционально, больше определенного размера, измеряемого в единицах atr.Swaps Monitor for a Single Symbol
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Цель - сделать функцию легкодоступной для любой задачи по интеграции Telegram при разработке на MQL5. Добавив этот файл в CodeBase, вы можете просто включить его в свои эксперты и вызывать функцию непосредственно из включенного модуля. Это избавляет от необходимости многократно переделывать код с нуля, обеспечивая возможность повторного использования в различных проектах.DailyHighLow Indicator for MQL5
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