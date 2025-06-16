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Индикаторы

DailyHighLow Indicator for MQL5 - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Опубликован:
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Особенности и функциональность

Индикатор строит на графике две линии: одну для высокой цены и одну для низкой цены, рассчитанные на основе заданных пользователем входных данных. Его ключевые особенности включают:

  • Настраиваемый таймфрейм: Пользователи могут выбрать таймфрейм (например, дневной, часовой) с помощью параметра TimeFrame, по умолчанию PERIOD_D1 (дневной). Индикатор гарантирует, что выбранный таймфрейм не меньше текущего таймфрейма графика, чтобы сохранить точность данных.

  • Параметры расчета цены: Ввод цены позволяет пользователям выбирать между тремя режимами:

    • Низкая/Высокая (DHL_LOWHIGH): Показывает самую высокую и самую низкую цены указанного таймфрейма.

    • Открыть/Закрыть (DHL_OPENCLOSE): Показывает максимум цен открытия/закрытия и минимум цен открытия/закрытия.

    • Close/Close (DHL_CLOSECLOSE): Показывает максимальную и минимальную цены закрытия.

  • Опция предыдущего периода: Вход Previous (по умолчанию: true) позволяет пользователям отображать максимум/минимум за предыдущий период, что помогает в историческом анализе.

  • Визуальная настройка: Индикатор использует сплошные серебристые линии для графиков максимумов и минимумов с шириной 1, что обеспечивает четкую видимость, не загромождая график.

Принцип работы

Индикатор работает путем инициализации двух буферов(HighBuffer и LowBuffer) для хранения и отображения высоких и низких ценовых уровней. Во время инициализации(OnInit) он устанавливает эти буферы и проверяет таймфрейм. Основная логика находится в функции OnCalculate, которая обрабатывает ценовые данные для каждого бара:

  1. Подготовка данных: Массивы для времени, цены открытия, закрытия, максимума и минимума устанавливаются как серии для обратного индексирования.

  2. Выравнивание таймфрейма: Индикатор рассчитывает сдвиг баров с помощью iBarShift, чтобы выровнять данные по выбранному таймфрейму.

  3. Расчет цены:

    • Для DHL_LOWHIGH индикатор напрямую извлекает высокую и низкую цены с помощью iHigh и iLow.

    • Для DHL_OPENCLOSE и DHL_CLOSECLOSE определяются самые высокие/низкие цены открытия и закрытия в рамках таймфрейма с помощью iHighest и iLowest.

  4. Обработка предыдущего периода: Если включена опция Previous, расчеты переходят к предыдущему периоду, обеспечивая исторический контекст.

  5. Оптимизация: Индикатор ограничивает расчеты новыми или обновленными барами(лимит), чтобы обеспечить эффективность и избежать избыточной обработки.

Практические приложения

Индикатор DailyHighLow идеально подходит для трейдеров, использующих стратегии, основанные на ключевых ценовых уровнях, таких как:

  • Поддержка и Сопротивление: Определение уровней максимума/минимума дневного или пользовательского таймфрейма для стратегий прорыва или разворота.

  • Анализ тренда: Сравнение текущего ценового действия с предыдущими максимумами/минимумами для определения направления движения рынка.

  • Управление рисками: Установка уровней стоп-лосса или тейк-профита на основе значимых ценовых точек.

Инструкции по использованию

  1. Установка: Добавьте индикатор в платформу MetaTrader 5, скопировав код в папку MQL5/Indicators и скомпилировав его.

  2. Конфигурация:

    • Установите желаемый таймфрейм (например, PERIOD_D1 для дневных уровней).

    • Выберите ценовой режим(DHL_LOWHIGH, DHL_OPENCLOSE или DHL_CLOSECLOSE) в соответствии с вашей стратегией.

    • Включите или отключите опцию Previous, чтобы переключаться между данными текущего и предыдущего периодов.

  3. Применение графика: Прикрепите индикатор к любому графику. Он будет отображать две серебристые линии, представляющие высокий и низкий уровни.

Заключение

Индикатор DailyHighLow - это простой, но мощный инструмент для трейдеров на MQL5, предлагающий гибкость в выборе таймфрейма и методов расчета цены. Легкий дизайн и эффективная обработка данных делают его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих усовершенствовать свой технический анализ.


Обратная связь

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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59477

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