Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DailyHighLow Indicator for MQL5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 980
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Особенности и функциональность
Индикатор строит на графике две линии: одну для высокой цены и одну для низкой цены, рассчитанные на основе заданных пользователем входных данных. Его ключевые особенности включают:
-
Настраиваемый таймфрейм: Пользователи могут выбрать таймфрейм (например, дневной, часовой) с помощью параметра TimeFrame, по умолчанию PERIOD_D1 (дневной). Индикатор гарантирует, что выбранный таймфрейм не меньше текущего таймфрейма графика, чтобы сохранить точность данных.
-
Параметры расчета цены: Ввод цены позволяет пользователям выбирать между тремя режимами:
-
Низкая/Высокая (DHL_LOWHIGH): Показывает самую высокую и самую низкую цены указанного таймфрейма.
-
Открыть/Закрыть (DHL_OPENCLOSE): Показывает максимум цен открытия/закрытия и минимум цен открытия/закрытия.
-
Close/Close (DHL_CLOSECLOSE): Показывает максимальную и минимальную цены закрытия.
-
-
Опция предыдущего периода: Вход Previous (по умолчанию: true) позволяет пользователям отображать максимум/минимум за предыдущий период, что помогает в историческом анализе.
-
Визуальная настройка: Индикатор использует сплошные серебристые линии для графиков максимумов и минимумов с шириной 1, что обеспечивает четкую видимость, не загромождая график.
Принцип работы
Индикатор работает путем инициализации двух буферов(HighBuffer и LowBuffer) для хранения и отображения высоких и низких ценовых уровней. Во время инициализации(OnInit) он устанавливает эти буферы и проверяет таймфрейм. Основная логика находится в функции OnCalculate, которая обрабатывает ценовые данные для каждого бара:
-
Подготовка данных: Массивы для времени, цены открытия, закрытия, максимума и минимума устанавливаются как серии для обратного индексирования.
-
Выравнивание таймфрейма: Индикатор рассчитывает сдвиг баров с помощью iBarShift, чтобы выровнять данные по выбранному таймфрейму.
-
Расчет цены:
-
Для DHL_LOWHIGH индикатор напрямую извлекает высокую и низкую цены с помощью iHigh и iLow.
-
Для DHL_OPENCLOSE и DHL_CLOSECLOSE определяются самые высокие/низкие цены открытия и закрытия в рамках таймфрейма с помощью iHighest и iLowest.
-
-
Обработка предыдущего периода: Если включена опция Previous, расчеты переходят к предыдущему периоду, обеспечивая исторический контекст.
-
Оптимизация: Индикатор ограничивает расчеты новыми или обновленными барами(лимит), чтобы обеспечить эффективность и избежать избыточной обработки.
Практические приложения
Индикатор DailyHighLow идеально подходит для трейдеров, использующих стратегии, основанные на ключевых ценовых уровнях, таких как:
-
Поддержка и Сопротивление: Определение уровней максимума/минимума дневного или пользовательского таймфрейма для стратегий прорыва или разворота.
-
Анализ тренда: Сравнение текущего ценового действия с предыдущими максимумами/минимумами для определения направления движения рынка.
-
Управление рисками: Установка уровней стоп-лосса или тейк-профита на основе значимых ценовых точек.
Инструкции по использованию
-
Установка: Добавьте индикатор в платформу MetaTrader 5, скопировав код в папку MQL5/Indicators и скомпилировав его.
-
Конфигурация:
-
Установите желаемый таймфрейм (например, PERIOD_D1 для дневных уровней).
-
Выберите ценовой режим(DHL_LOWHIGH, DHL_OPENCLOSE или DHL_CLOSECLOSE) в соответствии с вашей стратегией.
-
Включите или отключите опцию Previous, чтобы переключаться между данными текущего и предыдущего периодов.
-
-
Применение графика: Прикрепите индикатор к любому графику. Он будет отображать две серебристые линии, представляющие высокий и низкий уровни.
Заключение
Индикатор DailyHighLow - это простой, но мощный инструмент для трейдеров на MQL5, предлагающий гибкость в выборе таймфрейма и методов расчета цены. Легкий дизайн и эффективная обработка данных делают его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих усовершенствовать свой технический анализ.
Обратная связь
Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы будут полезны для улучшения этого инструмента!
Свяжитесь со мной:Ссылка на MQL5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59477
Цель - сделать функцию легкодоступной для любой задачи по интеграции Telegram при разработке на MQL5. Добавив этот файл в CodeBase, вы можете просто включить его в свои эксперты и вызывать функцию непосредственно из включенного модуля. Это избавляет от необходимости многократно переделывать код с нуля, обеспечивая возможность повторного использования в различных проектах.Autoscaling Zigzag
Индикатор зигзага, который использует один вход для настройки размера шага для обнаружения изменений направления волны
Время до закрытия свечи. Динамические цвета текста. Оптимизирован для обратного тестирования.Candle counter
Candle counter - это мощный и универсальный инструмент, призванный помочь трейдерам визуализировать и анализировать последовательность баров на графиках. Этот индикатор автоматически нумерует каждую свечу на графике в соответствии с заданными пользователем предпочтениями, что позволяет легко следить за конкретными свечами, выявлять закономерности и реализовывать точные торговые стратегии.