Time To Close MT5



TimeToClose-v1.01 - это индикатор, который отображает обратный отсчет до закрытия свечи в реальном времени с адаптивной визуальной интеграцией. Я попытался сделать его простым, а затем отполировать его, чтобы он работал из коробки. Ключевые особенности:

Динамическая адаптация цвета: Цвет текста автоматически подстраивается под вашу тему , используя цвет границы свечи или цвет тела свечи в зависимости от направления свечи (бычья/медвежья/доджи), сохраняя визуальную согласованность с темой вашего графика.

Оптимизация тестера стратегий: Использует определение MQL_VISUAL_MODE для отключения рендеринга в невизуальных бэктестах с помощью параметра EnableTextInVisualBacktest, экономя системные ресурсы при оптимизации.

Поддержка нескольких временных рамок: Автоматически настраивает формат отображения с помощью вычислений PeriodSeconds() для всех временных рамок от 1-минутной до месячной.

Настраиваемое отображение: Настраивается с помощью:

- TextFirstSeparator/TestSecondSeparator для интервалов

- FontSize и TextAnchorPoint позиционирование

- Опциональное отображение DateTime через параметр ShowTimeDate (по умолчанию отключено).

Индикатор использует EventSetMillisecondTimer(1000) для точного 1-секундного обновления, сохраняя при этом минимальную нагрузку на процессор за счет оптимизации OnCalculate(). Визуальные элементы автоматически удаляются при завершении работы советника и обновляются после изменения параметров.

Как использовать:

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Черно-белый пример:





Цветной пример:











Дайте мне знать, если вы найдете какие-либо ошибки, идеи по оптимизации или если вы найдете это полезным. Хорошего дня!











