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Time To Close v1.01 - MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Time To Close MT5
TimeToClose-v1.01 - это индикатор, который отображает обратный отсчет до закрытия свечи в реальном времени с адаптивной визуальной интеграцией. Я попытался сделать его простым, а затем отполировать его, чтобы он работал из коробки. Ключевые особенности:
- Динамическая адаптация цвета: Цвет текста автоматически подстраивается под вашу тему, используя цвет границы свечи или цвет тела свечи в зависимости от направления свечи (бычья/медвежья/доджи), сохраняя визуальную согласованность с темой вашего графика.
- Оптимизация тестера стратегий: Использует определение MQL_VISUAL_MODE для отключения рендеринга в невизуальных бэктестах с помощью параметра EnableTextInVisualBacktest, экономя системные ресурсы при оптимизации.
- Поддержка нескольких временных рамок: Автоматически настраивает формат отображения с помощью вычислений PeriodSeconds() для всех временных рамок от 1-минутной до месячной.
- Настраиваемое отображение: Настраивается с помощью:
- TextFirstSeparator/TestSecondSeparator для интервалов
- FontSize и TextAnchorPoint позиционирование
- Опциональное отображение DateTime через параметр ShowTimeDate (по умолчанию отключено).
Индикатор использует EventSetMillisecondTimer(1000) для точного 1-секундного обновления, сохраняя при этом минимальную нагрузку на процессор за счет оптимизации OnCalculate(). Визуальные элементы автоматически удаляются при завершении работы советника и обновляются после изменения параметров.
Как использовать:
- Скачать .
- Скомпилировать в MetaEditor5
- Запустить
Черно-белый пример:
Цветной пример:
Дайте мне знать, если вы найдете какие-либо ошибки, идеи по оптимизации или если вы найдете это полезным. Хорошего дня!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56559
Индикатор DailyHighLow - это универсальный инструмент, разработанный для MetaTrader 5 (MQL5) для отображения высоких и низких ценовых уровней на графике в зависимости от заданного таймфрейма. Этот индикатор особенно полезен для трейдеров, которые при принятии решений полагаются на ключевые ценовые уровни, предлагая гибкость благодаря настраиваемым таймфреймам и методам расчета цены.Telegram integration made easy.
Цель - сделать функцию легкодоступной для любой задачи по интеграции Telegram при разработке на MQL5. Добавив этот файл в CodeBase, вы можете просто включить его в свои эксперты и вызывать функцию непосредственно из включенного модуля. Это избавляет от необходимости многократно переделывать код с нуля, обеспечивая возможность повторного использования в различных проектах.
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Независимо от того, работаете ли вы с несколькими торговыми роботами одновременно или только с одной сложной стратегией, отслеживание работы каждого советника может занять немало времени. MetaTrader 5 (MT5) удобно отображает ордера и позиции в "Инструментарии", но когда на одном счете работает несколько роботов, становится сложнее понять, какой советник приносит вам прибыль или убытки. На одном счете могут быть десятки или сотни сделок, каждая из которых открыта разными советниками, поэтому трудно отделить результаты работы одного робота от другого.