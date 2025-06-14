Настройка

Нам понадобится : 1 зигзагообразный график

2 буфера данных для максимумов и минимумов

входные параметры

постоянный набор системных переменных, которые обнуляются при каждом пересчете индикатора #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 input double retracement= 23.6 ; input double minSizeInAtrUnits= 0.0 ; input int rollingAtrPeriod= 14 ; input color Color= clrDodgerBlue ; input int Width= 3 ; input ENUM_LINE_STYLE Style= STYLE_SOLID ; double upWaves[],dwWaves[];

Массив upWaves будет хранить максимумы, а массив dwWaves - минимумы.

Системные переменные :

Нам нужно знать тип последней волны, где она началась, где закончилась, расстояние в барах от начала и конца.

Затем нам нужны переменные локального максимума и локального минимума, а также расстояния в барах от каждой точки.

int wave_type= 0 ; double wave_start_price= 0.0 ; double wave_end_price= 0.0 ; int wave_start_distance= 0 ; int wave_end_distance= 0 ; double high_mem= 0.0 ; int distance_from_high= 0 ; double low_mem= 0.0 ; int distance_from_low= 0 ; double rollingAtr= 0.0 ; int rollingAtrs= 0 ;

И, наконец, единица измерения скользящего атр и их количество.

Затем мы создадим функцию сброса системы:

void resetSystem(){ ArrayFill(upWaves, 0 ,ArraySize(upWaves), 0.0 ); ArrayFill(dwWaves, 0 ,ArraySize(dwWaves), 0.0 ); wave_type= 0 ; wave_start_price= 0.0 ; wave_end_price= 0.0 ; wave_start_distance= 0 ; wave_end_distance= 0 ; high_mem= 0.0 ; low_mem= 0.0 ; distance_from_high= 0 ; distance_from_low= 0 ; rollingAtr= 0.0 ; rollingAtrs= 0 ; }

Стандартные вещи, заполняем массивы нулями и сбрасываем системные переменные.

В Oninit мы настраиваем буферы, график и вызываем reset в первый раз:

SetIndexBuffer ( 0 ,upWaves, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,dwWaves, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_ZIGZAG ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ,Color); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH ,Width); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE ,Style); resetSystem();

Так что давайте сразу перейдем к вычислениям.

Первое, о чем нам нужно позаботиться, - это скользящий атр.

Пока мы не соберем больше баров, чем период atr, мы не будем делать ничего другого.

Часть, которая управляет скользящим atr, выглядит следующим образом:

если мы не собрали больше периода, продолжаем складывать диапазон найденных баров в сумму

как только мы достигли периода, мы выполняем первое деление (среднее)

после этого мы отрезаем одну часть скользящего atr, которая является atr/period, а затем добавляем новую часть, которая является диапазоном баров / периодом

Мы помещаем последнюю часть первой, потому что она будет происходить чаще, и нам не нужно будет обращаться к 2 операторам if.

rollingAtrs++; if (rollingAtrs>rollingAtrPeriod){ double new_portion=((high[i]-low[i])/ _Point )/(( double )rollingAtrPeriod); rollingAtr=(rollingAtr)-(rollingAtr/(( double )rollingAtrPeriod))+new_portion; } else if (rollingAtrs<=rollingAtrPeriod){ rollingAtr+=(high[i]-low[i])/ _Point ; if (rollingAtrs==rollingAtrPeriod){ rollingAtr/=(( double )rollingAtrs); high_mem=high[i]; low_mem=low[i]; distance_from_high= 0 ; distance_from_low= 0 ; } }

Потрясающе, теперь возникает другая проблема.

Основой этого зиг-зага является откат.

Но чтобы произошел откат, должна быть хотя бы одна волна.

Но какой будет первая волна? xD

По этой причине мы сделаем следующее:

как только atr заполнится (atr собран = период), мы захватим максимум и минимум в нашей системе переменных

какая сторона сумеет сформировать волну, имеющую действительный размер в единицах atr, и сформирует новый максимум (восходящая волна) или новый минимум (нисходящая волна), та и победит

Таким образом, у нас нет ретрейсмента в качестве начальной волны, но мы должны как-то начать последовательность.

Обратите внимание, что мы также могли бы выбрать классический фрактальный подход только для первой волны, а затем продолжить движение с ретрейсментами.