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Fibonacci ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Настройка
Нам понадобится :
- 1 зигзагообразный график
- 2 буфера данных для максимумов и минимумов
- входные параметры
- постоянный набор системных переменных, которые обнуляются при каждом пересчете индикатора
#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 input double retracement=23.6;// сумма отката input double minSizeInAtrUnits=0.0;//min Размер волн в единицах атр input int rollingAtrPeriod=14;// период качения input color Color=clrDodgerBlue;//цвет волны input int Width=3;// ширина волны input ENUM_LINE_STYLE Style=STYLE_SOLID;//волновой стиль //+------------------------------------------------------------------+ //| Пользовательская функция инициализации индикатора | //+------------------------------------------------------------------+ //--- восходящие волны и нисходящие волны double upWaves[],dwWaves[];
Массив upWaves будет хранить максимумы, а массив dwWaves - минимумы.
Системные переменные :
Нам нужно знать тип последней волны, где она началась, где закончилась, расстояние в барах от начала и конца.
Затем нам нужны переменные локального максимума и локального минимума, а также расстояния в барах от каждой точки.
//--- слежение за зигзагом //--- тип волны [0] нет [1] вверх [2] вниз int wave_type=0; //--- цена с начала волны (начальная цена) double wave_start_price=0.0; //--- цена до конца волны (цена окончания) double wave_end_price=0.0; //--- расстояние в барах от начальной цены int wave_start_distance=0; //--- расстояние в барах от конечной цены int wave_end_distance=0; //--- отслеживание высоких цен double high_mem=0.0; int distance_from_high=0; //--- низкая цена отслеживания double low_mem=0.0; int distance_from_low=0; //--- rolling atr double rollingAtr=0.0; int rollingAtrs=0;
И, наконец, единица измерения скользящего атр и их количество.
Затем мы создадим функцию сброса системы:
void resetSystem(){ ArrayFill(upWaves,0,ArraySize(upWaves),0.0); ArrayFill(dwWaves,0,ArraySize(dwWaves),0.0); wave_type=0; wave_start_price=0.0; wave_end_price=0.0; wave_start_distance=0; wave_end_distance=0; high_mem=0.0; low_mem=0.0; distance_from_high=0; distance_from_low=0; rollingAtr=0.0; rollingAtrs=0; }
Стандартные вещи, заполняем массивы нулями и сбрасываем системные переменные.
В Oninit мы настраиваем буферы, график и вызываем reset в первый раз:
SetIndexBuffer(0,upWaves,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,dwWaves,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ZIGZAG); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,Color); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,Width); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,Style); resetSystem();
Так что давайте сразу перейдем к вычислениям.
Первое, о чем нам нужно позаботиться, - это скользящий атр.
Пока мы не соберем больше баров, чем период atr, мы не будем делать ничего другого.
Часть, которая управляет скользящим atr, выглядит следующим образом:
- если мы не собрали больше периода, продолжаем складывать диапазон найденных баров в сумму
- как только мы достигли периода, мы выполняем первое деление (среднее)
- после этого мы отрезаем одну часть скользящего atr, которая является atr/period, а затем добавляем новую часть, которая является диапазоном баров / периодом
//--- управляйте атр rollingAtrs++; if(rollingAtrs>rollingAtrPeriod){ double new_portion=((high[i]-low[i])/_Point)/((double)rollingAtrPeriod); //--- мы удаляем старую порцию и добавляем новую rollingAtr=(rollingAtr)-(rollingAtr/((double)rollingAtrPeriod))+new_portion; } else if(rollingAtrs<=rollingAtrPeriod){ rollingAtr+=(high[i]-low[i])/_Point; if(rollingAtrs==rollingAtrPeriod){ rollingAtr/=((double)rollingAtrs); //--- запустите память для максимумов и минимумов и систему high_mem=high[i]; low_mem=low[i]; distance_from_high=0; distance_from_low=0; } }
Потрясающе, теперь возникает другая проблема.
Основой этого зиг-зага является откат.
Но чтобы произошел откат, должна быть хотя бы одна волна.
Но какой будет первая волна? xD
По этой причине мы сделаем следующее:
- как только atr заполнится (atr собран = период), мы захватим максимум и минимум в нашей системе переменных
- какая сторона сумеет сформировать волну, имеющую действительный размер в единицах atr, и сформирует новый максимум (восходящая волна) или новый минимум (нисходящая волна), та и победит
Таким образом, у нас нет ретрейсмента в качестве начальной волны, но мы должны как-то начать последовательность.
Обратите внимание, что мы также могли бы выбрать классический фрактальный подход только для первой волны, а затем продолжить движение с ретрейсментами.
Именно так мы и поступаем, пока у нас нет волны:
//--- если у нас еще нет типа волны else{ //--- если мы пробили максимум, а не минимум if(high[i]>high_mem&&low[i]>=low_mem){ double new_wave_size_in_atr_units=((high[i]-low_mem)/_Point)/rollingAtr; //--- если новый размер волны действителен if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){ //--- начните новую волну wave_type=1; //--- Стартовая цена - это низкий мем wave_start_price=low_mem; wave_start_distance=distance_from_low; //--- конечная цена - новый максимум wave_end_price=high[i]; wave_end_distance=0; //--- нарисуйте волну dwWaves[i-wave_start_distance]=low_mem; upWaves[i]=high[i]; //--- изменить высокий high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- измените низкий уровень low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } } //--- если мы пробили минимум, а не максимум else if(low[i]<low_mem&&high[i]<=high_mem){ double new_wave_size_in_atr_units=((high_mem-low[i])/_Point)/rollingAtr; //--- если новый размер волны действителен if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){ //--- начало новой волны снижения wave_type=-1; //--- Стартовая цена - это старшая память wave_start_price=high_mem; wave_start_distance=distance_from_high; //--- конечная цена - новый минимум wave_end_price=low[i]; wave_end_distance=0; //--- нарисуйте волну upWaves[i-wave_start_distance]=high_mem; dwWaves[i]=low[i]; //--- изменить высокий high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- измените низкий уровень low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } } //--- если мы сломали оба else if(low[i]<low_mem&&high[i]>high_mem){ //--- измените их high_mem=high[i]; low_mem=low[i]; distance_from_high=0; distance_from_low=0; } }
Отлично Теперь последняя часть.
- Если у нас есть восходящая волна:
- если достигнут новый максимум, перемещаем зигзаг с предыдущей позиции максимума на новую позицию максимума, что мы можем сделать, так как сохраняем расстояния между барами. Также обновляем минимум и расстояние от минимума. Мы делаем это, чтобы поймать самый низкий минимум с момента пика и проверить, достаточно ли он отступил, чтобы начать новый минимум.
- Если новый минимум достигнут, или установлен новый минимум, мы вычисляем расстояние от пика до минимума и делим его на размер волны. Таким образом, если размер волны составляет 100 пунктов, а откат 24 пункта, мы получаем 24/100 0.24, затем x 100 24%. Если размер новой волны, которая отступает от предыдущей, также соответствует единицам atr, мы начинаем новую волну вниз, устанавливаем новые локальные максимумы и минимумы, задаем расстояния между барами.
Вот соответствующий код для всего вышесказанного:
//--- если у нас есть восходящая волна if(wave_type==1){ //--- если волна расширяется вверх if(high[i]>wave_end_price){ //--- удалите предыдущую конечную цену из своей позиции в массиве (0.0=пусто) upWaves[i-wave_end_distance]=0.0; //--- поместите его на новую позицию upWaves[i]=high[i]; wave_end_price=high[i]; wave_end_distance=0; //--- изменить высокий high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- измените низкий уровень low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } //--- проверяем на откат if(low[i]<low_mem||distance_from_low==0){ low_mem=low[i]; distance_from_low=0; double size_of_wave=(wave_end_price-wave_start_price)/_Point; double size_of_retracement=(wave_end_price-low_mem)/_Point; if(size_of_wave>0.0){ double retraced=(size_of_retracement/size_of_wave)*100.0; double new_wave_size_in_atr_units=((wave_end_price-low_mem)/_Point)/rollingAtr; //--- если новый размер волны действителен if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){ //--- если откат будет значительным, начните волну вниз if(retraced>=retracement){ //--- начало новой волны снижения wave_type=-1; //--- Стартовая цена - это старшая память wave_start_price=high[i-distance_from_high]; wave_start_distance=distance_from_high; //--- конечная цена - новый минимум wave_end_price=low[i]; wave_end_distance=0; //--- нарисуйте волну upWaves[i-wave_start_distance]=high_mem; dwWaves[i]=low[i]; //--- изменить высокий high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- измените низкий уровень low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } } } } }
Мы делаем обратное, когда у нас есть волна вниз.
И все, наш зигзаг коррекции готов.
Вот зигзаг с 23,6% коррекцией и 0,0 мин размером волн в единицах atr
И вот тот же зигзаг с размером волн 3 мин в единицах atr
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56619
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Индикатор зигзага, который использует один вход для настройки размера шага для обнаружения изменений направления волныTelegram integration made easy.
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