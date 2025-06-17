Индикатор DailyHighLow - это универсальный инструмент, разработанный для MetaTrader 5 (MQL5) для отображения высоких и низких ценовых уровней на графике в зависимости от заданного таймфрейма. Этот индикатор особенно полезен для трейдеров, которые при принятии решений полагаются на ключевые ценовые уровни, предлагая гибкость благодаря настраиваемым таймфреймам и методам расчета цены.

Независимо от того, работаете ли вы с несколькими торговыми роботами одновременно или только с одной сложной стратегией, отслеживание работы каждого советника может занять немало времени. MetaTrader 5 (MT5) удобно отображает ордера и позиции в "Инструментарии", но когда на одном счете работает несколько роботов, становится сложнее понять, какой советник приносит вам прибыль или убытки. На одном счете могут быть десятки или сотни сделок, каждая из которых открыта разными советниками, поэтому трудно отделить результаты работы одного робота от другого.

Цветная гистограмма MACD - это усовершенствованная версия классического индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), разработанная для более четкого и интуитивно понятного визуального анализа рыночного импульса. Этот индикатор сочетает в себе традиционные функции MACD с динамической гистограммой, которая меняет цвет в зависимости от соотношения между линией MACD и сигнальной линией, позволяя трейдерам быстро определять тренды, точки разворота и моменты нерешительности на рынке.