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Candle counter - индикатор для MetaTrader 5
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Основные характеристики
-
Выбор недели:
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Параметр SelectedWeek определяет, какая неделя месяца будет пронумерована.
-
Если SelectedWeek = 0, учитываются все недели, и все свечи будут пронумерованы.
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При ненулевых значениях будут пронумерованы только свечи указанной недели.
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Обратный счет:
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Если NumberFirstCandle = false, нумерация начинается с последней свечи дня и идет в обратном порядке.
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Динамическая фильтрация:
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Индикатор фильтрует свечи по выбранной неделе ( SelectedWeek ) и игнорирует остальные.
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Динамическое позиционирование текста:
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Цифры располагаются над или под свечами в зависимости от того, является ли свеча бычьей или медвежьей.
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Расстояние между текстом и свечой регулируется параметром PriceOffsetFactor.
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Визуальная настройка:
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Цвета, шрифт, размер текста и тип якоря могут быть настроены для улучшения внешнего вида.
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Оптимизированная производительность:
-
Индикатор удаляет старые объекты графика перед созданием новых, обеспечивая отсутствие лишних нагрузок на график.
-
Входные параметры
|
PriceOffsetFactor
|
Динамический коэффициент расстояния между текстом и свечой.
|
0.5
|
InpTextColourAbove
|
Цвет текста над свечой (для бычьих свечей).
|
clrSpringGreen
|
InpTextColourBelow
|
Цвет текста под свечой (для медвежьих свечей).
|
clrMediumOrchid
|
InpFont
|
Тип шрифта, используемого для отображения чисел.
|
"Arial"
|
InpFontSize
|
Размер шрифта.
|
8
|
Якорь
|
Тип якоря для позиционирования текста (по центру, сверху, снизу и т. д.).
|
ANCHOR_CENTER
|
NumberFirstCandle
|
Определяет, начинается ли отсчет на первой свече дня ( true ) или на последней ( false ).
|
true
|
SelectedWeek
|
Неделя, выбранная для подсчета (0 = каждая неделя).
|
1
Подробные характеристики
1. Фильтрация по неделям
-
Функция GetWeekOfMonth() вычисляет неделю месяца для каждой свечи.
-
Условие if(SelectedWeek != 0 && currentWeek != SelectedWeek) гарантирует, что будут обработаны только свечи из выбранной недели.
2. Последовательный подсчет
-
Счет начинается заново каждый раз, когда происходит смена дня ( candleDay != previousDay ).
-
Если NumberFirstCandle = true, подсчет начинается с первой свечи дня.
-
Если NumberFirstCandle = false, то отсчет начинается с последней свечи дня и продолжается в обратном направлении.
3. Позиционирование текста
-
Текст располагается над свечой, если цена закрытия ниже цены открытия (медвежья свеча).
-
Текст располагается под свечой, если цена закрытия выше цены открытия (бычья свеча).
4. Создание и обновление объектов графика
-
Функция CreateText() создает или обновляет объекты графика на графике.
-
Во избежание конфликтов объектам присваиваются уникальные имена с использованием префикса ObjectPrefix.
5. Автоматическая очистка
-
Функция DeleteObjects() удаляет все графические объекты, созданные индикатором, при его удалении или повторной инициализации.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56432
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