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蜡烛柜台 - MetaTrader 5脚本

Gustavo Franthesco Kerntopf
Gustavo Franthesco Kerntopf

Gustavo Franthesco Kerntopf

  • Professor / Diretor escolar 在  Prefeitura Municiapl de São José
  • 巴西
  • 2002
Professor de Ciências na rede fundamental de ensino e trader desde 2019.
7 代码 1 主题 6 评论
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主要功能

  1. 周选择

    • SelectedWeek 参数定义了每月的哪一周将被编号。

    • 如果 SelectedWeek = 0，则所有周都被考虑，所有蜡烛都将被编号。

    • 如果数值不为 0，则只对指定周的蜡烛进行编号。

  2. 反向计数

    • 当 NumberFirstCandle = false 时，编号将从当天最后一根蜡烛开始，并向后进行。

  3. 动态过滤

    • 该指标根据所选星期（SelectedWeek）过滤蜡烛图，而忽略其他蜡烛图。

  4. 动态文本定位

    • 数字位于蜡烛上方或下方，取决于蜡烛是看涨还是看跌。

    • 文本与蜡烛之间的间距由价格偏移系数参数控制。

  5. 可视化定制

    • 可调整颜色、字体、文本大小和锚点类型，以增强外观效果。

  6. 优化性能

    • 该指标在创建新图表对象前会删除旧图表对象，确保图表上没有不必要的开销。

输入参数

价格偏移系数

文本与蜡烛图之间的动态间距系数。

0.5

InpTextColourAbove

蜡烛上方文字的颜色（适用于看涨蜡烛）。

绿色

文本颜色下方

蜡烛下方文字的颜色（用于看跌蜡烛）。

clr中橙色

输入字体

用于显示数字的字体类型。

"Arial

字体大小

字体大小。

8

锚点

用于定位文本的锚点类型（居中、顶部、底部等）。

ANCHOR_CENTER

第一根蜡烛数

定义计数是从当天第一根蜡烛开始（true）还是从最后一根蜡烛开始（false）。

所选周

选择用于计数的周（0 = 每周）。

1


详细功能

1.按周筛选

  • GetWeekOfMonth() 函数会计算每根蜡烛所在月份的星期。

  • if(SelectedWeek != 0 && currentWeek != SelectedWeek) 条件确保只处理所选周的蜡烛。

2.顺序计数

  • 只要出现日期变化（candleDay != previousDay），计数就会重新开始。

  • 如果 NumberFirstCandle = true，则计数从当天的第一根蜡烛开始。

  • 如果 NumberFirstCandle = false，则计数从当天的最后一根蜡烛开始，然后向后继续。

3.文本定位

  • 如果收盘价低于开盘价（看跌蜡烛），则文本位于蜡烛上方。

  • 如果收盘价高于开盘价（看涨蜡烛图），则文本位于蜡烛图下方。

4.创建和更新图表对象

  • CreateText() 函数在图表上创建或更新图表对象。

  • 这些对象使用 ObjectPrefix 前缀唯一命名，以避免冲突。

5.自动清理

  • 删除或重新初始化指标时，DeleteObjects()函数会删除指标创建的所有图形对象。



由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56432

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蜡烛关闭时间。动态文本颜色。针对回测进行了优化。

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