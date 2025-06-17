DailyHighLow 指标是为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的多功能工具，用于根据指定的时间框架在图表上显示最高和最低价格水平。该指标通过可定制的时间框架和价格计算方法提供灵活性，对于依赖关键价位进行决策的交易者特别有用。

无论您是同时运行多个交易机器人，还是只运行一个复杂的策略，跟踪每个智能交易系统的表现都会非常耗时。MetaTrader 5（MT5）可以在 "工具箱 "中方便地显示订单和头寸，但当多个机器人共享同一个账户时，就很难知道哪个 EA 为您带来了利润或损失。一个账户可能有数十或数百笔交易，每笔交易都由不同的 EA 开立，因此很难将一个机器人的结果与另一个机器人的结果区分开来。

MACD 彩色柱状图是经典 MACD（移动平均收敛背离）指标的增强版，旨在提供更清晰、更直观的市场动量视觉分析。该指标将传统的 MACD 功能与动态柱状图相结合，根据 MACD 线与信号线之间的关系改变颜色，使交易者能够快速识别趋势、反转点和市场中的犹豫不决时刻。