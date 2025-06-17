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主要功能
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周选择：
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SelectedWeek 参数定义了每月的哪一周将被编号。
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如果 SelectedWeek = 0，则所有周都被考虑，所有蜡烛都将被编号。
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如果数值不为 0，则只对指定周的蜡烛进行编号。
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反向计数：
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当 NumberFirstCandle = false 时，编号将从当天最后一根蜡烛开始，并向后进行。
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动态过滤：
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该指标根据所选星期（SelectedWeek）过滤蜡烛图，而忽略其他蜡烛图。
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动态文本定位：
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数字位于蜡烛上方或下方，取决于蜡烛是看涨还是看跌。
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文本与蜡烛之间的间距由价格偏移系数参数控制。
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可视化定制：
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可调整颜色、字体、文本大小和锚点类型，以增强外观效果。
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优化性能：
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该指标在创建新图表对象前会删除旧图表对象，确保图表上没有不必要的开销。
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输入参数
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价格偏移系数
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文本与蜡烛图之间的动态间距系数。
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0.5
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InpTextColourAbove
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蜡烛上方文字的颜色（适用于看涨蜡烛）。
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绿色
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文本颜色下方
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蜡烛下方文字的颜色（用于看跌蜡烛）。
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clr中橙色
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输入字体
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用于显示数字的字体类型。
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"Arial
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字体大小
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字体大小。
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8
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锚点
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用于定位文本的锚点类型（居中、顶部、底部等）。
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ANCHOR_CENTER
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第一根蜡烛数
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定义计数是从当天第一根蜡烛开始（true）还是从最后一根蜡烛开始（false）。
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真
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所选周
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选择用于计数的周（0 = 每周）。
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1
详细功能
1.按周筛选
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GetWeekOfMonth() 函数会计算每根蜡烛所在月份的星期。
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if(SelectedWeek != 0 && currentWeek != SelectedWeek) 条件确保只处理所选周的蜡烛。
2.顺序计数
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只要出现日期变化（candleDay != previousDay），计数就会重新开始。
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如果 NumberFirstCandle = true，则计数从当天的第一根蜡烛开始。
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如果 NumberFirstCandle = false，则计数从当天的最后一根蜡烛开始，然后向后继续。
3.文本定位
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如果收盘价低于开盘价（看跌蜡烛），则文本位于蜡烛上方。
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如果收盘价高于开盘价（看涨蜡烛图），则文本位于蜡烛图下方。
4.创建和更新图表对象
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CreateText() 函数在图表上创建或更新图表对象。
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这些对象使用 ObjectPrefix 前缀唯一命名，以避免冲突。
5.自动清理
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删除或重新初始化指标时，DeleteObjects()函数会删除指标创建的所有图形对象。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56432
蜡烛关闭时间。动态文本颜色。针对回测进行了优化。DailyHighLow Indicator for MQL5
DailyHighLow 指标是为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的多功能工具，用于根据指定的时间框架在图表上显示最高和最低价格水平。该指标通过可定制的时间框架和价格计算方法提供灵活性，对于依赖关键价位进行决策的交易者特别有用。
无论您是同时运行多个交易机器人，还是只运行一个复杂的策略，跟踪每个智能交易系统的表现都会非常耗时。MetaTrader 5（MT5）可以在 "工具箱 "中方便地显示订单和头寸，但当多个机器人共享同一个账户时，就很难知道哪个 EA 为您带来了利润或损失。一个账户可能有数十或数百笔交易，每笔交易都由不同的 EA 开立，因此很难将一个机器人的结果与另一个机器人的结果区分开来。MACD 彩色柱状图
MACD 彩色柱状图是经典 MACD（移动平均收敛背离）指标的增强版，旨在提供更清晰、更直观的市场动量视觉分析。该指标将传统的 MACD 功能与动态柱状图相结合，根据 MACD 线与信号线之间的关系改变颜色，使交易者能够快速识别趋势、反转点和市场中的犹豫不决时刻。