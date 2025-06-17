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Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5 - эксперт для MetaTrader 5
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Когда на одном счете используется несколько стратегий, основной проблемой является разделение эффективности каждой из них. Если бы не магические числа, вам пришлось бы полагаться на частичные или неоднозначные данные, такие как комментарии к сделкам или диапазоны тикетов. Магические числа - это систематическая цифровая метка, которую советник применяет автоматически.
Точное отслеживание эффективности
Вы можете быстро определить, какая система имеет просадку, а какая показывает выдающиеся результаты. Эти знания помогают быстрее принимать решения - например, приостановить работу неэффективного робота или направить больше капитала на выигрышную стратегию.
Более простой анализ и ведение журналов
Вместо того чтобы рыться в журналах или на вкладке "История", вы получаете лаконичную единую "панель", где собраны данные о суммарной закрытой прибыли каждого советника, количестве сделок и соответствующих полях комментариев. Это помогает вести учет, оптимизировать стратегию и даже предоставлять отчеты клиентам, если вы управляете счетами других людей.
Полный код прилагается.
Советы по использованию
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56409
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Время до закрытия свечи. Динамические цвета текста. Оптимизирован для обратного тестирования.
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Загрузите все тики от вашего брокера по всем символам в программе Market Watch. Загрузите всю историю или до определенной даты в прошлом, если это возможно.