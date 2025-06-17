



Анализ отдельных стратегий

Когда на одном счете используется несколько стратегий, основной проблемой является разделение эффективности каждой из них. Если бы не магические числа, вам пришлось бы полагаться на частичные или неоднозначные данные, такие как комментарии к сделкам или диапазоны тикетов. Магические числа - это систематическая цифровая метка, которую советник применяет автоматически.

Точное отслеживание эффективности

Вы можете быстро определить, какая система имеет просадку, а какая показывает выдающиеся результаты. Эти знания помогают быстрее принимать решения - например, приостановить работу неэффективного робота или направить больше капитала на выигрышную стратегию.

Более простой анализ и ведение журналов

Вместо того чтобы рыться в журналах или на вкладке "История", вы получаете лаконичную единую "панель", где собраны данные о суммарной закрытой прибыли каждого советника, количестве сделок и соответствующих полях комментариев. Это помогает вести учет, оптимизировать стратегию и даже предоставлять отчеты клиентам, если вы управляете счетами других людей.



Полный код прилагается.





Советы по использованию

Прикрепите скрипт/EA к любому графику в MT5. После компиляции он сразу же отобразит таблицу с каждым магическим числом.

Проверьте размер графика: Если окно графика очень узкое, часть текста может выходить за пределы экрана вправо. Расширьте график или уменьшите размер шрифта для лучшей читаемости.

Подберите шрифт: Для выравнивания столбцов рекомендуется использовать Courier New, но вы можете изменить его в коде, если предпочитаете другой вид.

Настройте время: По умолчанию скрипт обновляется каждые 5 секунд. Измените EventSetTimer(5), если хотите, чтобы обновления происходили чаще или реже.