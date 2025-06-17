CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5 - эксперт для MetaTrader 5

Sivakumar Paul Suyambu
Sivakumar Paul Suyambu

Sivakumar Paul Suyambu

3 (6)
Full Lifecycle: develop → optimize → deploy → monitor → reoptimize → repeat
17 продуктов 2 кода 1 тема 30 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
673
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Приборная панель для нескольких экспертов

Анализ отдельных стратегий

Когда на одном счете используется несколько стратегий, основной проблемой является разделение эффективности каждой из них. Если бы не магические числа, вам пришлось бы полагаться на частичные или неоднозначные данные, такие как комментарии к сделкам или диапазоны тикетов. Магические числа - это систематическая цифровая метка, которую советник применяет автоматически.

Точное отслеживание эффективности

Вы можете быстро определить, какая система имеет просадку, а какая показывает выдающиеся результаты. Эти знания помогают быстрее принимать решения - например, приостановить работу неэффективного робота или направить больше капитала на выигрышную стратегию.

Более простой анализ и ведение журналов

Вместо того чтобы рыться в журналах или на вкладке "История", вы получаете лаконичную единую "панель", где собраны данные о суммарной закрытой прибыли каждого советника, количестве сделок и соответствующих полях комментариев. Это помогает вести учет, оптимизировать стратегию и даже предоставлять отчеты клиентам, если вы управляете счетами других людей.

Полный код прилагается.

Советы по использованию

  • Прикрепите скрипт/EA к любому графику в MT5. После компиляции он сразу же отобразит таблицу с каждым магическим числом.
  • Проверьте размер графика: Если окно графика очень узкое, часть текста может выходить за пределы экрана вправо. Расширьте график или уменьшите размер шрифта для лучшей читаемости.
  • Подберите шрифт: Для выравнивания столбцов рекомендуется использовать Courier New, но вы можете изменить его в коде, если предпочитаете другой вид.
  • Настройте время: По умолчанию скрипт обновляется каждые 5 секунд. Измените EventSetTimer(5), если хотите, чтобы обновления происходили чаще или реже.

    • Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56409

    Candle counter Candle counter

    Candle counter - это мощный и универсальный инструмент, призванный помочь трейдерам визуализировать и анализировать последовательность баров на графиках. Этот индикатор автоматически нумерует каждую свечу на графике в соответствии с заданными пользователем предпочтениями, что позволяет легко следить за конкретными свечами, выявлять закономерности и реализовывать точные торговые стратегии.

    Time To Close v1.01 - MT5 Time To Close v1.01 - MT5

    Время до закрытия свечи. Динамические цвета текста. Оптимизирован для обратного тестирования.

    Цветная гистограмма MACD Цветная гистограмма MACD

    Цветная гистограмма MACD - это усовершенствованная версия классического индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), разработанная для более четкого и интуитивно понятного визуального анализа рыночного импульса. Этот индикатор сочетает в себе традиционные функции MACD с динамической гистограммой, которая меняет цвет в зависимости от соотношения между линией MACD и сигнальной линией, позволяя трейдерам быстро определять тренды, точки разворота и моменты нерешительности на рынке.

    Download all ticks of a symbol's history Download all ticks of a symbol's history

    Загрузите все тики от вашего брокера по всем символам в программе Market Watch. Загрузите всю историю или до определенной даты в прошлом, если это возможно.