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Цветная гистограмма MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Ключевые особенности
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Динамическая и цветная гистограмма:
Гистограмма автоматически меняет цвет в зависимости от рыночных условий, позволяя вам видеть ее с первого взгляда:
- Когда MACD пересекается выше или ниже сигнальной линии.
- Когда MACD пересекается выше или ниже нулевой линии.
- Силу и направление тренда.
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Настраиваемые звуковые оповещения:
Получайте уведомления в реальном времени, когда происходит важное пересечение MACD с сигнальной линией или когда MACD пересекает нулевую область. Вы можете настроить
- Звук оповещения.
- Максимальное количество повторений.
- Минимальную паузу между оповещениями.
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Настраиваемые цвета:
Индикатор использует богатую и интуитивно понятную цветовую палитру для выделения различных состояний MACD, сигнальной линии и гистограммы. Цвета легко интерпретируются и помогают быстро принимать решения.
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Настраиваемые параметры :
- Периоды быстрой и медленной скользящих средних.
- Период сигнальной скользящей средней.
- Цена, применяемая для расчета (закрытие, открытие, максимум, минимум и т. д.).
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Удобный интерфейс:
Индикатор прост в настройке и использовании даже для начинающих трейдеров. Все параметры настраиваются непосредственно в окне свойств.
Принцип работы :
- Индикатор рассчитывает разницу между MACD и его сигнальной линией, отображая результат в виде цветной гистограммы.
- Разные цвета используются для обозначения пересечений, положительных/отрицательных трендов и изменений импульса.
- При наступлении важных событий, таких как пересечение линий или переход от положительной к отрицательной области, включаются звуковые сигналы.
Преимущества :
- Быстрое принятие решений: благодаря динамическим цветам и звуковым оповещениям вы можете быстро реагировать на изменения на рынке.
- Полная настройка: настраивайте параметры в соответствии с вашей торговой стратегией.
- Наглядная визуализация: чистый и интуитивно понятный дизайн позволяет легко интерпретировать данные даже на загруженных графиках.
- Совместимость: отлично работает на любом активе и таймфрейме, поддерживаемом MetaTrader 5.
Примеры использования :
- Используйте индикатор для определения точек входа и выхода в трендовых стратегиях.
- Комбинируйте цветную гистограмму MACD с другими индикаторами для подтверждения сигналов на покупку/продажу.
- Следите за гистограммой, чтобы обнаружить дивергенции между ценой и импульсом.
https://www.mql5.com/en/charts/20768335/wdoj25-h1-banco-btg-pactual
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56382
Независимо от того, работаете ли вы с несколькими торговыми роботами одновременно или только с одной сложной стратегией, отслеживание работы каждого советника может занять немало времени. MetaTrader 5 (MT5) удобно отображает ордера и позиции в "Инструментарии", но когда на одном счете работает несколько роботов, становится сложнее понять, какой советник приносит вам прибыль или убытки. На одном счете могут быть десятки или сотни сделок, каждая из которых открыта разными советниками, поэтому трудно отделить результаты работы одного робота от другого.Candle counter
Candle counter - это мощный и универсальный инструмент, призванный помочь трейдерам визуализировать и анализировать последовательность баров на графиках. Этот индикатор автоматически нумерует каждую свечу на графике в соответствии с заданными пользователем предпочтениями, что позволяет легко следить за конкретными свечами, выявлять закономерности и реализовывать точные торговые стратегии.
Загрузите все тики от вашего брокера по всем символам в программе Market Watch. Загрузите всю историю или до определенной даты в прошлом, если это возможно.Useful #define statements
Это несколько операторов #define, которые полезны для выполнения операций в вашем советнике. Вам нужно только присвоить имя переменным в начале файла, а затем позволить другим операторам #define выполнять свою работу. Чтобы использовать этот файл, добавьте #include <DEFINE_statements.mqh> в первую строку вашего EA-файла.