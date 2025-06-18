Независимо от того, работаете ли вы с несколькими торговыми роботами одновременно или только с одной сложной стратегией, отслеживание работы каждого советника может занять немало времени. MetaTrader 5 (MT5) удобно отображает ордера и позиции в "Инструментарии", но когда на одном счете работает несколько роботов, становится сложнее понять, какой советник приносит вам прибыль или убытки. На одном счете могут быть десятки или сотни сделок, каждая из которых открыта разными советниками, поэтому трудно отделить результаты работы одного робота от другого.

Candle counter - это мощный и универсальный инструмент, призванный помочь трейдерам визуализировать и анализировать последовательность баров на графиках. Этот индикатор автоматически нумерует каждую свечу на графике в соответствии с заданными пользователем предпочтениями, что позволяет легко следить за конкретными свечами, выявлять закономерности и реализовывать точные торговые стратегии.