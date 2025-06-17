코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

캔들 카운터 - MetaTrader 5용 지표

Gustavo Franthesco Kerntopf | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
142
평가:
(6)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

주요 기능

  1. 주 선택:

    • SelectedWeek 매개변수는 번호가 매겨질 월의 주를 정의합니다.

    • SelectedWeek = 0이면 모든 주가 고려되며 모든 캔들에 번호가 매겨집니다.

    • 0이 아닌 값의 경우 지정된 주의 캔들만 번호가 지정됩니다.

  2. 카운트 역전:

    • NumberFirstCandle = false인 경우 번호 매기기는 하루의 마지막 캔들부터 시작하여 거꾸로 진행됩니다.

  3. 동적 필터링:

    • 동적 필터링: 인디케이터는 선택한 주( SelectedWeek )를 기준으로 캔들을 필터링하고 나머지는 무시합니다.

  4. 동적 텍스트 위치 지정:

    • 캔들 강세 또는 약세 여부에 따라 숫자가 캔들 위 또는 아래에 배치됩니다.

    • 텍스트와 캔들 사이의 간격은 PriceOffsetFactor 매개변수로 제어합니다.

  5. 시각적 사용자 지정:

    • 색상, 글꼴, 텍스트 크기, 앵커 유형을 조정하여 외관을 개선할 수 있습니다.

  6. 최적화된 성능:

    • 인디케이터는 새 차트 개체를 만들기 전에 이전 차트 개체를 삭제하여 차트에 불필요한 오버헤드가 발생하지 않도록 합니다.

입력 매개변수

가격 오프셋 계수

텍스트와 캔들 사이의 동적 간격 계수입니다.

0.5

InpTextColourAbove

캔들 위의 텍스트 색상(상승 캔들용).

clrSpringGreen

InpTextColourBelow

캔들 아래 텍스트의 색상(약세 캔들용).

clrMediumOrchid

InpFont

숫자를 표시하는 데 사용되는 글꼴 유형입니다.

"Arial"

InpFontSize

글꼴 크기.

8

앵커

텍스트 위치를 지정하는 앵커 유형(가운데, 위쪽, 아래쪽 등)입니다.

ANCHOR_CENTER

넘버퍼스트캔들

하루의 첫 번째 캔들(참)에서 카운트를 시작할지(거짓) 또는 마지막 캔들(참)에서 시작할지 정의합니다.

true

SelectedWeek

카운트를 위해 선택한 주(0 = 매주).

1


상세 기능

1. 주별 필터링

  • GetWeekOfMonth() 함수는 각 캔들의 해당 월의 주를 계산합니다.

  • if(SelectedWeek != 0 && currentWeek != SelectedWeek) 조건은 선택한 주의 캔들만 처리하도록 합니다.

2. 순차 카운트

  • 요일이 변경될 때마다 카운트가 다시 시작됩니다( candleDay != previousDay ).

  • NumberFirstCandle = true이면 해당 요일의 첫 번째 캔들부터 카운트가 시작됩니다.

  • NumberFirstCandle = false이면 카운트는 하루의 마지막 캔들에서 시작하여 거꾸로 계속됩니다.

3. 텍스트 위치

  • 종가가 시초가보다 낮으면(약세 캔들) 텍스트가 캔들 위에 배치됩니다.

  • 종가가 시초가보다 높으면(상승 캔들) 텍스트가 캔들 아래에 배치됩니다.

4. 차트 개체 생성 및 업데이트하기

  • CreateText() 함수는 차트에 차트 개체를 만들거나 업데이트합니다.

  • 개체의 이름은 충돌을 피하기 위해 ObjectPrefix 접두사를 사용하여 고유하게 지정됩니다.

5. 자동 정리

  • DeleteObjects() 함수는 인디케이터가 제거되거나 다시 초기화될 때 인디케이터가 만든 모든 그래픽 개체를 제거합니다.



MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/56432

키워드 MQL5 키워드 MQL5

MQL5 언어 키워드

AlfO AlfO

가변 지수 동적 평균의 OsMA와 유사한 오실레이터입니다.

Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5 Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5

여러 트레이딩 로봇을 동시에 실행하든 하나의 정교한 전략만 실행하든 각 전문가 자문가의 성과를 추적하는 것은 의외로 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 메타트레이더 5(MT5)는 "도구 상자"에 주문과 포지션을 편리하게 표시하지만 여러 로봇이 같은 계좌를 공유하면 어떤 EA가 수익 또는 손실을 내고 있는지 알기 어려워집니다. 단일 계좌에 수십 또는 수백 개의 거래가 있을 수 있고, 각각 다른 EA가 개설한 거래가 있을 수 있으므로 한 로봇의 결과를 다른 로봇과 구분하기 어렵습니다.

제로 지연의 MACD 제로 지연의 MACD

지연이 없는 MACD 오실레이터.