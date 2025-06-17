당사 팬 페이지에 가입하십시오
주요 기능
-
주 선택:
-
SelectedWeek 매개변수는 번호가 매겨질 월의 주를 정의합니다.
-
SelectedWeek = 0이면 모든 주가 고려되며 모든 캔들에 번호가 매겨집니다.
-
0이 아닌 값의 경우 지정된 주의 캔들만 번호가 지정됩니다.
-
-
카운트 역전:
-
NumberFirstCandle = false인 경우 번호 매기기는 하루의 마지막 캔들부터 시작하여 거꾸로 진행됩니다.
-
-
동적 필터링:
-
동적 필터링: 인디케이터는 선택한 주( SelectedWeek )를 기준으로 캔들을 필터링하고 나머지는 무시합니다.
-
-
동적 텍스트 위치 지정:
-
캔들 강세 또는 약세 여부에 따라 숫자가 캔들 위 또는 아래에 배치됩니다.
-
텍스트와 캔들 사이의 간격은 PriceOffsetFactor 매개변수로 제어합니다.
-
-
시각적 사용자 지정:
-
색상, 글꼴, 텍스트 크기, 앵커 유형을 조정하여 외관을 개선할 수 있습니다.
-
-
최적화된 성능:
-
인디케이터는 새 차트 개체를 만들기 전에 이전 차트 개체를 삭제하여 차트에 불필요한 오버헤드가 발생하지 않도록 합니다.
-
입력 매개변수
|
가격 오프셋 계수
|
텍스트와 캔들 사이의 동적 간격 계수입니다.
|
0.5
|
InpTextColourAbove
|
캔들 위의 텍스트 색상(상승 캔들용).
|
clrSpringGreen
|
InpTextColourBelow
|
캔들 아래 텍스트의 색상(약세 캔들용).
|
clrMediumOrchid
|
InpFont
|
숫자를 표시하는 데 사용되는 글꼴 유형입니다.
|
"Arial"
|
InpFontSize
|
글꼴 크기.
|
8
|
앵커
|
텍스트 위치를 지정하는 앵커 유형(가운데, 위쪽, 아래쪽 등)입니다.
|
ANCHOR_CENTER
|
넘버퍼스트캔들
|
하루의 첫 번째 캔들(참)에서 카운트를 시작할지(거짓) 또는 마지막 캔들(참)에서 시작할지 정의합니다.
|
true
|
SelectedWeek
|
카운트를 위해 선택한 주(0 = 매주).
|
1
상세 기능
1. 주별 필터링
-
GetWeekOfMonth() 함수는 각 캔들의 해당 월의 주를 계산합니다.
-
if(SelectedWeek != 0 && currentWeek != SelectedWeek) 조건은 선택한 주의 캔들만 처리하도록 합니다.
2. 순차 카운트
-
요일이 변경될 때마다 카운트가 다시 시작됩니다( candleDay != previousDay ).
-
NumberFirstCandle = true이면 해당 요일의 첫 번째 캔들부터 카운트가 시작됩니다.
-
NumberFirstCandle = false이면 카운트는 하루의 마지막 캔들에서 시작하여 거꾸로 계속됩니다.
3. 텍스트 위치
-
종가가 시초가보다 낮으면(약세 캔들) 텍스트가 캔들 위에 배치됩니다.
-
종가가 시초가보다 높으면(상승 캔들) 텍스트가 캔들 아래에 배치됩니다.
4. 차트 개체 생성 및 업데이트하기
-
CreateText() 함수는 차트에 차트 개체를 만들거나 업데이트합니다.
-
개체의 이름은 충돌을 피하기 위해 ObjectPrefix 접두사를 사용하여 고유하게 지정됩니다.
5. 자동 정리
-
DeleteObjects() 함수는 인디케이터가 제거되거나 다시 초기화될 때 인디케이터가 만든 모든 그래픽 개체를 제거합니다.
