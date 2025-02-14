Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Расширенный калькулятор сложного процента для трейдера - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1713
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Калькулятор сложного процента для трейдера. Считает на основе ваших параметров ваш риск разорения, и оптимальный риск на сделку. Дает прогноз размера вашего капитала через год, месяц, и в конце срока.
Теперь мечтать можно прямо в терминале MetaTrader 5)
К сожалению, я обнаружил, что некоторые брокеры Изменение времени на сервере немного некорректно, чего я не ожидал. и что меня очень удивило. Вот скрипт, который каждый может использовать для проверки своего брокера.ATR Percent
ATR %, ATR percentage, ATR процент, АТР в процентах
Советник CryptoTrend 1.00 — это автоматизированная торговая система, разработанная для торговли криптовалютой (в частности, BTC). Основные характеристики: Индикатор Боллинджера: Используется для определения рыночных экстремумов и генерации сигналов на покупку и продажу. Фильтрация по Order Block: Позволяет находить уровни поддержки и сопротивления, что помогает снижать количество ложных сигналов. Самообучение: Порог входа адаптируется в зависимости от статистики выигрышных и проигрышных сделок, что позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Управление рисками: Рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе анализа рисков и соотношения риск:прибыль. Интуитивный интерфейс: Пользователи могут легко настраивать параметры, а также видеть результаты торговых операций и статистику. Этот советник подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, желающих автоматизировать процесс торговли на криптовалютном рынке.RiskManager with InfoPanel and Support
Мой первый код на площадке, который требует доработки. Идея создать идеальный инструмент для трейдеров, в работе над главной составляющей любой торговой системы-Риск Менеджером