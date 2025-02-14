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Индикаторы

Расширенный калькулятор сложного процента для трейдера - индикатор для MetaTrader 5

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Yevgeniy Koshtenko

3.8 (6)
Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
13 продуктов 116 статей 5 кодов 2 темы 148 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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Калькулятор сложного процента для трейдера. Считает на основе ваших параметров ваш риск разорения, и оптимальный риск на сделку. Дает прогноз размера вашего капитала через год, месяц, и в конце срока. 


Теперь мечтать можно прямо в терминале MetaTrader 5)


Проверка изменения времени на сервере в связи с переходом на летнее время Проверка изменения времени на сервере в связи с переходом на летнее время

К сожалению, я обнаружил, что некоторые брокеры Изменение времени на сервере немного некорректно, чего я не ожидал. и что меня очень удивило. Вот скрипт, который каждый может использовать для проверки своего брокера.

ATR Percent ATR Percent

ATR %, ATR percentage, ATR процент, АТР в процентах

CryptoTrend CryptoTrend

Советник CryptoTrend 1.00 — это автоматизированная торговая система, разработанная для торговли криптовалютой (в частности, BTC). Основные характеристики: Индикатор Боллинджера: Используется для определения рыночных экстремумов и генерации сигналов на покупку и продажу. Фильтрация по Order Block: Позволяет находить уровни поддержки и сопротивления, что помогает снижать количество ложных сигналов. Самообучение: Порог входа адаптируется в зависимости от статистики выигрышных и проигрышных сделок, что позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Управление рисками: Рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе анализа рисков и соотношения риск:прибыль. Интуитивный интерфейс: Пользователи могут легко настраивать параметры, а также видеть результаты торговых операций и статистику. Этот советник подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, желающих автоматизировать процесс торговли на криптовалютном рынке.

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Мой первый код на площадке, который требует доработки. Идея создать идеальный инструмент для трейдеров, в работе над главной составляющей любой торговой системы-Риск Менеджером