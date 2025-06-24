거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
트레이더를 위한 고급 복리 계산기 - MetaTrader 5용 지표
트레이더를 위한 복리 이자 계산기. 매개변수를 기반으로 손실 위험과 거래당 최적의 위험을 계산합니다. 1년, 월, 만기 시점에 자본 규모를 예측합니다.
이제 메타트레이더 5 터미널에서 바로 꿈꿀 수 있습니다)
Equity and Balance Indicator - History based
이 지표는 거래 내역을 읽고 시간에 따른 누적 손익을 표시하여 시각적 트레이더가 시간에 따른 수익 또는 손실을 확인할 수 있도록 도와줍니다. 현재 버전은 반올림 플로트 및 계산 방법으로 인해 0.02%의 한계 오차 차이가 있습니다. 이 정도 오차면 매우 정확하다고 볼 수 있습니다.is7n_trend.mq5 (신규)
이동 지표를 기반으로 한 추세 지표. 원래 버전은 불안정하게 작동하기 때문에 원래 지표의 계산 원리를 기반으로 직접 작성하기로 결정했습니다.
2MA_RSI.
두 개의 MA 및 RSI에 대한 전문가 고문s-LastPinkEventDate
터미널 빌드 344부터 특수 그래픽 객체(OBJ_EVENT)를 사용하여 경제 캘린더 뉴스를 표시하는 기능이 추가되었습니다. 현재 경제 데이터, 마지막 주요(핑크) 이벤트의 날짜가 포함된 경제 캘린더를 데모로 출력하는 스크립트입니다.