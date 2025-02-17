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CryptoTrend - эксперт для MetaTrader 5
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1. Обзор советника
CryptoTrend 1.00 – это автоматизированный советник, построенный для торговли BTC, оптимизированный на 2024 год. Он использует следующие ключевые компоненты:
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Индикатор Боллинджера:
Помогает определить рыночные экстремумы. Если цена выходит за границы боллинджеровских линий с учётом определённого порога, генерируется сигнал для входа.
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Фильтр по Order Block:
Советник находит диапазон поддержки (для лонгов) или сопротивления (для шортов) на основе исторических данных (количество баров задается параметром OB_Length ). Это помогает уточнить сигнал и снизить ложные входы.
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Механизм самообучения:
Путём анализа статистики (количество выигрышных и проигрышных сделок) порог входа TrendThreshold корректируется динамически. Таким образом, алгоритм адаптируется к изменяющимся условиям рынка.
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Управление рисками:
На основе подсчёта разницы между ценой входа и уровнем поддержки/сопротивления рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) с агрессивным соотношением риск:прибыль.
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Поддержка проекта:
В шапке советника указана ссылка с подписью «Поддержи проект, зарегистрируйся!», ведущая к странице Bybit, что позволяет пользователям поддержать разработчика.
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