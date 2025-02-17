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CryptoTrend - эксперт для MetaTrader 5

Anatoliy Migachyov
Anatoliy Migachyov

Anatoliy Migachyov

3 кода 4 темы 136 комментариев
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1. Обзор советника

CryptoTrend 1.00 – это автоматизированный советник, построенный для торговли BTC, оптимизированный на 2024 год. Он использует следующие ключевые компоненты:


  • Индикатор Боллинджера:
    Помогает определить рыночные экстремумы. Если цена выходит за границы боллинджеровских линий с учётом определённого порога, генерируется сигнал для входа.

  • Фильтр по Order Block:
    Советник находит диапазон поддержки (для лонгов) или сопротивления (для шортов) на основе исторических данных (количество баров задается параметром  OB_Length ). Это помогает уточнить сигнал и снизить ложные входы.

  • Механизм самообучения:
    Путём анализа статистики (количество выигрышных и проигрышных сделок) порог входа  TrendThreshold  корректируется динамически. Таким образом, алгоритм адаптируется к изменяющимся условиям рынка.

  • Управление рисками:
    На основе подсчёта разницы между ценой входа и уровнем поддержки/сопротивления рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) с агрессивным соотношением риск:прибыль.

  • Поддержка проекта:
    В шапке советника указана ссылка с подписью «Поддержи проект, зарегистрируйся!», ведущая к странице Bybit, что позволяет пользователям поддержать разработчика.



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