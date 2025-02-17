Калькулятор сложного процента для трейдера. Считает на основе ваших параметров ваш риск разорения, и оптимальный риск на сделку. Дает прогноз размера вашего капитала через год, месяц, и в конце срока.

К сожалению, я обнаружил, что некоторые брокеры Изменение времени на сервере немного некорректно, чего я не ожидал. и что меня очень удивило. Вот скрипт, который каждый может использовать для проверки своего брокера.