ATR% — это индикатор волатильности ATR, выраженный в процентах. Он измеряет средний истинный диапазон цены за определённый период, учитывая не только дневные максимумы и минимумы, но и возможные ценовые разрывы (гэпы).

100% в этом индикаторе — это максимально возможная волатильность актива. На младших таймфреймах ATR% в большинстве случаев принимает значения до 3%, на старших таймфреймах значения могут быть выше.

Для расчёта ATR% используется формула: ATRP = ATR / close * 100, где ATR — это среднее значение наибольшего размаха цен за определённый период, а close — текущая цена актива.





ЗЫ. ATR vs ATR Percent. Тот же йух, только в левой руке.