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Индикаторы

ATR Percent - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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ATR% — это индикатор волатильности ATR, выраженный в процентах. Он измеряет средний истинный диапазон цены за определённый период, учитывая не только дневные максимумы и минимумы, но и возможные ценовые разрывы (гэпы).

100% в этом индикаторе — это максимально возможная волатильность актива. На младших таймфреймах ATR% в большинстве случаев принимает значения до 3%, на старших таймфреймах значения могут быть выше. 

Для расчёта ATR% используется формула: ATRP = ATR / close * 100, где ATR — это среднее значение наибольшего размаха цен за определённый период, а close — текущая цена актива. 


ЗЫ.  ATR vs ATR Percent. Тот же йух, только в левой руке.


Promise Promise

Interface for implementing asynchronous execution of algorithms

Timer Timer

Callback interface for timer

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