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ATR Percent - индикатор для MetaTrader 5
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ATR% — это индикатор волатильности ATR, выраженный в процентах. Он измеряет средний истинный диапазон цены за определённый период, учитывая не только дневные максимумы и минимумы, но и возможные ценовые разрывы (гэпы).
100% в этом индикаторе — это максимально возможная волатильность актива. На младших таймфреймах ATR% в большинстве случаев принимает значения до 3%, на старших таймфреймах значения могут быть выше.
Для расчёта ATR% используется формула: ATRP = ATR / close * 100, где ATR — это среднее значение наибольшего размаха цен за определённый период, а close — текущая цена актива.
ЗЫ. ATR vs ATR Percent. Тот же йух, только в левой руке.
Interface for implementing asynchronous execution of algorithmsTimer
Callback interface for timer
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