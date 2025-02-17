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RiskManager with InfoPanel and Support - эксперт для MetaTrader 5
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Код предусматривает контроль над рисками, как не пытался не смог вывести информацию на панель на графике, как видно на скрине в журнале инфа есть, а на график не выводится, думаю для бывалых прогеров исправить это не составит труда.
Основные параметры бота указаны на скрине выше, тут каждый индивидуально для себя подберет необходимые.
В бота также вшита реализация кликабельной ссылки, в данном случае для поддержки автора.
Удачных тестов, жду ваших доработок!
Советник CryptoTrend 1.00 — это автоматизированная торговая система, разработанная для торговли криптовалютой (в частности, BTC). Основные характеристики: Индикатор Боллинджера: Используется для определения рыночных экстремумов и генерации сигналов на покупку и продажу. Фильтрация по Order Block: Позволяет находить уровни поддержки и сопротивления, что помогает снижать количество ложных сигналов. Самообучение: Порог входа адаптируется в зависимости от статистики выигрышных и проигрышных сделок, что позволяет советнику адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Управление рисками: Рассчитываются уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе анализа рисков и соотношения риск:прибыль. Интуитивный интерфейс: Пользователи могут легко настраивать параметры, а также видеть результаты торговых операций и статистику. Этот советник подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, желающих автоматизировать процесс торговли на криптовалютном рынке.Расширенный калькулятор сложного процента для трейдера
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