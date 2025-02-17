Код предусматривает контроль над рисками, как не пытался не смог вывести информацию на панель на графике , как видно на скрине в журнале инфа есть, а на график не выводится, думаю для бывалых прогеров исправить это не составит труда.





Основные параметры бота указаны на скрине выше, тут каждый индивидуально для себя подберет необходимые.









В бота также вшита реализация кликабельной ссылки, в данном случае для поддержки автора.





Удачных тестов, жду ваших доработок!