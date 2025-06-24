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供交易员使用的高级复利计算器 - MetaTrader 5脚本

Yevgeniy Koshtenko
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Qualified Investor of Kazakhstan and the Russian Federation.
Trading since 2016, algorithmic trading since 2019, machine learning and programming since 2021.
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现在您可以在 MetaTrader 5 终端上直接做梦了）。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56035

Equity and Balance Indicator - History based Equity and Balance Indicator - History based

该指标可读取交易历史，并绘制出一段时间内的累计盈亏图，帮助可视化交易者了解一段时间内的盈亏情况。 由于四舍五入浮动和计算方法的原因，当前版本的边际误差为 0.02%。可以说，这个边际误差是非常精确的。

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PrintXYZ() 库从终端打印海量信息。

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一个脚本，当拖动到图表上时，就会像变魔术一样在专家窗口中打印出图表上的条数。

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