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交易者的复利计算器。根据您的参数计算您的破产风险以及每次交易的最佳风险。预测您一年、一个月以及期末的资金规模。
现在您可以在 MetaTrader 5 终端上直接做梦了）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56035
Equity and Balance Indicator - History based
该指标可读取交易历史，并绘制出一段时间内的累计盈亏图，帮助可视化交易者了解一段时间内的盈亏情况。 由于四舍五入浮动和计算方法的原因，当前版本的边际误差为 0.02%。可以说，这个边际误差是非常精确的。Print massive information (PrintXYZ) from the terminal
PrintXYZ() 库从终端打印海量信息。
A 3 line script that tells you how many bars are on your chart
一个脚本，当拖动到图表上时，就会像变魔术一样在专家窗口中打印出图表上的条数。Intrabar Volume Flow
该指标可直观显示每个条形图中成交量随时间的变化情况。它以滚动柱状图格式显示刻度线成交量。