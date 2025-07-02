Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.

Входные параметры

ROC1Period ( по умолчанию = 14) - период первого изменения суммы Rate of Change.

по умолчанию = 14) - период первого изменения суммы Rate of Change. ROC2Period ( по умолчанию = 11) - период второй скорости изменения суммы.

по умолчанию = 11) - период второй скорости изменения суммы. MAPeriod ( по умолчанию = 10) - период скользящей средней по сумме.

по умолчанию = 10) - период скользящей средней по сумме. MAType (только в MT4) ( по умолчанию = 3 (WMA)) - метод скользящего среднего по сумме. Менять его не рекомендуется.





Основная стратегия при торговле с использованием индикатора Coppock - покупать, когда кривая начинает расти от впадины ниже нуля, и продавать, когда кривая начинает падать от вершины выше нуля. Небольшие вершины и впадины (по сравнению с окружающими) не принимаются во внимание. Индикатор помогает улавливать тенденции на ранних стадиях. Но не надейтесь войти с его помощью на фактические максимумы и минимумы.