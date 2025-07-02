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Coppock MT5 indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.
Входные параметры
- ROC1Period ( по умолчанию = 14) - период первого изменения суммы Rate of Change.
- ROC2Period ( по умолчанию = 11) - период второй скорости изменения суммы.
- MAPeriod ( по умолчанию = 10) - период скользящей средней по сумме.
- MAType (только в MT4) ( по умолчанию = 3 (WMA)) - метод скользящего среднего по сумме. Менять его не рекомендуется.
Основная стратегия при торговле с использованием индикатора Coppock - покупать, когда кривая начинает расти от впадины ниже нуля, и продавать, когда кривая начинает падать от вершины выше нуля. Небольшие вершины и впадины (по сравнению с окружающими) не принимаются во внимание. Индикатор помогает улавливать тенденции на ранних стадиях. Но не надейтесь войти с его помощью на фактические максимумы и минимумы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55371
Индикатор TD Sequential Ultimate MetaTrader отображает все части метода TD Sequential, разработанного легендарным техническим аналитиком Томом ДеМарком. TD Sequential Ultimate отображает установки на покупку и продажу, включая стрелки Setup Perfection, обратные отсчеты на покупку и продажу, включая неудачные 13 попыток, а также уровни поддержки и сопротивления TDST. В отличие от многих других реализаций метода TD Sequential, этот индикатор предлагает множество улучшений:Total Power Indicator MT5
Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.
Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.Baseline: iMA + ATR Bands
Сочетает скользящую среднюю с верхней и нижней полосами на основе ATR, выступая в качестве фильтра тренда и канала волатильности.