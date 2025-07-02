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Индикаторы

Coppock MT5 indicator - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.

Входные параметры

  • ROC1Period ( по умолчанию = 14) - период первого изменения суммы Rate of Change.
  • ROC2Period ( по умолчанию = 11) - период второй скорости изменения суммы.
  • MAPeriod ( по умолчанию = 10) - период скользящей средней по сумме.
  • MAType (только в MT4) ( по умолчанию = 3 (WMA)) - метод скользящего среднего по сумме. Менять его не рекомендуется.


Основная стратегия при торговле с использованием индикатора Coppock - покупать, когда кривая начинает расти от впадины ниже нуля, и продавать, когда кривая начинает падать от вершины выше нуля. Небольшие вершины и впадины (по сравнению с окружающими) не принимаются во внимание. Индикатор помогает улавливать тенденции на ранних стадиях. Но не надейтесь войти с его помощью на фактические максимумы и минимумы.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55371

TD Sequential Ultimate MT5 TD Sequential Ultimate MT5

Индикатор TD Sequential Ultimate MetaTrader отображает все части метода TD Sequential, разработанного легендарным техническим аналитиком Томом ДеМарком. TD Sequential Ultimate отображает установки на покупку и продажу, включая стрелки Setup Perfection, обратные отсчеты на покупку и продажу, включая неудачные 13 попыток, а также уровни поддержки и сопротивления TDST. В отличие от многих других реализаций метода TD Sequential, этот индикатор предлагает множество улучшений:

Total Power Indicator MT5 Total Power Indicator MT5

Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.

Support and Resistance MT5 Support and Resistance MT5

Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.

Baseline: iMA + ATR Bands Baseline: iMA + ATR Bands

Сочетает скользящую среднюю с верхней и нижней полосами на основе ATR, выступая в качестве фильтра тренда и канала волатильности.