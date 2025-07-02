당사 팬 페이지에 가입하십시오
코팍 메타트레이더 인디 케이터 - 1962년 에드워드 코팍이 처음 만든 유명한 코팍 곡선 인디케이터를 구현한 것입니다. 이 지표는 두 변화율(주기 14와 11)의 합의 가중 이동평균(주기 10)을 측정하여 장기 매수 및 매도 기회(고전적으로 매수에만 사용)를 보여줍니다. 클래식 버전입니다. 이 메타트레이더 버전에서는 기본 보조지표의 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 코팍 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- ROC1기간 ( 기본값 = 14) - 합계의 첫 번째 변화율의 기간입니다.
- ROC2Period ( 기본값 = 11) - 합계의 두 번째 변화율의 기간입니다.
- MAPeriod ( 기본값 = 10) - 합계의 이동평균 기간입니다.
- MAType(MT4에서만) ( 기본값 = 3(WMA)) - 합계의 이동평균 방식입니다. 변경하지 않는 것이 좋습니다.
코폭 지표를 사용하여 거래할 때 주요 전략은 곡선이 0보다 낮은 저점에서 상승하기 시작할 때 매수하고 곡선이 0보다 높은 고점에서 하락하기 시작할 때 매도하는 것입니다. 작은 고점과 저점(주변과 비교)은 무시됩니다. 이 인디케이터는 초기 단계의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 하지만 실제 최고점과 최저점에 진입하는 것은 기대하지 마세요.
