Coppock MetaTrader 指标- 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。

输入参数

ROC1Period ( default = 14) - 总和中第一个变化率的周期。

default = 14) - 总和中第一个变化率的周期。 ROC2Period ( default = 11) - 总和中第二个变化率的周期。

default = 11) - 总和中第二个变化率的周期。 MAPeriod （ 默认 = 10）-- 和的移动平均周期。

默认 = 10）-- 和的移动平均周期。 MAType（仅在 MT4 中） （ 默认 = 3 (WMA)）- 和的移动平均方法。不建议更改。





使用 Coppock 指标进行交易时的主要策略是，当曲线从零点以下的谷底开始上升时买入，当曲线从零点以上的顶部开始下降时卖出。小的顶部和低谷（与周围相比）则不予考虑。该指标有助于在早期阶段捕捉趋势。但不要指望用它来进入实际的最高点和最低点。