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指标

Coppock MT5 indicator - MetaTrader 5脚本

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Coppock.mq5 (8.33 KB) 预览
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Coppock MetaTrader 指标- 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。

输入参数

  • ROC1Period ( default = 14) - 总和中第一个变化率的周期。
  • ROC2Period ( default = 11) - 总和中第二个变化率的周期。
  • MAPeriod 默认 = 10）-- 和的移动平均周期。
  • MAType（仅在 MT4 中） 默认 = 3 (WMA)）- 和的移动平均方法。不建议更改。


使用 Coppock 指标进行交易时的主要策略是，当曲线从零点以下的谷底开始上升时买入，当曲线从零点以上的顶部开始下降时卖出。小的顶部和低谷（与周围相比）则不予考虑。该指标有助于在早期阶段捕捉趋势。但不要指望用它来进入实际的最高点和最低点。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55371

TD Sequential Ultimate MT5 TD Sequential Ultimate MT5

TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：

Total Power Indicator MT5 Total Power Indicator MT5

总力量指标（MetaTrader 指标）--基于两个标准指标--"熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy.com 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez）于 2011 年创建的。现在也推出了 MT5 版本。

Support and Resistance MT5 Support and Resistance MT5

支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示支撑位和阻力位。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。

Baseline: iMA + ATR Bands Baseline: iMA + ATR Bands

将移动平均线与基于 ATR 的上下限相结合，作为趋势过滤器和波动通道。