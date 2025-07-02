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Coppock MetaTrader 指标- 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。
输入参数
- ROC1Period ( default = 14) - 总和中第一个变化率的周期。
- ROC2Period ( default = 11) - 总和中第二个变化率的周期。
- MAPeriod （ 默认 = 10）-- 和的移动平均周期。
- MAType（仅在 MT4 中） （ 默认 = 3 (WMA)）- 和的移动平均方法。不建议更改。
使用 Coppock 指标进行交易时的主要策略是，当曲线从零点以下的谷底开始上升时买入，当曲线从零点以上的顶部开始下降时卖出。小的顶部和低谷（与周围相比）则不予考虑。该指标有助于在早期阶段捕捉趋势。但不要指望用它来进入实际的最高点和最低点。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55371
TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：Total Power Indicator MT5
总力量指标（MetaTrader 指标）--基于两个标准指标--"熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy.com 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez）于 2011 年创建的。现在也推出了 MT5 版本。
支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示支撑位和阻力位。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。Baseline: iMA + ATR Bands
将移动平均线与基于 ATR 的上下限相结合，作为趋势过滤器和波动通道。