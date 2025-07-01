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Индикаторы

Total Power Indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.

Входные параметры

  • Lookback Period ( по умолчанию = 45) - основной период индикатора. Определяет количество баров, на которое нужно оглянуться, чтобы вычислить медвежьи/бычьи доминанты.
  • Power Period ( по умолчанию = 10) - период оригинальных индикаторов Bear Power и Bull Power.
  • AlertOn100Power ( по умолчанию = false) - при значенииtrue будет выдано предупреждение, когда Bull или Bear Power достигнет уровня 100. Это сильный сигнал перекупленности/перепроданности, часто предшествующий разворотам тренда.
  • AlertOnCrossover ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, предупреждение будет выдано, когда линии Bull и Bear Power пересекутся между собой.
  • EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при любом из двух вышеперечисленных условий будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader.
  • EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при возникновении предупреждения будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
  • EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при возникновении тревоги будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
  • TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще не закрытая свеча.

Индикатор Total Power работает аналогично другим индикаторам осцилляторного типа:

  • Один из самых надежных методов входа, хотя и редкий, - дождаться, когда бычья или медвежья линия достигнет значения 100, и войти в разворотную сделку.
  • Пересечение медвежьей и бычьей линий также может быть использовано для входа в сделку. Если линия Быка оказалась выше - идем в лонг, если линия Медведя оказалась выше - идем в шорт.
  • Пересечение бычьей или медвежьей линии с линией Total может использоваться для консервативного выхода из сделки.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55519

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