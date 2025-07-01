Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.

Легкий и эффективный индикатор Watermark предназначен для отображения информативного водяного знака над основным графиком MetaTrader 5. Он автоматически отображает текущий символ, время графика и описание актива, позволяя трейдерам стильно и удобно настроить свой интерфейс.