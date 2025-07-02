Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.

Индикатор TD Sequential Ultimate MetaTrader отображает все части метода TD Sequential, разработанного легендарным техническим аналитиком Томом ДеМарком. TD Sequential Ultimate отображает установки на покупку и продажу, включая стрелки Setup Perfection, обратные отсчеты на покупку и продажу, включая неудачные 13 попыток, а также уровни поддержки и сопротивления TDST. В отличие от многих других реализаций метода TD Sequential, этот индикатор предлагает множество улучшений: