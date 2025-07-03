Название индикатора: Baseline : iMA + ATR Bands

Описание :

Baseline: iMA+ATR Bands - это пользовательский индикатор, который сочетает в себе стандартную скользящую среднюю (MA) с верхней и нижней полосами, основанными на среднем истинном диапазоне (ATR). В результате получается простой, но мощный визуальный инструмент для выявления рыночных тенденций, потенциальных прорывов и волатильности.

Справочная информация :

Этот индикатор был вдохновлен торговой методикой No Nonsense Forex (NNFX), где базовая линия выступает в качестве основного фильтра тренда. Я разработал его, чтобы сделать базовую установку более легкой для чтения и интерпретации непосредственно на графике.

Как использовать :



Период iMA - Количество баров, используемых для расчета скользящей средней.

iMA Method - Тип скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA).

Applied Price - Исходная цена для MA (например, Close, Open, High, Low).

Период ATR - Количество баров, используемых для расчета ATR.

ATR Multiplier - коэффициент, применяемый к значению ATR для расчета верхней и нижней полос.

Торговые рекомендации (не финансовый совет) :

Используйте линию MA в качестве базового фильтра тренда.

Пересечение цены выше верхней полосы может указывать на бычий импульс.

Пересечение цены ниже нижней полосы может указывать на медвежий импульс.

Комбинируйте с индикаторами подтверждения, объема и выхода в соответствии с вашей стратегией (например, с рекомендациями NNFX).





Скриншоты :

Входные настройки :

Настройки цвета и линий :





О программе :







