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Baseline: iMA + ATR Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Название индикатора: Baseline : iMA + ATR Bands
Описание :
Baseline: iMA+ATR Bands - это пользовательский индикатор, который сочетает в себе стандартную скользящую среднюю (MA) с верхней и нижней полосами, основанными на среднем истинном диапазоне (ATR). В результате получается простой, но мощный визуальный инструмент для выявления рыночных тенденций, потенциальных прорывов и волатильности.
Справочная информация :
Этот индикатор был вдохновлен торговой методикой No Nonsense Forex (NNFX), где базовая линия выступает в качестве основного фильтра тренда. Я разработал его, чтобы сделать базовую установку более легкой для чтения и интерпретации непосредственно на графике.
Как использовать :
- Период iMA - Количество баров, используемых для расчета скользящей средней.
- iMA Method - Тип скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
- Applied Price - Исходная цена для MA (например, Close, Open, High, Low).
- Период ATR - Количество баров, используемых для расчета ATR.
- ATR Multiplier - коэффициент, применяемый к значению ATR для расчета верхней и нижней полос.
Торговые рекомендации (не финансовый совет) :
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Используйте линию MA в качестве базового фильтра тренда.
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Пересечение цены выше верхней полосы может указывать на бычий импульс.
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Пересечение цены ниже нижней полосы может указывать на медвежий импульс.
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Комбинируйте с индикаторами подтверждения, объема и выхода в соответствии с вашей стратегией (например, с рекомендациями NNFX).
Скриншоты :
Входные настройки :
Настройки цвета и линий :
О программе :
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60054
Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.Coppock MT5 indicator
Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.
Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если же вы хотите показывать торговые уровни на пользовательском графике (на котором нельзя показывать родные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор. BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов. TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней. Примечание: Хотя магическое число упоминается в коде, в настоящее время оно не включено в торговые линии. Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и расстояние между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.TicksShort
Короткий формат хранения тиков.