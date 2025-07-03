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Индикаторы

Baseline: iMA + ATR Bands - индикатор для MetaTrader 5

Marteo Gonzales Cosme
Marteo Gonzales Cosme

Marteo Gonzales Cosme

I am a self-taught MQL5 developer and active trader with a strong focus on building efficient, rules-based trading tools for the MetaTrader 5 platform. My development work emphasizes reliability, code readability, and performance optimization—tailored for real-world trading applications.
2 кода 3 темы 15 комментариев
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Название индикатора: Baseline : iMA + ATR Bands

Описание :
 Baseline: iMA+ATR Bands - это пользовательский индикатор, который сочетает в себе стандартную скользящую среднюю (MA) с верхней и нижней полосами, основанными на среднем истинном диапазоне (ATR). В результате получается простой, но мощный визуальный инструмент для выявления рыночных тенденций, потенциальных прорывов и волатильности.

Справочная информация :
 Этот индикатор был вдохновлен торговой методикой No Nonsense Forex (NNFX), где базовая линия выступает в качестве основного фильтра тренда. Я разработал его, чтобы сделать базовую установку более легкой для чтения и интерпретации непосредственно на графике.

Как использовать :

  • Период iMA - Количество баров, используемых для расчета скользящей средней.
  • iMA Method - Тип скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
  • Applied Price - Исходная цена для MA (например, Close, Open, High, Low).
  • Период ATR - Количество баров, используемых для расчета ATR.
  • ATR Multiplier - коэффициент, применяемый к значению ATR для расчета верхней и нижней полос.
    •

Торговые рекомендации (не финансовый совет) :

  • Используйте линию MA в качестве базового фильтра тренда.

  • Пересечение цены выше верхней полосы может указывать на бычий импульс.

  • Пересечение цены ниже нижней полосы может указывать на медвежий импульс.

  • Комбинируйте с индикаторами подтверждения, объема и выхода в соответствии с вашей стратегией (например, с рекомендациями NNFX).


Скриншоты :

Входные настройки :

Настройки цвета и линий :


О программе :



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60054

Support and Resistance MT5 Support and Resistance MT5

Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.

Coppock MT5 indicator Coppock MT5 indicator

Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.

Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5 Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5

Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если же вы хотите показывать торговые уровни на пользовательском графике (на котором нельзя показывать родные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор. BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов. TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней. Примечание: Хотя магическое число упоминается в коде, в настоящее время оно не включено в торговые линии. Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и расстояние между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.

TicksShort TicksShort

Короткий формат хранения тиков.