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Индикаторы

TD Sequential Ultimate MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор TD Sequential Ultimate MetaTrader отображает все части метода TD Sequential, разработанного легендарным техническим аналитиком Томом ДеМарком. TD Sequential Ultimate отображает установки на покупку и продажу, включая стрелки Setup Perfection, обратные отсчеты на покупку и продажу, включая неудачные 13 попыток, а также уровни поддержки и сопротивления TDST. В отличие от многих других реализаций метода TD Sequential, этот индикатор предлагает множество улучшений:

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Входные параметры

Расчет

  • MaxBars ( по умолчанию = 1000) - для скольких баров рассчитывать TD Sequential. Нулевое значение означает, что индикатор будет рассчитывать свои подсчеты для всех доступных баров. Чем больше число, тем медленнее будет работать индикатор.

Отображение

  • BuySetupColor ( по умолчанию = clrLime) - цвет отсчетов Buy Setup и стрелок Perfection.
  • SellSetupColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет отсчетов Sell Setup и стрелок Perfection.
  • CountdownColor ( по умолчанию = clrOrange) - цвет значений обратного отсчета.
  • FontFace ( по умолчанию = "Verdana") - начертание шрифта для отсчетов.
  • FontSize ( по умолчанию = 12) - размер шрифта, используемого для отсчетов.
  • ArrowWidth ( по умолчанию = 2) - размер стрелки для настройки совершенства.
  • PixelDistance ( по умолчанию = 3) - расстояние по вертикали между объектами подсчета в пикселях.
  • Prefix ( по умолчанию = "TDS_") - текстовый префикс для именования объектов графика.

Оповещения

  • AlertOnSetup ( по умолчанию = false) - оповещение о завершении установки покупки/продажи (печатается счет #9).
  • AlertOnPerfecting ( по умолчанию = false) - оповещение о завершении установки Buy/Sell Setup (появляется стрелка).
  • AlertOnCount13 ( по умолчанию = false) - оповещение о появлении свечи обратного отсчета #13.
  • AlertOnSupportResistance ( по умолчанию = false) - оповещение о закрытии свечи выше сопротивления или ниже поддержки.
  • AlertNative ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при возникновении события алерта будет выдаваться всплывающее уведомление.
  • AlertEmail ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то оповещения будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
  • AlertNotification ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, оповещения будут отправляться в виде push-уведомлений на ваше мобильное устройство. Для корректной работы этой функции необходимо настроить MetaQuotes ID в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55517

Total Power Indicator MT5 Total Power Indicator MT5

Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.

Portable Moving Average Portable Moving Average

Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.

Coppock MT5 indicator Coppock MT5 indicator

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Support and Resistance MT5 Support and Resistance MT5

Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.