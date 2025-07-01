Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TD Sequential Ultimate MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 832
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Входные параметры
Расчет
- MaxBars ( по умолчанию = 1000) - для скольких баров рассчитывать TD Sequential. Нулевое значение означает, что индикатор будет рассчитывать свои подсчеты для всех доступных баров. Чем больше число, тем медленнее будет работать индикатор.
Отображение
- BuySetupColor ( по умолчанию = clrLime) - цвет отсчетов Buy Setup и стрелок Perfection.
- SellSetupColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет отсчетов Sell Setup и стрелок Perfection.
- CountdownColor ( по умолчанию = clrOrange) - цвет значений обратного отсчета.
- FontFace ( по умолчанию = "Verdana") - начертание шрифта для отсчетов.
- FontSize ( по умолчанию = 12) - размер шрифта, используемого для отсчетов.
- ArrowWidth ( по умолчанию = 2) - размер стрелки для настройки совершенства.
- PixelDistance ( по умолчанию = 3) - расстояние по вертикали между объектами подсчета в пикселях.
- Prefix ( по умолчанию = "TDS_") - текстовый префикс для именования объектов графика.
Оповещения
- AlertOnSetup ( по умолчанию = false) - оповещение о завершении установки покупки/продажи (печатается счет #9).
- AlertOnPerfecting ( по умолчанию = false) - оповещение о завершении установки Buy/Sell Setup (появляется стрелка).
- AlertOnCount13 ( по умолчанию = false) - оповещение о появлении свечи обратного отсчета #13.
- AlertOnSupportResistance ( по умолчанию = false) - оповещение о закрытии свечи выше сопротивления или ниже поддержки.
- AlertNative ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при возникновении события алерта будет выдаваться всплывающее уведомление.
- AlertEmail ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то оповещения будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- AlertNotification ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, оповещения будут отправляться в виде push-уведомлений на ваше мобильное устройство. Для корректной работы этой функции необходимо настроить MetaQuotes ID в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55517
Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.Portable Moving Average
Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.
Индикатор Coppock MetaTrader - это реализация знаменитого индикатора Coppock curve, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 году. Индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки и продажи (классически используется только для покупки) путем измерения взвешенного скользящего среднего (с периодом 10) суммы двух темпов изменения (с периодом 14 и 11). Это классическая версия. В этой версии MetaTrader вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор Coppock в MT4 и MT5.Support and Resistance MT5
Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.