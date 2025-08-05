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Trend Equilibrium Indicator TrendEQ - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
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设置和参数
常规参数
-
动量周期
用于计算动量的蜡烛图数量。
建议值： 14
（数值越大，曲线越平滑，但有滞后性）。
-
波动周期
用于计算波动率的蜡烛图数量。
建议值： 14
-
缩放 因子
缩放因子用于调整指标计算，以生成可读的曲线。
默认值： 100000
阈值
-
超买水平
超过该值时市场被视为超买。
默认值： 100.0
-
超卖水平
市场低于该值时被视为超卖。
默认值：-100.0
功能
-
趋势判断：
- 正值：表示上升势头（看涨趋势）。
- 负值：表示下降动量（看跌趋势）。
-
波动率调整：
该指标根据当前市场波动率动态调整动量计算，提供更准确、更及时的信号。
-
超买/超卖信号：
- 超买： 表示价格可能很快修正。
- 超卖： 表示价格可能很快回升。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54846
Daily VWAP
每日成交量加权平均价（Daily VWAP）是一个简单而强大的指标，用于计算和显示每个交易日的成交量加权平均价。它是识别日内公允价值和支持日常交易决策的理想工具。Weekly VWAP
每周 VWAP（成交量加权平均价）是一个功能强大的 MQL5 指标，用于计算和显示每个交易周的成交量加权平均价。它是确定每周公允价值和了解较长时间框架内潜在情绪的重要工具。
AutoTrendLines Indicator for MQL5
AutoTrendLines 指标可在 MetaTrader 5 图表上自动绘制支撑和阻力趋势线。它使用两种方法确定关键价位：两个极值（类型 1）或极值和 Delta（类型 2）。只有在形成新的条形图时，才会重新计算趋势线，确保高效运行。ATR 百分比
ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %，ATR %。