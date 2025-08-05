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Trend Equilibrium Indicator TrendEQ - MetaTrader 5脚本

Simon Draxler
Simon Draxler

Simon Draxler

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关于我
你好！我是一名拥有超过14年软件开发经验的专业开发者。成功的交易不需要魔法，而是需要逻辑、稳定性和整洁的代码。
我的重点是构建专家顾问（EA），它们能在真实的市场条件下生存。我的工作分析透彻、结构严谨。
你可以从我这里期待什么：
透明度： 没有隐藏风险。
质量： 我的代码整洁，专为长期使用而设计。
诚实： 我不承诺奇迹，我提供扎实的工具。
支持： 如果你有问题，我随时为你服务。
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设置和参数

常规参数

  • 动量周期
    用于计算动量的蜡烛图数量。
    建议值： 14
    （数值越大，曲线越平滑，但有滞后性）。

  • 波动周期
    用于计算波动率的蜡烛图数量。
    建议值： 14

  • 缩放 因子
    缩放因子用于调整指标计算，以生成可读的曲线。
    默认值： 100000

阈值

  • 超买水平
    超过该值时市场被视为超买。
    默认值： 100.0

  • 超卖水平
    市场低于该值时被视为超卖。
    默认值：-100.0

功能

  1. 趋势判断：

    • 正值：表示上升势头（看涨趋势）。
    • 负值：表示下降动量（看跌趋势）。

  2. 波动率调整：
    该指标根据当前市场波动率动态调整动量计算，提供更准确、更及时的信号。

  3. 超买/超卖信号：

    • 超买： 表示价格可能很快修正。
    • 超卖： 表示价格可能很快回升。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54846

Daily VWAP Daily VWAP

每日成交量加权平均价（Daily VWAP）是一个简单而强大的指标，用于计算和显示每个交易日的成交量加权平均价。它是识别日内公允价值和支持日常交易决策的理想工具。

Weekly VWAP Weekly VWAP

每周 VWAP（成交量加权平均价）是一个功能强大的 MQL5 指标，用于计算和显示每个交易周的成交量加权平均价。它是确定每周公允价值和了解较长时间框架内潜在情绪的重要工具。

AutoTrendLines Indicator for MQL5 AutoTrendLines Indicator for MQL5

AutoTrendLines 指标可在 MetaTrader 5 图表上自动绘制支撑和阻力趋势线。它使用两种方法确定关键价位：两个极值（类型 1）或极值和 Delta（类型 2）。只有在形成新的条形图时，才会重新计算趋势线，确保高效运行。

ATR 百分比 ATR 百分比

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