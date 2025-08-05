每日成交量加权平均价（Daily VWAP）是一个简单而强大的指标，用于计算和显示每个交易日的成交量加权平均价。它是识别日内公允价值和支持日常交易决策的理想工具。

每周 VWAP（成交量加权平均价）是一个功能强大的 MQL5 指标，用于计算和显示每个交易周的成交量加权平均价。它是确定每周公允价值和了解较长时间框架内潜在情绪的重要工具。