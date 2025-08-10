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Strategy report output into a chart - скрипт для MetaTrader 5
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Этот сценарий был разработан для отображения сохраненного отчета о стратегии из Тестера стратегий на графике.
Выполните следующие действия:
- Поместите файл report_into_chart.mql5 в папку ¨\MQL5\Scripts".
- Скомпилируйте report_into_chart.mql5 и получите report_into_chart.ex5.
- Распакуйте файл StrategyTester.zip и поместите файл StrategyTester.html в папку ¨\MQL5\Files".
- Обновите Metatrader 5.
- Запустите скрипт report_into_chart из Metatrader, и все сделки будут отображаться на выбранном графике в виде синих (позиции на покупку) или красных (позиции на продажу) стрелок.
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- Позже вы можете заменить файл StrategyTester.html на выбранный вами отчет *.html из Тестера стратегий.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54706
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