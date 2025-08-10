CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Strategy report output into a chart - скрипт для MetaTrader 5

Tomas Vesely
Tomas Vesely

Tomas Vesely

5 кодов 6 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
405
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот сценарий был разработан для отображения сохраненного отчета о стратегии из Тестера стратегий на графике.

Выполните следующие действия:

  1. Поместите файл report_into_chart.mql5 в папку ¨\MQL5\Scripts".
  2. Скомпилируйте report_into_chart.mql5 и получите report_into_chart.ex5.
  3. Распакуйте файл StrategyTester.zip и поместите файл StrategyTester.html в папку ¨\MQL5\Files".
  4. Обновите Metatrader 5.
  5. Запустите скрипт report_into_chart из Metatrader, и все сделки будут отображаться на выбранном графике в виде синих (позиции на покупку) или красных (позиции на продажу) стрелок.
  6. Синие и красные стрелки показывают сделки


  7. Позже вы можете заменить файл StrategyTester.html на выбранный вами отчет *.html из Тестера стратегий.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54706

Candle Replay Magnifier Candle Replay Magnifier

Candle Replay Magnifier визуально воспроизводит исторические свечи на текущей области графика для сравнительного анализа. Этот индикатор накладывает прошлые ценовые бары с выбранной даты на живой график, позволяя трейдерам изучать свечные паттерны, волатильность и структуру в режиме реального времени. Включает динамическое выделение диапазона и подробные всплывающие подсказки, показывающие открытие, максимум, минимум, закрытие, диапазон, направление, время и объем для каждой воспроизводимой свечи.

Candlestick patterns Candlestick patterns

Это индикатор, отображающий свечные паттерны на графике.

BollingerBandsEA BollingerBandsEA

BollingerBandsEA торгует в соответствии с Bollinger Bands.

Outbreak Trader 1.0 Outbreak Trader 1.0

Breakout Trader 1.0 торгует прорывами из диапазона.