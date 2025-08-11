Outbreak Trader 1.0

Этот скрипт был разработан для отображения на графике сохраненного отчета о стратегии из программы Strategy Tester.

Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Это идеальный вариант для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для адаптации к любым специфическим потребностям.

Небольшой скрипт для облегчения жизни трейдеров. Единственное, что меня всегда раздражает, это переустановка свойств, например, цвета, для нового графика, чтобы он выглядел так, как мне нравится. Поэтому вот скрипт, который поможет сделать все более гладко.