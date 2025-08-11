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Outbreak Trader 1.0 - эксперт для MetaTrader 5
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Breakout Trader 1.0 торгует прорывами из диапазона и выставляет ордера в соответствии с установленным временем торговли.
Настройки:
- Установите дату начала!!!
- Магическое число
- Стартовый капитал
- Ввод объема
- Риск на ордер в %
- Разрешить реверс?
- Использовать Austoper в день или нет
- Количество отрицательных ордеров в день
- Формула 1+2+3 Прибыль за день. Стоп-лосс в день.
- Стоп ниже сигнальной свечи?
- Стоп по дневному диапазону?
- Стоп после точек?
- Стоплосс, трейлинг и шаг трейлинга
- Разрешить трейлинг?
- Если дневной диапазон выше, чем в (%), увеличить стоп?
- Тейкпрофит
- Эквити колл. Защита депозита с оставшейся суммой %?
- Если в прибыли эквити колл ((100 - 75)/2) увеличить на?
- Цель в %?
- Спред к DayHigh и DayLow
- Торговать, если дневной диапазон выше (%)?
- Не торговать, если дневной диапазон выше (%)?
- Разрешить частичную продажу?
- Риск частичной продажи
- Минлот?
Настройки ежемесячной торговли
- С января по декабрь (верно/неверно)
Настройки торговых дней
- С понедельника по пятницу (верно/неверно)
Начало и конец торговли (00:00)
- Выключить или включить время торговли true= on false= off
- Период начала торговли 00:00:00
- Период окончания торговли 00:00:00
- Ордер закрыт
- Закрыть ордер по истечении времени?
- Если ордер отрицательный, закрыть через (минут)?
- День в минусе! Завершить торговлю.
- День в минус от стартового капитала в %?
- День в плюсе! Закрыть сделку.
- День в прибыли от стартового капитала в %?
- Неделя в плюсе! Пауза до следующей недели.
- Неделя в прибыли от стартового капитала в %?
- Неделя в минусе! Пауза до следующей недели.
- Неделя Величина стартового капитала в %?
Настройки панели!
- Включение/выключение панели
- Настройки текста и оформления
Пожалуйста, пробуйте советник только в тестере или на демо-счете!
Получите удовольствие, пробуя его.
Перевод с немецкого произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/de/code/54611
BollingerBandsEA торгует в соответствии с Bollinger Bands.Strategy report output into a chart
Этот скрипт был разработан для отображения на графике сохраненного отчета о стратегии из программы Strategy Tester.
Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Это идеальный вариант для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для адаптации к любым специфическим потребностям.Quick Chart Setter: Instant Color Themes for MT5 Traders
Небольшой скрипт для облегчения жизни трейдеров. Единственное, что меня всегда раздражает, это переустановка свойств, например, цвета, для нового графика, чтобы он выглядел так, как мне нравится. Поэтому вот скрипт, который поможет сделать все более гладко.