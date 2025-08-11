BollingerBandsEA

Этот скрипт был разработан для отображения на графике сохраненного отчета о стратегии из программы Strategy Tester.

Candle Replay Magnifier визуально воспроизводит исторические свечи на текущей области графика для сравнительного анализа. Этот индикатор накладывает прошлые ценовые бары с выбранной даты на живой график, позволяя трейдерам изучать свечные паттерны, волатильность и структуру в режиме реального времени. Включает динамическое выделение диапазона и подробные всплывающие подсказки, показывающие открытие, максимум, минимум, закрытие, диапазон, направление, время и объем для каждой воспроизводимой свечи.