Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BollingerBandsEA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Обновление:
- Позиции будут открываться только после медвежьей или бычьей свечи.
- Индикаторы, такие как Moving Average и Bollinger Bands, удалены из чата после закрытия советника.
- Небольшие ошибки с закрытием позиций по истечении времени.
BollingerBandsEA торгует в соответствии с Bollinger Bands. Если нижняя линия пробита вниз, ES выставляет ордер на покупку и, наоборот, на продажу.
Интегрированы следующие настройки:
- Магическое число
- Фиксированный объем
- Процентный объем
- Тип объема
- Риск для позиции
- Лоты
- Стоплосс в пунктах
- Торговля (минуты) начинается после начала сессии
- Торговля (минуты) заканчивается до начала сессии
- Закрыть позицию после индикатора
- Разрешить трейлинг стоп?
- Профит-фактор (RR) после срабатывания стопа
- Разрешить безубыток?
- Профит-фактор (RR) после срабатывания стопа
- Закрывать позицию, если она в минусе (через несколько минут)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54612
Этот скрипт был разработан для отображения на графике сохраненного отчета о стратегии из программы Strategy Tester.Candle Replay Magnifier
Candle Replay Magnifier визуально воспроизводит исторические свечи на текущей области графика для сравнительного анализа. Этот индикатор накладывает прошлые ценовые бары с выбранной даты на живой график, позволяя трейдерам изучать свечные паттерны, волатильность и структуру в режиме реального времени. Включает динамическое выделение диапазона и подробные всплывающие подсказки, показывающие открытие, максимум, минимум, закрытие, диапазон, направление, время и объем для каждой воспроизводимой свечи.
Breakout Trader 1.0 торгует прорывами из диапазона.Script to Map Market Watch Symbols Based on Similarity
Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Это идеальный вариант для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для адаптации к любым специфическим потребностям.