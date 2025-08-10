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Индикаторы

Candle Replay Magnifier - индикатор для MetaTrader 5

Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Tshidiso Ephraim Mpakanyane

Tshidiso Ephraim Mpakanyane

4.7 (21)
4 продукта 5 кодов 1 тема 4 комментария
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Особенности:

  • Наложение свечей с любой прошлой даты непосредственно на текущий график.
    • Автоматическая настройка зоны воспроизведения/магнификатора в соответствии с движением графика в реальном времени.
  • Динамические всплывающие подсказки:
    1. Время.
    2. Open, High, Low, Close.
    3. Диапазон свечей.
    4. Бычье/медвежье направление.
    5. Объем.
  • Настраиваемые цвета для бычьих/медвежьих свечей и зон.
  • Интерактивная зона для выбора и перетаскивания области наложения.
  • Работает на внутридневных таймфреймах (например, M1 - H1).


Параметры:

Имя параметра Описание
InpReplayDate Дата для получения исторических свечей.
InpMainZoneColor Цвет для прямоугольника основной зоны реального времени.
InpReplayZoneColor Цвет для зоны повторного воспроизведения.
InpBullColor Цвет для бычьих свечей реплея.
InpBearColor Цвет для медвежьих свечей повтора.


Как использовать:

Простое пошаговое руководство:

  1. Прикрепите индикатор к графику (предпочтительно внутридневному).
  2. Выберите дату повтора с помощью панели ввода.
  3. Индикатор нарисует красную "Основную зону" на вашем текущем графике.
  4. Зеленая "Зона повтора" отобразит исторические свечи, сопоставленные с тем же относительным положением и размером.
  5. Наведите курсор на бары воспроизведения, чтобы увидеть детали свечи.


Что находится внутри зон?

  • Первая свеча в основной зоне (слева) соответствует первой свече с выбранной даты воспроизведения.
  • Текущая живая свеча (справа от красной зоны) совмещена с последней свечой зеленой зоны Replay Zone.
  • Это позволяет вам легко увидеть:
    1. "Как рынок вел себя в этой позиции в прошлый раз?".
    2. "Повторяется ли у нас похожий паттерн?".


Что находится вокруг моей текущей свечи?

  • Текущая свеча (последний бар в красной Основной зоне) точно соответствует последней свече в зеленой Зоне воспроизведения - они совпадают как по временной позиции, так и по цене открытия.
  • Первая свеча слева в Основной зоне совпадает с первой свечой Зоны воспроизведения (от выбранной даты ReplayDate).
  • Последняя (текущая) свеча Основной зоны сопоставляется с последней свечой Зоны воспроизведения - их цены открытия идентичны для сравнения.
  • Это позволяет вам ответить на вопросы:

    1. "Как поступила цена в последний раз, когда мы находились на том же уровне и в то же время суток?".


    Примечания и ограничения:

    • Диапазон зон: большие диапазоны воспроизведения могут повлиять на производительность на низкопроизводительных устройствах.
    • Без фитилей: рисуются только тела свечей, верхние и нижние тени не отображаются.
    • Нет буферов: Этот индикатор использует только объекты графика (прямоугольники), а не буферы индикатора.
    • Перерисовывается каждый новый бар: Полная зона воспроизведения перерисовывается на каждом новом тике или баре, что не оптимизировано с точки зрения производительности.
    • Рынок закрыт на дату воспроизведения: Если рынок был закрыт на выбранную дату воспроизведения, свечи не будут отображаться.
    • Риск смещения при воспроизведении: если на дату воспроизведения отсутствуют некоторые бары, зеленая зона воспроизведения может быть смещена, и цена открытия текущей свечи может не совпадать с ценой открытия свечи воспроизведения.
    • Поддерживаются только внутридневные таймфреймы: Данный инструмент предназначен для внутридневного использования (ниже дневного таймфрейма). Не предназначен для D1/W1/M1.


    Скриншоты:




    Заключение:

    Если вы торгуете по шаблону, скальпируете или просто хотите визуально сравнить поведение рынка, этот инструмент добавит новый взгляд на ваш анализ. Попробуйте и дайте мне знать, что вы думаете!

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61281

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