Это индикатор, отображающий свечные паттерны на графике.

Советник Pending_tread - это универсальный и простой в использовании торговый робот, предназначенный для автоматизации размещения и управления несколькими отложенными ордерами, расположенными в виде сетки выше и ниже текущей рыночной цены. Этот советник хорошо подходит для скальпинговых стратегий и может работать на любом таймфрейме или валютной паре, что делает его очень гибким для различных стилей торговли.