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Candle Replay Magnifier - индикатор для MetaTrader 5
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Особенности:
- Наложение свечей с любой прошлой даты непосредственно на текущий график.
- Автоматическая настройка зоны воспроизведения/магнификатора в соответствии с движением графика в реальном времени.
- Динамические всплывающие подсказки:
- Время.
- Open, High, Low, Close.
- Диапазон свечей.
- Бычье/медвежье направление.
- Объем.
- Настраиваемые цвета для бычьих/медвежьих свечей и зон.
- Интерактивная зона для выбора и перетаскивания области наложения.
- Работает на внутридневных таймфреймах (например, M1 - H1).
Параметры:
|Имя параметра
|Описание
|InpReplayDate
|Дата для получения исторических свечей.
|InpMainZoneColor
|Цвет для прямоугольника основной зоны реального времени.
|InpReplayZoneColor
|Цвет для зоны повторного воспроизведения.
|InpBullColor
|Цвет для бычьих свечей реплея.
|InpBearColor
|Цвет для медвежьих свечей повтора.
Как использовать:
Простое пошаговое руководство:
- Прикрепите индикатор к графику (предпочтительно внутридневному).
- Выберите дату повтора с помощью панели ввода.
- Индикатор нарисует красную "Основную зону" на вашем текущем графике.
- Зеленая "Зона повтора" отобразит исторические свечи, сопоставленные с тем же относительным положением и размером.
- Наведите курсор на бары воспроизведения, чтобы увидеть детали свечи.
Что находится внутри зон?
- Первая свеча в основной зоне (слева) соответствует первой свече с выбранной даты воспроизведения.
- Текущая живая свеча (справа от красной зоны) совмещена с последней свечой зеленой зоны Replay Zone.
- Это позволяет вам легко увидеть:
- "Как рынок вел себя в этой позиции в прошлый раз?".
- "Повторяется ли у нас похожий паттерн?".
Что находится вокруг моей текущей свечи?
- Текущая свеча (последний бар в красной Основной зоне) точно соответствует последней свече в зеленой Зоне воспроизведения - они совпадают как по временной позиции, так и по цене открытия.
- Первая свеча слева в Основной зоне совпадает с первой свечой Зоны воспроизведения (от выбранной даты ReplayDate).
- Последняя (текущая) свеча Основной зоны сопоставляется с последней свечой Зоны воспроизведения - их цены открытия идентичны для сравнения.
- Это позволяет вам ответить на вопросы:
- "Как поступила цена в последний раз, когда мы находились на том же уровне и в то же время суток?".
Примечания и ограничения:
- Диапазон зон: большие диапазоны воспроизведения могут повлиять на производительность на низкопроизводительных устройствах.
- Без фитилей: рисуются только тела свечей, верхние и нижние тени не отображаются.
- Нет буферов: Этот индикатор использует только объекты графика (прямоугольники), а не буферы индикатора.
- Перерисовывается каждый новый бар: Полная зона воспроизведения перерисовывается на каждом новом тике или баре, что не оптимизировано с точки зрения производительности.
- Рынок закрыт на дату воспроизведения: Если рынок был закрыт на выбранную дату воспроизведения, свечи не будут отображаться.
- Риск смещения при воспроизведении: если на дату воспроизведения отсутствуют некоторые бары, зеленая зона воспроизведения может быть смещена, и цена открытия текущей свечи может не совпадать с ценой открытия свечи воспроизведения.
- Поддерживаются только внутридневные таймфреймы: Данный инструмент предназначен для внутридневного использования (ниже дневного таймфрейма). Не предназначен для D1/W1/M1.
Скриншоты:
Заключение:Если вы торгуете по шаблону, скальпируете или просто хотите визуально сравнить поведение рынка, этот инструмент добавит новый взгляд на ваш анализ. Попробуйте и дайте мне знать, что вы думаете!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61281
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