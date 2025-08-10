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Strategy report output into a chart - MetaTrader 5脚本
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此脚本用于将保存的策略报告从策略测试器显示到图表中。
请按照以下步骤操作
- 将 report_into_chart.mql5 放入 ¨MQL5/Scripts "文件夹。
- 编译report_into_chart.mql5，得到report_into_chart.ex5。
- 解压 StrategyTester.zip 并将 StrategyTester.html 放入 ¨\MQL5\Files" 文件夹。
- 刷新 Metatrader 5。
- 运行 Metatrader 中的 report_into_chart 脚本，所有交易将以蓝色（买入头寸）或红色（卖出头寸）箭头的形式显示在所选图表上。
-
- 稍后，您可将 StrategyTester.html 文件替换为您从 Strategy Tester 中选择的 *.html 报告。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54706
Candle Replay Magnifier
蜡烛图回放放大镜可在当前图表区域直观地回放历史蜡烛图，以便进行比较分析。该指标可将所选日期的过往价格条叠加到实时图表上，让交易者实时研究蜡烛形态、波动性和结构。包括动态范围高亮显示和详细的工具提示，显示每根重放蜡烛的开盘价、最高价、最低价、收盘价、范围、方向、时间和成交量。Candlestick patterns
这是一个在图表上显示烛台形态的指标。
BollingerBandsEA
BollingerBandsEA 根据布林线进行交易。疫情交易者 1.0
Breakout Trader 1.0 从区间内交易突破。