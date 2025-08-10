蜡烛图回放放大镜可在当前图表区域直观地回放历史蜡烛图，以便进行比较分析。该指标可将所选日期的过往价格条叠加到实时图表上，让交易者实时研究蜡烛形态、波动性和结构。包括动态范围高亮显示和详细的工具提示，显示每根重放蜡烛的开盘价、最高价、最低价、收盘价、范围、方向、时间和成交量。

这是一个在图表上显示烛台形态的指标。