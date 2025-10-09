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Martingale Pulse EA - эксперт для MetaTrader 5
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Ключевые особенности
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Четыре уникальные стратегии Price Action: Выберите свою основную логику из HFT Tick Momentum, свечных моделей Engulfing, RSI Reversals или классического EMA Crossover.
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Гибкие методы входа: Мгновенно заключайте сделки с помощью рыночных ордеров или точно планируйте свои входы с помощью стоп- и лимитных ордеров.
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Усовершенствованная система Мартингейла: Выйдите за рамки классического подхода с тремя различными типами Мартингейла: Классический множитель, множитель с суммой и сумма с начальным значением.
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Динамический размер лота: Выберите фиксированный размер лота или позвольте советнику автоматически рассчитывать размер позиции на основе процента от баланса вашего счета и стоп-лосса.
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Комплексное управление торговлей:
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Установите стоп-лосс в пунктах.
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Определите свою цель с помощью соотношения риск:вознаграждение.
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Новое в версии 1.10: мощный двухрежимный трейлинг-стоп, работающий в пунктах или деньгах.
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Управление рисками институционального уровня:
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Установите ежедневную цель прибыли, чтобы автоматически зафиксировать прибыль.
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Защитите свой капитал с помощью ежедневного лимита просадки (фиксированная сумма или процент).
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Настройте периоды расчета риска на основе времени сервера или пользовательского окна UTC.
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Полный контроль времени и сессий: Определите точные торговые часы для каждого дня недели. При желании автоматически закрывайте все сделки в конце сессии.
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Встроенное охлаждение торговли: Предотвратите переторговку, установив минимальное время между закрытием сделки и следующим входом.
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Интеллектуальная проверка маржи: Советник всегда проверяет наличие достаточной маржи перед заключением сделки, защищая ваш счет от ошибок.
Подробные объяснения функций
Торговые стратегии
Тонкая настройка логики советника в соответствии с вашим видением рынка.
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HFT Tick Momentum: Эта стратегия, предназначенная для высокочастотных скальперов, анализирует тиковые данные, чтобы уловить краткосрочные всплески импульса.
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Candlestick Engulfing: Мощный ценовой паттерн, который выявляет потенциальные развороты тренда на закрытии нового бара.
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RSI Reversal: Торгует по классическим сигналам RSI, входя в рынок, когда индикатор переходит обратно из зон перекупленности или перепроданности.
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EMA Crossover: Надежная стратегия следования за трендом, которая запускает сделки, когда цена закрывается по заданной экспоненциальной скользящей средней.
Двухрежимный трейлинг-стоп
Защищайте свою прибыль динамически, когда рынок движется в вашу пользу.
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Трейлинг по пунктам: Защитите свою прибыль, установив трейлинг стоп-лосс на фиксированном расстоянии от текущей цены. Идеально подходит для волатильных рынков.
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Трейлинг в деньгах: Зафиксируйте определенную денежную сумму. Стоп-лосс будет отслеживаться для защиты определенной денежной прибыли, независимо от расстояния в пунктах.
Ежедневная защита от рисков
Торгуйте со спокойной душой. Советник отслеживает показатели вашего счета с начала каждого торгового дня. Если дневная цель прибыли достигнута или максимальная просадка, он закроет все открытые позиции и прекратит торговлю до следующего дня, обеспечив сохранность вашего капитала и прибыли.
Для кого этот советник?
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Трейдеры, которые хотят автоматизировать различные стратегии ценового действия.
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Пользователям, которым требуется высокая степень настройки управления рисками.
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Трейдеры, которые используют или хотят безопасно поэкспериментировать со стратегиями Мартингейла.
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Систематические трейдеры, работающие в рамках определенных рыночных сессий.
Полностью настраиваемые входы
Все параметры четко сгруппированы и обозначены для удобства настройки:
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Основная торговая стратегия
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Настройки индикатора
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Размер лота и Мартингейл
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Управление торговлей
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Управление временем и сессиями
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Ежедневное управление рисками
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Идентификация советника (магическое число)
Рекомендации
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Для достижения наилучшей производительности и бесперебойной торговли запускайте этот советник на виртуальном частном сервере (VPS).
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Всегда проводите тщательное бэктестирование на выбранном вами инструменте и таймфрейме, прежде чем запускать советник на реальном счете.
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Начните с размера лота, основанного на риске ( PERCENT_OF_BALANCE), на демо-счете, чтобы понять, как советник ведет себя с вашими настройками.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63569
Это вспомогательный инструмент тейк-профита и стоп-лосса, он поможет вам установить жесткий стоп-лосс и динамический стоп-профит. ОбновленоCustom Bid Ask lines
Настроенная линия спроса и предложения, которая маркирована и понятна, чтобы помочь визуализировать цены спроса и предложения
Советник выявляет расхождения между теоретическими и фактическими курсами валют, чтобы реализовать торговые возможности с минимальным риском.MT5 to Telegram Professional Library
Профессиональная библиотека интеграции Telegram Bot для MetaTrader 5. Полноценное решение для отправки торговых сигналов, скриншотов, отчетов и уведомлений в режиме реального времени в каналы и группы Telegram.