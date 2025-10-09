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Советники

Martingale Pulse EA - эксперт для MetaTrader 5

Md Abdul Manann
Md Abdul Manann

Md Abdul Manann

5 (7)
I'm the founder of SPLpulse. My mission is simple: to contribute to the MQL5 community by developing high-quality, reliable, and accessible Expert Advisors. I have a strong pipeline of EAs in development and I am dedicated to helping traders automate their strategies with confidence.
5 продуктов 2 кода 1 комментарий
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Опубликован:
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Ключевые особенности

  • Четыре уникальные стратегии Price Action: Выберите свою основную логику из HFT Tick Momentum, свечных моделей Engulfing, RSI Reversals или классического EMA Crossover.

  • Гибкие методы входа: Мгновенно заключайте сделки с помощью рыночных ордеров или точно планируйте свои входы с помощью стоп- и лимитных ордеров.

  • Усовершенствованная система Мартингейла: Выйдите за рамки классического подхода с тремя различными типами Мартингейла: Классический множитель, множитель с суммой и сумма с начальным значением.

  • Динамический размер лота: Выберите фиксированный размер лота или позвольте советнику автоматически рассчитывать размер позиции на основе процента от баланса вашего счета и стоп-лосса.

  • Комплексное управление торговлей:

    • Установите стоп-лосс в пунктах.

    • Определите свою цель с помощью соотношения риск:вознаграждение.

    • Новое в версии 1.10: мощный двухрежимный трейлинг-стоп, работающий в пунктах или деньгах.

  • Управление рисками институционального уровня:

    • Установите ежедневную цель прибыли, чтобы автоматически зафиксировать прибыль.

    • Защитите свой капитал с помощью ежедневного лимита просадки (фиксированная сумма или процент).

    • Настройте периоды расчета риска на основе времени сервера или пользовательского окна UTC.

  • Полный контроль времени и сессий: Определите точные торговые часы для каждого дня недели. При желании автоматически закрывайте все сделки в конце сессии.

  • Встроенное охлаждение торговли: Предотвратите переторговку, установив минимальное время между закрытием сделки и следующим входом.

  • Интеллектуальная проверка маржи: Советник всегда проверяет наличие достаточной маржи перед заключением сделки, защищая ваш счет от ошибок.

Подробные объяснения функций

Торговые стратегии

Тонкая настройка логики советника в соответствии с вашим видением рынка.

  • HFT Tick Momentum: Эта стратегия, предназначенная для высокочастотных скальперов, анализирует тиковые данные, чтобы уловить краткосрочные всплески импульса.

  • Candlestick Engulfing: Мощный ценовой паттерн, который выявляет потенциальные развороты тренда на закрытии нового бара.

  • RSI Reversal: Торгует по классическим сигналам RSI, входя в рынок, когда индикатор переходит обратно из зон перекупленности или перепроданности.

  • EMA Crossover: Надежная стратегия следования за трендом, которая запускает сделки, когда цена закрывается по заданной экспоненциальной скользящей средней.

Двухрежимный трейлинг-стоп

Защищайте свою прибыль динамически, когда рынок движется в вашу пользу.

  • Трейлинг по пунктам: Защитите свою прибыль, установив трейлинг стоп-лосс на фиксированном расстоянии от текущей цены. Идеально подходит для волатильных рынков.

  • Трейлинг в деньгах: Зафиксируйте определенную денежную сумму. Стоп-лосс будет отслеживаться для защиты определенной денежной прибыли, независимо от расстояния в пунктах.

Ежедневная защита от рисков

Торгуйте со спокойной душой. Советник отслеживает показатели вашего счета с начала каждого торгового дня. Если дневная цель прибыли достигнута или максимальная просадка, он закроет все открытые позиции и прекратит торговлю до следующего дня, обеспечив сохранность вашего капитала и прибыли.

Для кого этот советник?

  • Трейдеры, которые хотят автоматизировать различные стратегии ценового действия.

  • Пользователям, которым требуется высокая степень настройки управления рисками.

  • Трейдеры, которые используют или хотят безопасно поэкспериментировать со стратегиями Мартингейла.

  • Систематические трейдеры, работающие в рамках определенных рыночных сессий.

Полностью настраиваемые входы

Все параметры четко сгруппированы и обозначены для удобства настройки:

  1. Основная торговая стратегия

  2. Настройки индикатора

  3. Размер лота и Мартингейл

  4. Управление торговлей

  5. Управление временем и сессиями

  6. Ежедневное управление рисками

  7. Идентификация советника (магическое число)

Рекомендации

  • Для достижения наилучшей производительности и бесперебойной торговли запускайте этот советник на виртуальном частном сервере (VPS).

  • Всегда проводите тщательное бэктестирование на выбранном вами инструменте и таймфрейме, прежде чем запускать советник на реальном счете.

  • Начните с размера лота, основанного на риске ( PERCENT_OF_BALANCE), на демо-счете, чтобы понять, как советник ведет себя с вашими настройками.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63569

Инструмент для закрытия позиций с помощью ассистента Инструмент для закрытия позиций с помощью ассистента

Это вспомогательный инструмент тейк-профита и стоп-лосса, он поможет вам установить жесткий стоп-лосс и динамический стоп-профит. Обновлено

Custom Bid Ask lines Custom Bid Ask lines

Настроенная линия спроса и предложения, которая маркирована и понятна, чтобы помочь визуализировать цены спроса и предложения

Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD

Советник выявляет расхождения между теоретическими и фактическими курсами валют, чтобы реализовать торговые возможности с минимальным риском.

MT5 to Telegram Professional Library MT5 to Telegram Professional Library

Профессиональная библиотека интеграции Telegram Bot для MetaTrader 5. Полноценное решение для отправки торговых сигналов, скриншотов, отчетов и уведомлений в режиме реального времени в каналы и группы Telegram.