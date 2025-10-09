



Ключевые особенности

Четыре уникальные стратегии Price Action: Выберите свою основную логику из HFT Tick Momentum, свечных моделей Engulfing, RSI Reversals или классического EMA Crossover.

Гибкие методы входа: Мгновенно заключайте сделки с помощью рыночных ордеров или точно планируйте свои входы с помощью стоп- и лимитных ордеров.

Усовершенствованная система Мартингейла: Выйдите за рамки классического подхода с тремя различными типами Мартингейла: Классический множитель, множитель с суммой и сумма с начальным значением.

Динамический размер лота: Выберите фиксированный размер лота или позвольте советнику автоматически рассчитывать размер позиции на основе процента от баланса вашего счета и стоп-лосса.

Комплексное управление торговлей: Установите стоп-лосс в пунктах. Определите свою цель с помощью соотношения риск:вознаграждение. Новое в версии 1.10: мощный двухрежимный трейлинг-стоп , работающий в пунктах или деньгах .

Управление рисками институционального уровня: Установите ежедневную цель прибыли , чтобы автоматически зафиксировать прибыль. Защитите свой капитал с помощью ежедневного лимита просадки (фиксированная сумма или процент). Настройте периоды расчета риска на основе времени сервера или пользовательского окна UTC.

Полный контроль времени и сессий: Определите точные торговые часы для каждого дня недели. При желании автоматически закрывайте все сделки в конце сессии.

Встроенное охлаждение торговли: Предотвратите переторговку, установив минимальное время между закрытием сделки и следующим входом.

Интеллектуальная проверка маржи: Советник всегда проверяет наличие достаточной маржи перед заключением сделки, защищая ваш счет от ошибок.

Подробные объяснения функций

Торговые стратегии

Тонкая настройка логики советника в соответствии с вашим видением рынка.

HFT Tick Momentum: Эта стратегия, предназначенная для высокочастотных скальперов, анализирует тиковые данные, чтобы уловить краткосрочные всплески импульса.

Candlestick Engulfing: Мощный ценовой паттерн, который выявляет потенциальные развороты тренда на закрытии нового бара.

RSI Reversal: Торгует по классическим сигналам RSI, входя в рынок, когда индикатор переходит обратно из зон перекупленности или перепроданности.

EMA Crossover: Надежная стратегия следования за трендом, которая запускает сделки, когда цена закрывается по заданной экспоненциальной скользящей средней.

Двухрежимный трейлинг-стоп

Защищайте свою прибыль динамически, когда рынок движется в вашу пользу.

Трейлинг по пунктам: Защитите свою прибыль, установив трейлинг стоп-лосс на фиксированном расстоянии от текущей цены. Идеально подходит для волатильных рынков.

Трейлинг в деньгах: Зафиксируйте определенную денежную сумму. Стоп-лосс будет отслеживаться для защиты определенной денежной прибыли, независимо от расстояния в пунктах.

Ежедневная защита от рисков

Торгуйте со спокойной душой. Советник отслеживает показатели вашего счета с начала каждого торгового дня. Если дневная цель прибыли достигнута или максимальная просадка, он закроет все открытые позиции и прекратит торговлю до следующего дня, обеспечив сохранность вашего капитала и прибыли.

Для кого этот советник?

Трейдеры, которые хотят автоматизировать различные стратегии ценового действия.

Пользователям, которым требуется высокая степень настройки управления рисками.

Трейдеры, которые используют или хотят безопасно поэкспериментировать со стратегиями Мартингейла.

Систематические трейдеры, работающие в рамках определенных рыночных сессий.

Полностью настраиваемые входы

Все параметры четко сгруппированы и обозначены для удобства настройки:

Основная торговая стратегия Настройки индикатора Размер лота и Мартингейл Управление торговлей Управление временем и сессиями Ежедневное управление рисками Идентификация советника (магическое число)

Рекомендации