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Panel for Calculating History Profit - скрипт для MetaTrader 5
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Этот скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 предназначен для расчета прибыли за указанный период с использованием графической панели, загружаемой из внешней библиотеки MtGuiController.dll. Основные возможности:
- Пользователь может выбрать диапазон дат, символы и магические номера через графическую панель.
- Скрипт считает общую прибыль и количество сделок на основе выбранных фильтров (символы, магические номера).
- Результаты отображаются на графической панели, включая информацию о прибыли и количестве сделок.
- Скрипт поддерживает предустановленные кнопки для быстрого выбора дат (сегодня, неделя, месяц, год).
Подходит для трейдеров, которым необходимо быстро оценить историческую производительность торгов по выбранным параметрам.
Сделал себе, что бы проще понимать какой из советников как торговал (несколько советников на одном демо-счёте работают, с фиксированным лотом).. Позднее хочу сюда добавить пересчёт максимальной просадки за отчётный период..
После установки, нужно вручную убрать первую строчку в файле Include\Snail000\CalculateHistoryProfit.mqh
и распаковать библиотеку MtGuiController.dll, в папке Libraries..
Громадное респектище Vasiliy Sokolov за его реализацию библиотеки описанную в статьях: https://www.mql5.com/ru/articles/6549
а так же fxsaber за подсказку, как загрузить в CodeBase код с внешней библиотекой!
Библиотека была мною чуточку докручена, и панель реализовал не как отдельную ещё одну библиотеку, а интегрировал её в базовую.
Ссылка на гитхаб, где исходный код библиотеки: https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/
Ссылка на файл библиотеки MtGuiController.dll: https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/raw/refs/heads/master/mql5/MtGuiController.dll
Сделал себе, что бы проще понимать какой из советников как торговал (несколько советников на одном демо-счёте работают, с фиксированным лотом).. Позднее хочу сюда добавить пересчёт максимальной просадки за отчётный период..
После установки, нужно вручную убрать первую строчку в файле Include\Snail000\CalculateHistoryProfit.mqh
и распаковать библиотеку MtGuiController.dll, в папке Libraries..
Громадное респектище Vasiliy Sokolov за его реализацию библиотеки описанную в статьях: https://www.mql5.com/ru/articles/6549
а так же fxsaber за подсказку, как загрузить в CodeBase код с внешней библиотекой!
Библиотека была мною чуточку докручена, и панель реализовал не как отдельную ещё одну библиотеку, а интегрировал её в базовую.
Ссылка на гитхаб, где исходный код библиотеки: https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/
Ссылка на файл библиотеки MtGuiController.dll: https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/raw/refs/heads/master/mql5/MtGuiController.dll
TimeBar
Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время.Fractals Dynamic
Модификация стандартного индикатора Фрактал