메시지에서 영감

인디케이터는 추세선과 수평 사이의 각도를 계산합니다. X축에서는 차트주기에 관계없이 분 단위 막대가, Y축에서는 포인트 단위 막대가 사용됩니다.

낮은 주기의 로컬 미니멈 또는 맥시멈은 높은 TF의 막대 시작과 일치하지 않을 수 있습니다.

이 때문에 표시기 값은 다른 TF에서 크게 다르지 않을 수 있습니다.





지표의 두 번째 변형은 평균 가격 변동률(핍/분)을 계산합니다.

이 보조지표는 어떻게 사용하나요? 모르겠어요. 임호, 절대적으로 쓸모없는 것.

나는 지하실을 추가했다. 그러나 똑같이 쓸모가 없습니다.







