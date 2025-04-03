메타트레이더5에는 기본 캘린더 이벤트에 대한 업데이트된 볼륨 기록이 있으며, 모든 데이터는 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다.





이 라이브러리를 사용하면 이 데이터로 편리하게 작업할 수 있습니다. 특히 테스터와 실제 거래에서 사용할 수 있습니다.





라이브러리 작업은 예제 소스 코드의 주석 형태로 표시됩니다.





과거 데이터 가져오기.



#include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> void OnStart () { CALENDAR Calendar; const int Size = Calendar.Set( NULL , CALENDAR_IMPORTANCE_NONE , D'2020.12.07' , D'2020.12.08' ); for ( int i = 0 ; i < Size; i++) Print (Calendar[i].ToString()); }





결과.

2020.12 . 07 AllDay EUR 0 День Конституции(constitution-day), Испания(ES) | | | | 2020.12 . 07 00 : 00 AUD 3 Выступление председателя Резервного Банка Австралии Лоу(rba-governor-lowe-speech), Австралия(AU) | | | | 2020.12 . 07 01 : 50 JPY 1 Международные резервы(jp-foreign-reserves), Япония(JP) | $ 1384.6 B | | $ 1384.4 B | 2020.12 . 07 02 : 30 AUD 1 Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м(anz-job-advertisements-mm), Австралия(AU) | 13.9 % | 0.8 % | 9.4 % | 2020.12 . 07 ≈ 05 : 00 CNY 1 Объем импорта USD г/г(imports-usd-yy), Китай(CN) | 4.5 % | 4.4 % | 4.7 % | 2020.12 . 07 ≈ 05 : 00 CNY 1 Объем экспорта USD г/г(exports-usd-yy), Китай(CN) | 21.1 % | 3.6 % | 11.4 % | 2020.12 . 07 ≈ 05 : 00 CNY 2 Торговый баланс(trade-balance), Китай(CN) | ¥ 507.1 B | ¥ 271.31 B | ¥ 401.75 B | 2020.12 . 07 ≈ 05 : 00 CNY 2 Торговый баланс USD(trade-balance-usd), Китай(CN) | $ 75.42 B | $ 52.55 B | $ 58.44 B | 2020.12 . 07 ≈ 05 : 00 CNY 1 Объем импорта г/г(imports-yy), Китай(CN) | - 0.8 % | - 0.6 % | 0.9 % | 2020.12 . 07 ≈ 05 : 00 CNY 1 Объем экспорта г/г(exports-yy), Китай(CN) | 14.9 % | 2.2 % | 7.6 % | 2020.12 . 07 07 : 00 JPY 1 Индекс совпадающих индикаторов(coincident-index), Япония(JP) | 89.7 | 81.8 | 81.1 | 84.8 2020.12 . 07 07 : 00 JPY 1 Индекс ведущих экономических индикаторов(leading-index), Япония(JP) | 93.8 | 92.7 | 92.5 | 93.3 2020.12 . 07 07 : 00 JPY 1 Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м(coincident-index-mm), Япония(JP) | 4.9 % | | 1.7 % | 2.4 % 2020.12 . 07 07 : 00 JPY 1 Индекс ведущих экономических индикаторов м/м(leading-index-mm), Япония(JP) | 0.5 % | | 4.0 % | 4.2 % 2020.12 . 07 08 : 00 ZAR 1 Валовые международные резервы(gross-international-reserves), Южно-Африканская Республика(ZA) | $ 53.76 B | $ 54.129 B | $ 53.658 B | 2020.12 . 07 08 : 00 ZAR 1 Чистые международные резервы(net-international-reserves), Южно-Африканская Республика(ZA) | $ 51.257 B | $ 52.719 B | $ 51.364 B | 2020.12 . 07 09 : 00 EUR 2 Промышленное производство г/г(industrial-production-yy), Германия(DE) | - 3.0 % | - 11.4 % | - 7.3 % | - 6.7 % 2020.12 . 07 09 : 00 EUR 2 Промышленное производство м/м(industrial-production-mm), Германия(DE) | 3.2 % | 7.7 % | 1.6 % | 2.3 % 2020.12 . 07 09 : 00 NOK 1 Производство в обрабатывающей промышленности м/м(manufacturing-production-mm), Норвегия(NO) | 0.6 % | 0.1 % | - 0.5 % | 2020.12 . 07 09 : 00 NOK 1 Производство в обрабатывающей промышленности г/г(manufacturing-production-yy), Норвегия(NO) | - 2.7 % | - 3.3 % | - 3.4 % | 2020.12 . 07 09 : 00 NOK 1 Промышленное производство м/м(industrial-production-mm), Норвегия(NO) | - 3.5 % | 0.0 % | - 1.7 % | - 1.6 % 2020.12 . 07 09 : 00 NOK 1 Промышленное производство г/г(industrial-production-yy), Норвегия(NO) | 0.0 % | 6.9 % | 6.3 % |

MT5 터미널 자체와 비교할 수 있습니다.





예정된 이벤트 가져오기.



#include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> void OnStart () { CALENDAR Calendar; string Currencies[ 2 ]; Currencies[ 0 ] = :: SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_BASE ); Currencies[ 1 ] = :: SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); Calendar.Set(Currencies); Print (Calendar.ToString()); }

정보 시스템에 이러한 임베딩을 통해 전문가 조언자/지표에서 예정된 중요한 캘린더 이벤트를 알릴 수 있습니다.





기초 데이터에 대한 백테스트.







아래는 현재 값과 예측 값을 비교하여 비농업 급여를 거래하는 전문가 조언자입니다.

#define CALENDAR_FILENAME "Calendar.bin" #property tester_file CALENDAR_FILENAME #include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> input group "Calendar" input string inCurrency = "USD" ; input string inFilterName = "payrolls" ; input group "EA" input int inTP = 1000 ; input int inSL = 1000 ; input bool inReverse = true ; CALENDAR Calendar; int OnInit () { bool Res = false ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { Res = Calendar.Load(CALENDAR_FILENAME) && Calendar.FilterByCurrency(inCurrency) && Calendar.FilterByName(inFilterName); if (!Res) Print ( "Run the EA in the MT5-Terminal!" ); } #ifdef __MQL5__ else if (Calendar.Set( NULL , CALENDAR_IMPORTANCE_NONE , 0 , 0 ) && Calendar.Save(CALENDAR_FILENAME)) MessageBox ( "You can run the EA in the MT4/5-Tester." ); #endif return (!Res); } void OnTick () { static int Pos = Calendar.GetPosAfter( TimeCurrent ()); if ((Pos < Calendar.GetAmount()) && (Calendar[Pos].time < TimeCurrent ())) { const EVENT Event = Calendar[Pos]; if ((Event.Actual != LONG_MIN ) && (Event.Forecast != LONG_MIN )) { Print (Event.ToString()); if (Event.Actual > Event.Forecast) PositionOpen(inReverse, "Act.(" + Event.ActualToString() + ")>(" + Event.ForecastToString() + ")For." ); else PositionOpen(!inReverse, "Act.(" + Event.ActualToString() + ")<=(" + Event.ForecastToString() + ")For." ); } Pos = Calendar.GetPosAfter( TimeCurrent (), Pos); } } #include <MT4Orders.mqh> #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) TICKET_TYPE PositionOpen( const int Type, const string comment ) { return (Type ? OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , Bid + inSL * _Point , Bid - inTP * _Point , comment) : OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , Ask - inSL * _Point , Ask + inTP * _Point , comment)); }

MT5 터미널에서 한 번 실행하면 모든 과거 데이터(~60Mb)가 저장됩니다. 그 후에는 테스터에서 사용할 수 있습니다.





결과 (상반기 시가로 6년 동안).





특징.

