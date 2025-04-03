거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
메타트레이더5에는 기본 캘린더 이벤트에 대한 업데이트된 볼륨 기록이 있으며, 모든 데이터는 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다.
이 라이브러리를 사용하면 이 데이터로 편리하게 작업할 수 있습니다. 특히 테스터와 실제 거래에서 사용할 수 있습니다.
라이브러리 작업은 예제 소스 코드의 주석 형태로 표시됩니다.
과거 데이터 가져오기.
// 스크립트가 기록 데이터를 출력합니다. #include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> // 캘린더 - 기록 및 실시간에 대한 기본 분석. void OnStart() { CALENDAR Calendar; // 중요도가 가장 낮은(NONE) 통화부터 모든(NULL) 통화에 대한 이벤트를 가져옵니다. const int Size = Calendar.Set(NULL, CALENDAR_IMPORTANCE_NONE, D'2020.12.07', D'2020.12.08'); // 인쇄했습니다. for (int i = 0; i < Size; i++) Print(Calendar[i].ToString()); }
결과.
MT5 터미널 자체와 비교할 수 있습니다.
예정된 이벤트 가져오기.
// 스크립트가 예정된 이벤트를 표시합니다. #include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> // 캘린더 - 기록 및 실시간에 대한 기본 분석. void OnStart() { CALENDAR Calendar; string Currencies[2]; // 현재 캐릭터의 통화를 가져옵니다. Currencies[0] = ::SymbolInfoString(_Symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE); Currencies[1] = ::SymbolInfoString(_Symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // 예정된 중요한 이벤트를 기호 통화별로 표시합니다. Calendar.Set(Currencies); Print(Calendar.ToString()); // 인쇄했습니다. }
정보 시스템에 이러한 임베딩을 통해 전문가 조언자/지표에서 예정된 중요한 캘린더 이벤트를 알릴 수 있습니다.
기초 데이터에 대한 백테스트.
아래는 현재 값과 예측 값을 비교하여 비농업 급여를 거래하는 전문가 조언자입니다.
// MT4/5 트레이딩을 위한 전문가 조언자-기본 데이터의 역사에 대한 테스터. #define CALENDAR_FILENAME "Calendar.bin" // 캘린더 읽기/쓰기를 위한 파일 이름입니다. #property tester_file CALENDAR_FILENAME // MT5-Tester가 이 파일을 선택하도록 지정합니다. #include <fxsaber\Calendar\Calendar.mqh> // 캘린더 - 기록 및 실시간에 대한 기본 분석. input group "Calendar" input string inCurrency = "USD"; // 통화 input string inFilterName = "payrolls"; // 필터 이름 input group "EA" input int inTP = 1000; // TakeProfit input int inSL = 1000; // StopLoss input bool inReverse = true; // 거래 방향 CALENDAR Calendar; // 캘린더 데이터가 있는 개체. int OnInit() { bool Res = false; if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) // 테스터에서 작업하는 경우 { Res = Calendar.Load(CALENDAR_FILENAME) && // 파일에서 이벤트를 로드했습니다. Calendar.FilterByCurrency(inCurrency) && // 통화 필터를 적용했습니다. Calendar.FilterByName(inFilterName); // 이벤트 이름에 필터를 적용했습니다. if (!Res) // 로드된 데이터에 문제가 있는 경우, Print("Run the EA in the MT5-Terminal!"); // MT5-Terminal에서 EA를 실행하여 가져와야 한다고 보고했습니다. } #ifdef __MQL5__ // 터미널에서 작업 중입니다. else if (Calendar.Set(NULL, CALENDAR_IMPORTANCE_NONE, 0, 0) && // MT5-터미널에서 모든 이벤트(기록 + 미래)를 로드했습니다. Calendar.Save(CALENDAR_FILENAME)) // 파일에 저장합니다. MessageBox("You can run the EA in the MT4/5-Tester."); // 이제 MT4/5-Tester에서 작업할 수 있다고 보고했습니다. #endif // #ifdef __MQL5__ return(!Res); } void OnTick() { static int Pos = Calendar.GetPosAfter(TimeCurrent()); // 캘린더에서 현재 시간 바로 뒤에 있는 이벤트 위치를 가져옵니다. if ((Pos < Calendar.GetAmount()) && // 캘린더를 넘어서지 않은 경우 (Calendar[Pos].time < TimeCurrent())) // 현재 시간이 이벤트를 통과했습니다. { const EVENT Event = Calendar[Pos]; // 해당 이벤트를 수신했습니다. if ((Event.Actual != LONG_MIN) && (Event.Forecast != LONG_MIN)) // 이벤트의 현재 값과 예측 값이 설정된 경우 { Print(Event.ToString()); // 이 이벤트 전체를 인쇄합니다. if (Event.Actual > Event.Forecast) // 현재 값이 예측 값보다 큰 경우, PositionOpen(inReverse, "Act.(" + Event.ActualToString() + ")>(" + Event.ForecastToString() + ")For."); // 한 방향의 포지션을 엽니다. else PositionOpen(!inReverse, "Act.(" + Event.ActualToString() + ")<=(" + Event.ForecastToString() + ")For."); // 그렇지 않으면 다른 방향입니다. } Pos = Calendar.GetPosAfter(TimeCurrent(), Pos); // 캘린더에서 현재 시간 바로 뒤에 있는 이벤트 위치를 가져옵니다. } } #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/16006 #define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) // 지정된 댓글이 있는 포지션을 엽니다. TICKET_TYPE PositionOpen( const int Type, const string comment ) { return(Type ? OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, Bid + inSL * _Point, Bid - inTP * _Point, comment) : OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Ask - inSL * _Point, Ask + inTP * _Point, comment)); }
MT5 터미널에서 한 번 실행하면 모든 과거 데이터(~60Mb)가 저장됩니다. 그 후에는 테스터에서 사용할 수 있습니다.
결과 (상반기 시가로 6년 동안).
특징.
- DLL을 사용하지 않으며, 마켓플레이스에서 실행할 수 있습니다.
- 크로스 플랫폼 작동: MT4에서는 파일에서 데이터를 가져옵니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/32430
