С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.



Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Harami (бычья модель харами) и Bearish Harami (медвежья модель харами) в комбинации с сигналами индикатора RSI.

1. Паттерны "Bullish Harami" и "Bearish Harami" и их распознавание



"Харами" (Harami) представляет собой комбинацию длинного тела и следующего за ним малого тела, находящимся целиком в пределах первого. Модель "Харами" - это противоположность модели Поглощения (Engulfing). В модели Поглощения длинная свеча охватывает предыдущее тело, а в модели "Харами" за очень длинным телом следует очень маленькое тело.

1.1. Паттерн "Бычья модель Харами" (Bullish Harami)

Разворотная модель "Бычья модель харами" возникает в случае, когда при нисходящем тренде после длинной медвежьей свечи появляется бычья свеча с телом, полностью расположенным внутри тела медвежьей свечи.



Отметим, что цена открытия второй свечи происходит с разрывом от закрытия первой свечи, более того, этот разрыв обращен в противоположную сторону от движения цены в первой свече (это ключевой момент фигуры Харами).

"Бычья модель Харами" является сигналом к развороту нисходящего тренда, чем меньше тело бычьей свечи, тем более вероятен разворот.







Рисунок 1. Свечной паттерн "Bullish Harami"



Распознавание паттерна "Bullish Harami" реализовано в методе CheckPatternBullishHarami класса CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishHarami() { if ((Close( 1 )>Open( 1 )) && ((Open( 2 )-Close( 2 ))>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )<Open( 2 )) && (Open( 1 )>Close( 2 ))) && (MidPoint( 2 )<CloseAvg( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "Bullish Harami" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) класса CCandlePattern.

1.2. Паттерн "Медвежья модель Харами" (Bearish Harami)

Разворотная модель "Медвежья модель Харами" возникает в случае, когда при восходящем тренде после длинной бычьей свечи появляется медвежья свеча с телом, полностью расположенным внутри тела бычьей свечи.



Отметим, что цена открытия второй свечи происходит с разрывом от закрытия первой свечи, более того, этот разрыв обращен в противоположную сторону от движения цены в первой свече (это ключевой момент фигуры Харами).



"Медвежья модель Харами" является сигналом к развороту восходящего тренда, чем меньше тело медвежьей свечи, тем более вероятен разворот.





Рисунок 2. Свечной паттерн "Bearish Harami"



Метод распознавания модели "Bearish Harami":

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishHarami() { if ((Close( 1 )<Open( 1 )) && ((Close( 2 )-Open( 2 ))>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )>Open( 2 )) && (Open( 1 )<Close( 2 ))) && (MidPoint( 2 )>CloseAvg( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "Bearish Harami" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) класса CCandlePattern.

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором RSI

Сигналы входа в рынок подаются при сочетании разворотной фигуры на диаграмме со значением RSI ниже уровня 40 для длинных и выше 60 - для коротких позиций.

Сигналы выхода формируются при достижении RSI противоположного уровня (70 для длинной и 30 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота, достигнув уровня 30 или 70 для длинной или короткой позиций соответственно.





Рисунок 3. Торговые сигналы паттерна "Bullish Harami" с подтверждением от индикатора RSI

Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

int CBH_BH_RSI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);



int CBH_BH_RSI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Bullish Harami (бычья модель Харами) и выполнение условия RSI(1)<40 (значение линии индикатора RSI на последнем завершенном баре меньше 40). Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатора RSI уровня 30 (снизу вверх) или уровня 70 (снизу вверх).

int CBH_BH_RSI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) && (RSI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )> 30 ) && (RSI( 2 )< 30 )) || ((RSI( 1 )> 70 ) && (RSI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; result= 40 ; return (result); }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции



Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Bearish Harami (медвежья модель Харами) и выполнение условия RSI(1)>60 (значение индикатора RSI на последнем завершенном баре больше 60). Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение линией индикатора RSI уровня 70 (сверху вниз) или уровня 30 (сверху вниз).

/+------------------------------------------------------------------+ int CBH_BH_RSI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) && (RSI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )< 70 ) && (RSI( 2 )> 70 )) || ((RSI( 1 )< 30 ) && (RSI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

Класс CBH_BH_RSI не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acbh_bh_rsi.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог_данных_терминала\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acbh_bh_rsi.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:





Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:





Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.





Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.



Добавляем модуль "Signals based on Bullish Harami/Bearish Harami confirmed by RSI":





Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:





Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":





Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):





Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_ABH_BH_RSI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

заменяем на:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

Для открытия позиций: 80;

Для закрытия позиций: 40.



Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.



Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории



Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2010.01.01-2011.03.11, PeriodRSI=37, MA_period=7).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).





Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Bullish Harami/Bearish Harami + RSI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_abh_bh_rsi.mq5.