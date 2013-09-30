加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
MQL5 向导 - 基于 牛市孕育/ 熊市孕育形态的交易信号 + RSI - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 3842
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库 (参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容)。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块。
通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition() 和 ShortCondition() 虚方法。
有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）" （俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFI 和 RSI 振荡指标来确认。
最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。
此处我们讨论的信号，基于 "牛市孕育 / 熊市孕育" 反转 K 线形态，确认则依赖 RSI 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。
1. "牛市孕育" 和 "熊市孕育" 反转形态
1.1. 牛市孕育
牛市孕育 反转形态形成于下跌趋势，当一根大阴线之后紧跟一条小阳线，且整根小阳线全部包含在大阴线的实体内。这个形态指出下跌趋势 (下降趋势) 也许将会反转，这个信号表明现在是一个好的多单入场的时间。第二根线的开盘价有一个向上跳空缺口。
则第二根小阳线，看来有可能反转。
图例. 1. "牛市孕育" 形态
识别 "牛市孕育" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternBullishHarami() 方法中实现：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks formation of "Bullish Harami" candlestick pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBullishHarami() { //--- 牛市孕育 if((Close(1)>Open(1)) && // 最后的完整柱线为阳线 ((Open(2)-Close(2))>AvgBody(1)) && // 前一根为阴线，实体大于平均值 (长阴) ((Close(1)<Open(2)) && // 阳线收盘价低于阴线开盘价 (Open(1)>Close(2))) && // 阳线开盘价大于阴线收盘价 (MidPoint(2)<CloseAvg(2))) // 下跌趋势 return(true); //--- return(false); }
此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) 方法用于检查 "牛市孕育" 形态的形状。
1.2. 熊市孕育
"熊市孕育" 反转形态形成于上升趋势，当一根大阳线之后紧跟一条小阴线，且整根小阴线完全包含在大阳线的实体内。这个形态指出上涨趋势 (上升趋势) 也许将会反转，这个信号表明现在是一个好的空单入场的时间。第二根线的开盘价有一个向下跳空缺口。
第二根小阴线，看来有可能反转。
图例. 2. "熊市孕育" 形态
识别 "熊市孕育" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternBearishHarami() 方法中实现：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks formation of "Bearish Harami" candlestick pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBearishHarami() { //--- 熊市孕育 if((Close(1)<Open(1)) && // 最后的完整柱线为阴线 ((Close(2)-Open(2))>AvgBody(1)) && // 前一根为阳线，实体大于平均值 (长阳) ((Close(1)>Open(2)) && // 阴线收盘价高于阳线开盘价 (Open(1)<Close(2))) && // 阴线开盘价低于阳线收盘价 (MidPoint(2)>CloseAvg(2))) // 上升趋势 return(true); //--- return(false); }
此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMIRAMI) 方法用于检查 "熊市孕育" 形态的形状。
2. RSI 指标确认交易信号
采用交易信号来开多单或空单，必须用 RSI 指标来确认。RSI 指标的数值必须低于/ 高于临界水平 (40 为多单，以及 60 为空单)。
已建仓位的平仓同样依靠 RSI 指标。可分 2 种情况完成：
- 如果 RSI 已经到达反向临界水平 (70 为多单 ，以及 30 为空单)
- 如果反转信号未被确认 (当 RSI 指标到达如下水平：30 为多单，以及 70 为空单)
图例 3. "牛市孕育" 形态，由 RSI 指标确认
- int CBH_BH_RSI::LongCondition() - 检测开多单条件 (返回 80) 以及平空仓 (返回 40);
- int CBH_BH_RSI::ShortCondition() - 检测开空单条件 (返回 80) 以及平多仓 (返回 40)。
2.1. 开多单/平空仓
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions for entry and exit from market | //| 1) Market entry (open long position, result=80) | //| 2) Market exit (close short position, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBH_BH_RSI::LongCondition() { int result=0; //--- idx 可用于检测交易程序工作模式 //--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件 //--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查开多单条件 //--- 牛市孕育形态形状及 RSI<30 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) && (RSI(1)<40)) result=80; //--- 检查平空仓条件 //--- 信号线交叉超买/超卖 (上穿 30, 上穿 70) if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.2. 开空单/平多仓
这个 "熊市孕育" 形态的形状必须由 RSI 指标确认： RSI(1)>60 (最后完整的 RSI 指标数值必须大于 60)。
多单必须被平仓如果 RSI 指标已经向下穿越临界水平 (70 或 30)。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions for entry and exit from market | //| 1) Market entry (open short position, result=80) | //| 2) Market exit (close long position, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBH_BH_RSI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx 可用于检测交易程序工作模式 //--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件 //--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件 int idx =StartIndex(); //--- 检查开空单条件 //--- 熊市孕育形态形状及 RSI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) && (RSI(1)>60)) result=80; //--- 检查平多仓条件 //--- 信号线交叉超买/超卖 (下穿 70, 下穿 30) if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30))) result=40; //--- 返回结果 return(result); }
2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序
这个 CBH_BH_RSI 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 acml_rsi.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 acandlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。
为创建交易程序，启动 MQL5 向导：
图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序
为交易程序起个特别名称：
图例. 5. 交易程序的一般属性
之后我们要选择交易信号将会使用的模块。
图例. 6. 交易程序的信号属性
在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。
加入 "基于 牛市孕育 / 熊市孕育 信号，由 RSI 指标确认" 信号模块：
图例. 7. 交易程序的信号属性
交易信号模块被加入：
图例. 8. 交易程序的信号属性
您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：
图例. 9. 交易程序的移动属性
关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：
图例. 10. 交易程序的资金管理属性
通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_ABH_BH_RSI.mq5，它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。
交易程序生成的省缺输入参数：
//--- 主信号线输入参数 input int Signal_ThresholdOpen =10; // 开单信号阀值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // 平单信号阀值 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行订单价位 input double Signal_StopLevel =50.0; // 止损位 (点数) input double Signal_TakeLevel =50.0; // 止盈位 (点数)
必须替换为：
//--- 主信号线输入参数 input int Signal_ThresholdOpen =40; // 开单信号阀值 [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // 平单信号阀值 [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // 执行订单价位 input double Signal_StopLevel =0.0; // 止损位 (点数) input double Signal_TakeLevel =0.0; // 止盈位 (点数)
这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。
在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：
- 开单: 80;
- 平仓: 40。
由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。
这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。
Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。
2.4. 历史回测结果
我们来讨论交易程序基于历史数据的回测 (EURUSD H1, 测试周期: 2010.01.01-2011.03.11, PeriodRSI=37, MA_period=7)。
创建交易程序时我们采用固定手数 (固定交易手数, 0.1), 移动止损算法未采用 (不使用移动止损)。
图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 牛市孕育 / 熊市孕育 + RSI
最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。
由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_aml_rsi.mq5。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/313
基于 牛市孕育/ 熊市孕育形态的交易信号，由 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。MQL5 向导 - 基于 牛市孕育/ 熊市孕育形态的交易信号 + CCI
基于 牛市孕育/ 熊市孕育形态的交易信号，由 Commodity Channel Index (CCI - 商品通道指数) 指标确认。基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。
基于 锤头 / 上吊线形态的交易信号，由 Stochastic （随机震荡）指标确认．基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。Ultimate Oscillator
Ultimate Oscillator由Larry Williams所开发。它使用三条不同周期的oscillators的均值。