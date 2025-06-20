실제 작성자:

traderak20, Integer의 iUniMA.mq5 기반

iUniMA MTF 표시기를 사용하면 다양한 유형의 이동평균(SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA 및 VIDYA) 중에서 선택할 수 있습니다. 현재 차트의 차트주기보다 높거나 낮은 모든 주기에 적용할 수 있습니다.

원래 iUniMA 인디케이터와 비교했을 때 추가 설정은 계산에 입력으로 사용되는 두 번째 차트주기가 유일합니다. 현재 차트의 차트주기보다 낮은 주기에 인디케이터가 적용되면 모든 값을 표시할 수 없습니다. 이 경우 선택한 가격 유형에 따라 가장 적절한 값을 제공하기 위해 다른 접근 방식을 사용합니다.



두 가지 예를 들어보겠습니다:



timeframe_1=5분, timeframe_2=1분, 종가 계열을 기준으로 계산:

timeframe_1의 모든 막대에 대해 표시기는 timeframe_1의 막대 종가 시간 이전 또는 시간에 종가 시간이 있는 timeframe_2의 최신 막대를 표시합니다. 이는 아직 열려 있는 현재 막대뿐만 아니라 닫힌 막대에도 적용됩니다.

timeframe_1=5분, timeframe_2=1분, 시초가 계열을 기준으로 계산합니다:

timeframe_1의 모든 막대에 대해 표시기는 timeframe_1의 막대 개장 시간 이전 또는 개장 시간의 timeframe_2의 최신 막대를 표시합니다. 이는 아직 열려 있는 현재 막대뿐만 아니라 닫힌 막대에도 적용됩니다. 여기서 논리는 바의 오픈 시간에 지표를 계산하도록 선택하면 새 바가 열릴 때도 거래할 수 있다는 것입니다. 이 경우 새로운 5분 막대가 열리면 그 일부인 5개의 1분 막대 중 첫 번째 막대의 오픈만 알 수 있습니다. 따라서 두 번째부터 다섯 번째 1분 막대의 시가는 계산에서 무시됩니다.



시간 프레임이 동기화되지 않더라도 다른 시간 프레임과 혼합할 수 있습니다(예: timeframe_1 = 5분, timeframe_2 = 12분). 표시기는 동기화 상태를 유지합니다. 작동 방식은 위의 예와 유사합니다.

엑셀 시트에서 보다 시각적인 설명을 보려면 MACD 히스토그램 MTF MC 인디케이터를 참조하세요.

차트주기를 전환할 때는 가격 데이터가 로드될 때까지 약간의 시간(몇 초)을 기다리세요. 인디케이터가 표시되지 않으면 차트를 수동으로 새로고침하세요.

소스를 살펴보고 오류 메시지를 켜거나 끕니다:

bool ShowErrorMessages= false ;





업데이트 내역:

2010 09 26: v03

차트의 차트 주기보다 작은 주기의 값 표시가 개선되었습니다;

버퍼를 0이 아닌 EMPTY_VALUE로 설정: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

코드 최적화;

단일 시간 프레임 표시기에서 상속된 OnInit()에서 PLOT_DRAW_BEGIN을 제거했습니다;

버퍼와 배열의 ArraySetAsSeries를 OnInit()으로 옮겼습니다;

2010 08 28: v02