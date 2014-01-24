真实作者:

traderak20, based on iUniMA.mq5 by Integer

本 iUniMA MTF 指标允许用户从不同类型的移动平均中做出选择 (SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, 和 VIDYA). 它可以被应用与任何时段, 可以高于或者低于当前图表的时段.

和原有的iUniMA indicator指标比较, 唯一额外的设置是用于计算的第二个时段输入参数. 当指标被应用到低于当前图表时段时, 不可能显示全部数据. 在这种情况下, 依赖于所选的价格类型, 它会使用不同的方法提供最接近的数值.



两个例子:



timeframe_1=5 分钟, timeframe_2=1 分钟, 计算基于收盘价价格序列:

对于任何 timeframe_1 上的柱, 指标将使用 timeframe_2 最新的柱或者柱关闭时间最接近 timeframe_1 上开启时间的柱. 这样可以使柱在关闭或者尚未关闭时都能正确显示.

timeframe_1=5 分钟, timeframe_2=1 分钟, 基于开盘价价格序列计算:

对于任何 timeframe_1 上的柱, 指标将使用 timeframe_2 上最新的柱或者柱开启时间接近 timeframe_1 上开启时间的柱. 这样可以使柱在关闭或者尚未关闭时都能正确显示. 这里的逻辑是, 如果您选择基于柱的开启时间计算您的指标, 可能您也会在新柱开启时进行交易. 在这种情况下, 新的5-分钟柱开启时, 您只需要知道5个1分钟柱中的第一个柱开启时间的数值. 5个1分钟柱中的第二个将在计算中被忽略.



您可以把时段任意相互混合, 甚至它们之间无法同步, 例如 timeframe_1 = 5 分钟并且 timeframe_2 = 12 分钟. 指标将会保证它们能够被同步. 它的工作原理和上面的例子类似.

在 excel 表格中可以参照 MACD Histogram MTF MC 指标以获得可视化的解释.

当在时段间切换时, 需要一些时间(几秒钟)以载入价格数据. 如果指标未能显示, 请人工刷新图表.

检查源代码以切换错误信息的开关:

bool ShowErrorMessages= false ;





更新历史:

2010 09 26: v03

优化了时段小于当前图表时段时数值的显示;

把缓冲区设为 EMPTY_VALUE 而不是 0 以后: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

代码优化;

从OnInit()中删除了 PLOT_DRAW_BEGIN - 继承于单时段指标;

把 ArraySetAsSeries 函数移入 OnInit();

2010 08 28: v02