Фундаментальный анализ рынка за 02.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

11:00 EET. EUR - Индекс PMI для производственной сферы

11:30 EET. GBP - Индекс PMI для производственной сферы

16:45 EET. USD - Индекс деловой активности в производственном секторе

EUR/USD в начале 2026 года удерживается вблизи 1.1760, а активность рынка остаётся пониженной после праздников. Доллар начал год слабее после заметного снижения в 2025-м, однако на таких уровнях усиливается фиксация прибыли и перераспределение портфелей, что нередко даёт краткосрочную поддержку американской валюте.

Фундаментальный фокус сегодня смещён на ожидания по ставке ФРС и статистику США, которая будет выходить в ближайшие дни: рынок оценивает, насколько устойчивы занятость и потребительская активность и есть ли пространство для дальнейшего снижения ставок в 2026 году. Любые данные, повышающие вероятность более длительной паузы в смягчении политики, способны укрепить доллар и усилить давление на пару.

Со стороны еврозоны участники рынка учитывают, что ЕЦБ после серии шагов по снижению ставок стремится закрепить замедление инфляции и не спешит с новыми решениями, пока оценивает состояние экономики. При умеренных темпах роста и слабой внешней конъюнктуре у евро меньше поводов для продолжения роста, поэтому на горизонте ближайших сессий базовый сценарий — откат котировок.

GBPUSD:

GBP/USD торгуется около 1.3480, сохраняя часть набранных позиций после сильного 2025 года для фунта и ослабления доллара. При низкой ликвидности в первые рабочие дни года влияние новостных заголовков возрастает, поэтому краткосрочные колебания могут быть резче обычного даже без большого календаря макроданных.

Ключевой драйвер для доллара — ожидания по траектории ставки ФРС на 2026 год и дискуссия вокруг будущего руководства регулятора. Если поступающая статистика по рынку труда и инфляции подтвердит устойчивость экономики США, участники рынка могут снизить объём ставок на быстрые снижения ставок, что поддержит доллар и спровоцирует коррекцию по GBP/USD.

Для фунта риски связаны с тем, что Банк Англии уже перешёл к снижению ставок и сохраняет осторожный подход, ориентируясь на баланс между инфляцией и слабым ростом. Дополнительно рынок следит за состоянием государственных финансов и деловой активностью в Великобритании: ухудшение ожиданий по экономике усиливает спрос на доллар как на резервную валюту. В этих условиях более вероятно снижение пары от текущих уровней.

USDJPY:

USD/JPY держится в районе 156.80 на фоне смешанных настроений: доллар получает поддержку от отдельных потоков в начале года, но спрос на иену остаётся устойчивым из-за неопределённости вокруг глобальных темпов роста. Праздничный фактор всё ещё сдерживает объёмы, поэтому рынок более чувствителен к комментариям властей и неожиданным новостям.

Фундаментально иену поддерживает ожидание дальнейшей нормализации политики Банка Японии в 2026 году. Японские доходности в конце 2025 года заметно выросли на фоне сокращения покупок облигаций и сигналов о возможности дополнительных повышений ставки, а власти внимательно следят за чрезмерным ослаблением иены. Усиление этих ожиданий снижает привлекательность заимствований в иене и работает против роста USD/JPY.

Со стороны США важна траектория ставок и доходностей: если рынок продолжит закладывать снижение ставки ФРС в 2026 году, разница доходностей между США и Японией будет сужаться, что благоприятно для иены. При ухудшении аппетита к риску спрос на защитные активы также может усилиться, ограничивая потенциал доллара против иены. Базовый сценарий на ближайшие сессии — движение пары вниз.

