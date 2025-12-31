Фундаментальный анализ рынка за 31.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD завершает год вблизи 1.1740–1.1750 на фоне тонких праздничных торгов. Евро удерживается высоко после сильного 2025 года, однако на текущих уровнях усиливается склонность к фиксации прибыли и ребалансировке портфелей, что поддерживает краткосрочный спрос на доллар.

Ключевой фактор дня — ожидания по ставкам США. Протокол декабрьского заседания ФРС показал заметные разногласия внутри регулятора после снижения ставки до диапазона 3.50–3.75%, а обновлённые оценки указывают на более осторожный темп дальнейших шагов в 2026 году. Такая конфигурация ограничивает давление на доллар и повышает чувствительность пары к любым сигналам по инфляции и рынку труда.

Со стороны еврозоны давление создаёт более сдержанная траектория денежной политики: ЕЦБ 18 декабря сохранил ключевые ставки без изменений, а рынок воспринимает это как переход к паузе при постепенной нормализации инфляции. В условиях низкой ликвидности даже небольшие изменения ожиданий по дифференциалу ставок способны спровоцировать откат EUR/USD от достигнутых уровней.

Торговая рекомендация: SELL 1.1740, SL 1.1770, TP 1.1650





GBPUSD:

GBP/USD торгуется около 1.3460–1.3470 после спокойной сессии накануне Нового года. Фунт остаётся относительно устойчивым, но рынок входит в январь с повышенной осторожностью: низкая ликвидность усиливает влияние новостных заголовков и приводит к более резким движениям даже без крупных статистических публикаций.

В Великобритании инвесторы продолжают переоценивать траекторию ставок после декабрьского решения Банка Англии снизить ставку до 3.75% (расклад голосов был близким) и комментариев о вероятном постепенном дальнейшем снижении при замедлении инфляции. Дополнительным сдерживающим фактором выступают сигналы охлаждения рынка труда, из-за чего преимущество фунта может сокращаться.

Со стороны США доллар получает поддержку от того, что протокол ФРС отразил серьёзные разногласия после снижения ставки до 3.50–3.75% и намёк на более ограниченное число шагов в 2026 году. Если ожидания по снижению ставок в США будут пересмотрены в сторону меньшего масштаба, GBP/USD может перейти в фазу коррекции от достигнутых уровней.

Торговая рекомендация: SELL 1.3460, SL 1.3490, TP 1.3370





USDJPY:

USD/JPY удерживается в районе 156.40–156.60 в конце года, когда активность на рынке снижена из-за праздников. Для пары важен баланс между динамикой доходностей и спросом на защитные активы: при ухудшении настроений участники рынка традиционно увеличивают долю иены, что ограничивает рост доллара.

Фундаментальный фон в Японии остаётся благоприятным для иены. Банк Японии в декабре повысил ключевую ставку до 0.75% и в материалах по итогам заседания обсуждал необходимость дальнейших повышений, поскольку инфляционные риски сохраняются. На этом фоне доходности японских госбумаг заметно выросли, а ожидания продолжения ужесточения поддерживают приток в иену.

В США ставка ФРС после декабрьского снижения находится в диапазоне 3.50–3.75%, но протокол заседания показал, что часть руководителей выступает за осторожность и паузы до получения новых данных. Если разница в ожидаемых ставках США и Японии продолжит сокращаться, USD/JPY может сместиться вниз, особенно при росте спроса на низкорисковые инструменты.

Торговая рекомендация: SELL 156.50, SL 157.00, TP 155.00



