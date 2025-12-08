Фундаментальный анализ рынка за 08.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Евро удерживается возле максимумов последних недель благодаря ожиданиям снижения ставки ФРС уже на этой неделе и стабилизации доходностей гос. облигаций около 10-летних отметок. На утро понедельника пара торгуется вблизи 1.1640–1.1650, что отражает ослабление доллара после серии мягких данных из США и сохранение интереса к рисковым активам. Комментарии о возможном «осторожном» смягчении политики Федрезерва поддерживают интерес к евро, тогда как краткосрочная фиксация прибыли лишь охлаждает импульс.

С европейской стороны тон задан улучшением деловой активности в секторе услуг и ожиданием, что ЕЦБ сохранит ставку без изменений, сосредоточившись на рисках роста и инфляции. Снижение стоимости хеджирования долларовых активов для инвесторов из еврозоны также выступает попутным ветром для евро и уменьшает премию за долларовую ликвидность. В итоге фундаментальный баланс на ближайший горизонт выглядит умеренно благоприятным для EUR/USD.

Торговая идея исходит из сценария мягкого шага ФРС и нейтральных сигналов ЕЦБ, при которых дифференциал ожиданий по ставкам сдвигается в пользу евро. Покупка от 1.1645 с защитой на 1.1625 учитывает возможные колебания на фоне релизов из США, а цель 1.1705 предполагает развитие восходящей коррекции при сохранении текущего новостного фона. Риски стратегии — внезапное усиление доллара на сильной статистике США или жесткие комментарии отдельных представителей ФРС.

Торговая рекомендация: BUY 1.1645, SL 1.1625, TP 1.1705





GBPUSD:

Фунт удерживается выше 1.33: поддержку дает высокая вероятность декабрьского снижения ставки ФРС и стабилизация доллара после недавнего ослабления. Рынок учитывает, что при смягчении политики в США риторика может остаться предупредительной, однако сам факт снижения ставки уменьшает премию доходности в пользу доллара и поддерживает пары против USD, в том числе GBP/USD.

Внутри Великобритании отыгрывается эффект снижения бюджетных рисков после осенних мер, что снизило нервозность вокруг госфинансов. Это позволяет Банку Англии сосредоточиться на замедляющейся инфляции и охлаждающемся рынке труда, не торопясь с ужесточением, но и избегая сигналов резкого смягчения. Баланс факторов удерживает фунт в верхней части диапазона, а внешняя повестка из США — главный драйвер.

Исходя из сочетания более мягких ожиданий по ФРС и нейтрально-выжидательной позиции Банка Англии, базовый сценарий предполагает сохранение восходящего уклона в GBP/USD. Покупка от 1.3345 со стоп-лоссом 1.3325 учитывает риски коррекций на новостях, а цель 1.3405 предполагает продолжение укрепления фунта при сохранении текущего глобального фона. Ключевые риски — неожиданно сильная статистика США и изменение сигнала Банка Англии в сторону более жесткой позиции.

Торговая рекомендация: BUY 1.3345, SL 1.3325, TP 1.3405





USDJPY:

Доллар/иена колеблется у 155, при этом вероятность снижения ставки ФРС в декабре ограничивает потенциал роста пары через сжатие доходностного спрэда США–Япония. На фоне ожиданий мягкого шага Федрезерва долларострахование снижается, а любые всплески доходностей США остаются неглубокими. Это уменьшает поддержку USD/JPY на подступах к локальным вершинам.

Японские факторы включают повышенную чувствительность властей к резким движениям курса и обсуждение условий для дальнейшей нормализации денежной политики по мере закрепления инфляции около цели и улучшения переговорных результатов по заработной плате. В сочетании с внешним фоном это формирует склонность к умеренному укреплению иены при сохранении рыночной дисциплины.

Ставим на коррекцию вниз: продажа от 155.25, стоп 155.40 — над ближайшей зоной волатильности; цель 154.60 — возврат к более сбалансированным уровням при ослаблении доллара после решения ФРС. Основные риски — резкий рост доходностей США и неожиданные заявления, ограничивающие шансы на смягчение, а также отсутствие сигналов к нормализации политики в Японии.

Торговая рекомендация: SELL 155.25, SL 155.40, TP 154.60





