Глубокая нейросеть на данных от двух скользящих средних

Можно настроиться под любой символ и таймфрейм.

По указанным выше условиям был написан автоматический советник. Далее он был обучен на GBPUSD H1. Вот его результаты:

Вы можете самостоятельно попробовать обучить эксперта заново или использовать параметры для GBPUSD H1 по умолчанию: Скачать бесплатный советник

Для работы эксперта нужно скачать бесплатный индикатор "Moving Average Cross Signal" через MQL маркет и никуда его не переносить. Файл индикатора должен находится в папке "Indicators/Market".

Эксперт настроен на работу по Фунту (GBPUSD) на таймфрейме H1 (1 час). Но вы можете использовать эксперта на любых символах и таймфреймах, подобрав параметры самостоятельно.