Фундаментальный анализ рынка за 05.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 EET. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана

EURUSD:

Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия





Евро удерживается вблизи 1.1650 благодаря устойчивому ослаблению доллара США: рынки почти единодушно ожидают снижения ставки на заседании ФРС 9–10 декабря, а доходности казначейских бумаг стабилизировались на более низких уровнях. На фоне улучшения аппетита к риску и ослабления валюты-финансирования спрос на евро поддерживается, что ограничивает попытки коррекции вниз со стороны доллара.

Со стороны еврозоны общий информационный фон умеренно позитивный: инфляционное давление продолжает смягчаться, а деловая активность удерживается близ нейтральных уровней. При отсутствии сигналов о скором пересмотре политики ЕЦБ участники рынка концентрируются на траектории американской ставки. Снижение внешнего энергетического импорта и умеренные потребительские траты снижают вероятность шоков для торгового баланса, что делает евро менее уязвимым к краткосрочным распродажам.

В ближайшие дни фокус рынков — американская статистика и риторика ФРС. Подтверждение более мягкого курса в кредитно-денежной политике США сохранит давление на доллар и позволит паре закрепиться выше 1.1650. Риск для сценария — внезапное укрепление доллара на фоне сильных данных США или пересмотра ожиданий по темпам смягчения.

Торговая рекомендация: BUY 1.1655, SL 1.1635, TP 1.1715.





GBPUSD:





Фунт торгуется около 1.3330, выигрывая от слабого доллара на ожиданиях снижения ставки ФРС уже в декабре. Понижательная динамика индекса доллара и стабилизация доходностей в США создают условия для сохранения спроса на валюты с более высокой доходностью и поддерживают интерес к британской валюте, особенно на фоне улучшения глобального риска.

Внутренний фон в Великобритании остаётся смешанным: ценовое давление постепенно ослабевает, тогда как экономическая активность замедляется неравномерно. Банк Англии сохраняет выжидательную позицию, что позволяет рынку оценивать баланс между борьбой с инфляцией и рисками для роста. Отсутствие резких сюрпризов в макроданных снижает вероятность резких колебаний и поддерживает плавное укрепление фунта при нейтральном внешнем фоне.

Ключевым драйвером ближайшей динамики остаётся траектория американской денежно-кредитной политики: усиление уверенности в снижении ставки ФРС поддерживает рост пары. Риски для сценария — неожиданный всплеск американской инфляции или ужесточение финансовых условий в США. При текущем балансе факторов предпочтение отдается покупкам.

Торговая рекомендация: BUY 1.3325, SL 1.3305, TP 1.3395.





USDJPY:





Пара удерживается ниже 155.50 на фоне усиления ожиданий, что Банк Японии может приблизиться к шагам по нормализации политики, тогда как участники рынка рассчитывают на снижение ставки ФРС уже в декабре. Рост доходностей японских гособлигаций и признаки повышения чувствительности регулятора к внутренней инфляции усиливают поддержку иены.

Снижение ожидаемой премии доходности США над Японией сужает дифференциал и делает длинные позиции по доллару менее привлекательными. Дополнительный фактор — глобальное охлаждение доллара, которое уменьшает давление на валюты Азии. При сохранении текущего новостного фона вероятность дальнейшего укрепления иены остаётся повышенной, а попытки откатов вверх по USDJPY, как правило, встречают предложение.

Основные риски — возможный пересмотр ожиданий по ФРС в сторону более осторожного снижения ставки и внезапные сигналы от Банка Японии в пользу паузы. Тем не менее баланс фундаментальных факторов по-прежнему благоприятствует снижению пары.

Торговая рекомендация: SELL 155.05, SL 155.35, TP 154.20.





Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте



