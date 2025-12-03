Фундаментальный анализ рынка за 03.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:15 EET. USD - Изменение числа занятых от ADP

17:00 EET. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

EURUSD:

Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия

Евро удерживается в плюсе к доллару на фоне ослабления защитного спроса на USD и переоценки траектории ставки ФРС в сторону скорого смягчения. Рынок получил подтверждение замедления производственной активности США и частичного снижения доходностей трежерис, что уменьшает премию доллара за процентный дифференциал. Дополнительную поддержку евро создаёт интерес к рисковым активам в начале декабря и готовность инвесторов фиксировать позиции в долларе после сильного года для европейской валюты.

В еврозоне фокус смещён к инфляции и сигналам ЕЦБ о сохранении текущих условий, пока дезинфляция развивается без угроз для роста. Профиль цен в услугах остаётся устойчивым, но охлаждение импорта энергоносителей и стабилизация цен производителей уменьшают риски вторичного ускорения. В таких условиях премия за доллар снижается из-за ожиданий ослабления экономической активности в США и возможного поворота политики ФРС при сохранении мягких финансовых условий.

Риски для длинной позиции связаны с неожиданным ускорением американских данных по занятости или инфляции, что способно краткосрочно восстановить спрос на USD. Тем не менее, текущий баланс факторов — умеренно ниже доходности в США, стабилизация европейской инфляции и позитивный риск-тон — поддерживает сценарий покупок на откатах при контроле риска.

Торговая рекомендация: BUY 1.1640, SL 1.1620, TP 1.1700





GBPUSD:

Фунт торгуется устойчиво выше 1.32 благодаря ослаблению доллара на фоне ожиданий скорого смягчения политики ФРС и признаков охлаждения промышленной активности США. Внешний фон улучшился: снижение волатильности на рынках и стабилизация доходностей трежерис уменьшили привлекательность USD как защитного актива, что поддерживает курсы европейских валют, включая GBP.

Внутренние факторы для Великобритании смешанные: бюджетные ограничения и слабый рост сдерживают оптимизм, но сохраняющаяся высокая, пусть и снижающаяся, заработная динамика и осторожная риторика Банка Англии удерживают ожидания по ставке на относительно высоком уровне по сравнению с США. В результате дифференциал краткосрочных ставок и реальные доходности в пользу фунта перестают сокращаться, а приток капитала в британские активы стабилизируется.

Ключевые риски — внезапное ужесточение финансовых условий из-за американских данных или ухудшение британских фискальных перспектив. Однако при текущем балансе факторов и нейтральном внешнем фоне у пары есть пространство для умеренного роста, что оправдывает покупки на откатах при строгом управлении стоп-лоссом.

Торговая рекомендация: BUY 1.3235, SL 1.3205, TP 1.3325





USDJPY:

Динамика пары определяется сужением процентного спрэда США–Япония: доходности в США корректируются вниз на фоне ожиданий смягчения ФРС, тогда как японские 10-летние облигации удерживаются у многолетних максимумов из-за повышенной вероятности дальнейшей нормализации политики Банка Японии. Рынок также учитывает чувствительность местных властей к чрезмерной слабости иены, что ограничивает потенциал роста USDJPY.

Умеренное улучшение аппетита к риску после успешных размещений JGB снижает спрос на доллар как убежище и поддерживает восстановление иены. Дополнительно в конце года традиционный спрос на репатриацию и экспортные продажи долларов усиливают сопротивление росту пары, особенно при отсутствии новых сильных драйверов из США.

Риски для «короткой» позиции связаны с внезапным ростом доходностей США или сигналами о переносе нормализации политики в Японии, что способно вернуть пару выше 156. Тем не менее баланс факторов (спрэд доходностей, политика BoJ, сезонный поток в иену) благоприятствует продажам на росте с заранее заданным ограничением убытков.

Торговая рекомендация: SELL 155.55, SL 155.85, TP 154.65





Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте