Фундаментальный анализ рынка за 24.11.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод WINх2 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.

Евро удерживается возле 1.15 на фоне стабилизации доллара и роста вероятности смягчения политики ФРС зимой. Рынок переваривает смешанные сигналы по занятости США и ближайшую статистику по деловой активности, что поддерживает интерес к валютам-конкурентам доллара при умеренных ожиданиях по ставкам в США.

С европейской стороны ключевым фактором остаются признаки замедления инфляции в зоне евро и готовность регулятора сохранять размер платы за заимствования без резких шагов. Это снижает риски ухудшения финансовых условий для реального сектора и поддерживает устойчивость спроса на евро вблизи текущих уровней.

Торговая идея строится на сохранении баланса рисков в пользу постепенного ослабления доллара при нейтральной риторике ЕЦБ: покупка от 1.1515 с защитой на 1.1485 и расчетом на обновление локальных максимумов по мере выхода умеренной статистики из США и стабилизации ожиданий по ставкам.

Торговая рекомендация: BUY 1.1515, SL 1.1485, TP 1.1605





GBPUSD:



Фунт торгуется в районе 1.31 перед публикацией бюджета Великобритании на неделе, а доллар получает умеренную поддержку от спроса на защитные активы и ожиданий по американской статистике. Инвесторы осторожно сокращают рисковые позиции, что сдерживает потенциал роста британской валюты у текущих отметок.

Бюджетные параметры, вероятно, будут ориентированы на фискальную сдержанность, тогда как экономика сталкивается с мягкими потребительскими показателями и высоким уровнем ставок. При этом Банк Англии сохраняет акцент на инфляции в сфере услуг, что ограничивает пространство для быстрого смягчения политики и оставляет рост слабым.

На таком фоне выглядит оправданной продажа от 1.3105 с короткой защитой на 1.3135: высокая неопределенность вокруг бюджета и устойчивый спрос на доллар повышают шансы на коррекцию к 1.3015, особенно при нейтрально-сильных данных США и отсутствии сюрпризов со стороны казначейства Британии.

Торговая рекомендация: SELL 1.3105, SL 1.3135, TP 1.3015





USDJPY:



Пара удерживается выше 156 на фоне спокойного доллара, но поток новостей из Японии повышает риск разворота: Минфин усилил предупреждения о готовности к валютным действиям при ускорении ослабления иены, а ликвидность недели может быть ниже обычной. Это сдерживает дальнейший рост котировки у чувствительных уровней.

Дополнительным фактором выступают сигналы, что Банк Японии может рассмотреть шаги по нормализации в ближайший период на фоне устойчивого роста зарплат и цен. Перекос доходностей в пользу США по-прежнему значителен, но политико-рыночная цена интервенционного риска для длинных позиций в долларе к иене выросла.

Исходя из этого, предпочтительна тактика продаж от 156.60 с защитой на 157.00 и целевым снижением к 155.40: усиление устных сигналов со стороны властей, а также вероятность изменений в политике ЦБ Японии могут спровоцировать приток спроса на иену при очередных колебаниях доллара.

Торговая рекомендация: SELL 156.60, SL 157.00, TP 155.40





До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!



